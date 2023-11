Ứng Hòa: Về đích nông thôn mới nhờ chỉ số hài lòng cao của người dân

Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 24/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 1224/QĐ-TTg công nhận huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Ứng Hòa tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Phụ nữ xã Vạn Thái (huyện Ứng Hòa) chăm sóc đường hoa. Ảnh: Ngọc Quỳnh

Huyện Ứng Hòa có 28 xã, một thị trấn. Thời gian qua, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,72%, thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Công tác xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai được quan tâm chỉ đạo. Văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, công tác quốc phòng-quân sự địa phương được củng cố, tăng cường.

Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến hết năm 2022 của huyện Ứng Hòa là hơn 8.200 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương 1 tỷ đồng, chiếm 0,01%; ngân sách thành phố hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm 52,87%;… trên địa bàn huyện Ứng Hòa không có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, 28/28 xã trên địa bàn huyện đã được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 6/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (21,4%). Đây là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiệm cận với đô thị, từng bước đưa nông nghiệp, nông thôn của huyện Ứng Hòa phát triển toàn diện theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại hóa.

Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn tại Huyện đã xây dựng mới và nâng cấp cải tạo, đồng thời được bảo trì thường xuyên, nhiều tuyến đường kết nối giữa liên xã, liên huyện được quan tâm đầu tư... Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.

Bên cạnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật, Huyện cũng đặc biệt quan tâm tới tiêu chí môi trường bằng việc thực hiện tốt phong trào "Vì môi trường xanh - sạch - đẹp", "Không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng". Xây dựng các tuyến đường nở hoa, tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, "tuyến đường tự quản xanh - sạch - đẹp - nở hoa kiểu mẫu và tranh bích họa.

Kết quả đến nay, đã có 370 đoạn đường do phụ nữ tự quản, 272 đoạn đường nở hoa kiểu mẫu, 100% hệ thống đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn được bê tông hóa, nhựa hóa và 504/504km đường trục chính nội đồng được cứng hóa.

Xây dựng nông thôn mới, những làng quê ở Ứng Hòa ngày một khang trang, sạch đẹp.

Cùng với đó, chất lượng công tác y tế, văn hóa, giáo dục được nâng cao, công tác hỗ trợ cho các đối tượng chính sách và người nghèo được bảo đảm. An ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn được giữ vững, công tác quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường, ổn định. Cụ thể, có 79/90 trường học đã đạt chuẩn Quốc gia; 29/29 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 145/145 thôn, làng, tổ dân phố có nhà văn hóa.

Đầu năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hoà (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Huyện đã phát ra 54.659 phiếu, tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt cao.

Việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Ứng Hòa đã được triển khai đảm bảo khách quan, đúng thời gian, quy trình, phản ánh trung thực nhận xét đánh giá của người dân.

Nông thôn mới hướng đến sự hài lòng của người dân

Đại đa số các hộ dân đồng tình, hài lòng với quá trình tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới huyện Ứng Hòa với tỷ lệ hài lòng đạt cao: từ Câu 1 đến Câu 9: Tỷ lệ hài lòng đạt từ 92,28 % đến 97,44 %. Câu 10: Tỷ lệ hài lòng đạt 97,82% người dân hài lòng.

Qua kết quả việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với công tác xây dựng nông thôn mới của huyện, đại đa số nhân dân Ứng Hòa phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về phát triển giao thông đường làng, ngõ, xóm, giao thông nội đồng, trường, trạm, nhà văn hoá, nơi sinh hoạt cộng đồng… Đặc biệt là sự đổi mới về phát triển kinh tế, phương thức sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đời sống tinh thần, mức sống của người dân được nâng cao.

Các hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng phát triển, vừa tạo sân chơi cho người dân trong các thôn xã, vừa giúp bà con nâng cao sức khỏe. Ảnh: Bạch Thanh

Đơn cử như ở xã Vạn Thái, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phát động, thời gian qua chị em trong xã đã phát động phong trào làm điểm những tuyến đường hoa tại các thôn.

Để làm được hơn 1km đường hoa là điều không hề đơn giản, bởi không chỉ trồng cây xong bỏ đó cho cây tự lớn, mà còn phải chăm sóc, duy trì. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, đoàn kết, đông đảo chị em hội viên trong xã đã nhiệt tình tham gia, mỗi người góp một việc.

Vì vậy, không lâu sau, những rặng hoa mười giờ, ngũ sắc, xanh táo... đã bắt đầu khoe sắc, nở rực rỡ thay cho những con đường bê tông cỏ mọc lộn xộn, rác sinh hoạt vứt bừa bãi...

Việc tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần đã trở thành nền nếp, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nhân dân tham gia, góp phần làm cho đường làng, ngõ xóm luôn sạch, đẹp.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ứng Hòa Nguyễn Hạnh Vân, trước đây, huyện đã phát động các cấp hội xây dựng tuyến đường hoa nhưng sau 3 năm, mới chỉ làm được 8 đoạn đường nở hoa. Để tạo ra chuyển biến trong diện mạo nông thôn, Hội LHPN huyện đã triển khai mô hình "Đường hoa phụ nữ", "Tuyến đường phụ nữ tự quản", chỉnh trang, làm đẹp không gian, cảnh quan các điểm sinh hoạt cộng đồng… Thông qua công tác tuyên truyền, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của cán bộ, hội viên đã không ngừng được nâng cao.

Đáng chú ý, chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Ứng Hòa đã nhận được sự chung tay ủng hộ của đông đảo người dân. Nổi bật như gia đình ông Nguyễn Vạn Xuân, xã Đại Hùng ủng hộ 196 triệu đồng làm đường giao thông ngõ xóm; hay gia đình ông Đào Đức Chính ở xã Đông Lỗ ủng hộ 476 triệu đồng làm sân bóng, xây dựng giếng làng, xây cầu, cổng chào...

Không chỉ ủng hộ tiền mặt, người dân còn hiến 393m2 đất thổ cư, 80.900m2 đất nông nghiệp để mở đường.

Thông qua phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới, bà con cũng kiến nghị với Ban Chỉ đạo Chương trình 05 của Huyện ủy, UBND huyện cần có các giải pháp huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Được biết, trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện Ứng Hòa đặt mục tiêu có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 53,6%); 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (chiếm 28,6%); có từ 10 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trở lên...