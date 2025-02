Ùn tắc nghiêm trọng ở đường Đỗ Mười do tai nạn giao thông chết người ở dốc cầu vượt ngã tư An Sương Ùn tắc nghiêm trọng ở đường Đỗ Mười sau vụ tai nạn giao thông chết người ở cầu vượt ngã tư An Sương

Tuyến đường Đỗ Mười ùn tắc nghiêm trọng hơn 5km hướng từ ngã tư An Sương đi TP.Thủ Đức do tai nạn giao thông chết người ở dốc cầu vượt ngã tư An Sương (quận 12, TP.HCM).