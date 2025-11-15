Uống nhầm dầu thắp đèn bàn thờ, bé trai 2 tuổi suy hô hấp nặng

Ngày 15/11, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, từ đầu năm đến nay, khoa Điều trị tích cực Nội khoa đã tiếp nhận 4 trường hợp ngộ độc dầu thắp đèn, trong đó có 3 trẻ suy hô hấp nặng kèm theo tổn thương thần kinh.

Các bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh, sai lầm phổ biến trong sơ cứu ban đầu là cố gắng gây nôn cho trẻ. Hành động này có thể khiến tình trạng của trẻ trầm trọng hơn, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Cụ thể, ngày 7/11 vừa qua, bệnh nhi H.Đ (2 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện do uống nhầm dầu thắp đèn bàn thờ được gia đình đặt ở dưới đất. Sau khi phát hiện sự việc, người nhà đã cố gắng móc họng để gây nôn cho trẻ, sau đó mới đưa đến bệnh viện gần nhà để sơ cứu.

ThS.BS Trần Thị Mỹ Hạnh, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, gây nôn thường là phản xạ đầu tiên của nhiều phụ huynh khi thấy con uống nhầm dầu thắp đèn, nhưng chính hành động này có thể khiến trẻ hít sặc dầu vào phổi, làm tình trạng nặng nề hơn.

Tại cơ sở y tế địa phương, mặc dù bé H.Đ đã được hỗ trợ thở oxy, nhưng tình trạng không cải thiện. Trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng khó thở, thở nhanh, tím tái, suy hô hấp nặng.

Các bác sĩ đã nhanh chóng đặt nội khí quản và cho trẻ thở máy. May mắn, sau 4 ngày điều trị tích cực, bé H.Đ đã qua cơn nguy kịch, được rút ống nội khí quản và có thể tự thở, huyết động và các chỉ số sinh tồn ổn định. Dù vậy, chức năng hô hấp của trẻ vẫn cần được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới.

Uống nhầm dầu thắp đèn nguy hiểm thế nào?

Theo bác sĩ, tai nạn trẻ uống nhầm dầu thắp đèn thường xuất phát từ sự bất cẩn của người lớn. Hiện nay, dầu thắp đèn được sản xuất với nhiều màu sắc bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn với các loại nước giải khát. Thêm vào đó là thói quen sử dụng các vật dụng quen thuộc như chai nước, cốc, bát để đựng dầu và đặt gần khu vực sinh hoạt chung, nhất là trên bàn thờ, càng làm tăng nguy cơ trẻ nhỏ uống nhầm và gặp nguy hiểm.

Hiện nay, dầu thắp đèn được sản xuất với nhiều màu sắc bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn với các loại nước giải khát. Ảnh minh hoạ: BVCC

Dầu thắp đèn là một Hydrocacbon dễ bay hơi, có độc tính cao. Khi trẻ uống phải dầu thắp đèn, hơi độc của hóa chất rất dễ xâm nhập vào phổi, gây suy hô hấp, kèm theo các tổn thương tim mạch, thần kinh. Trẻ có thể bị suy hô hấp từ vừa đến nặng, co giật, thậm chí hôn mê.

"Trẻ uống nhầm dầu thắp đèn, cha mẹ tuyệt đối không được móc họng để gây nôn khi đường thở chưa được bảo vệ. Việc cố gắng móc họng để gây nôn sẽ làm tăng nguy cơ hít sặc. Khi đó, hơi dầu sẽ xâm nhập sâu vào phổi, gây ra tình trạng viêm phổi hít, khiến hệ hô hấp tổn thương nghiêm trọng hơn", bác sĩ cảnh báo.



Bác sĩ khuyến cáo cách xử trí khi uống nhầm dầu thắp đèn và phòng tránh ngộ độc hóa chất ở trẻ em như sau:



- Khi phát hiện trẻ uống nhầm dầu thắp đèn: Gia đình cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không gây nôn, không cho trẻ uống thêm nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác. Cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí đúng và kịp thời.



- Giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ trong quá trình vui chơi hoặc sinh hoạt hàng ngày.



- Để hóa chất xa tầm tay trẻ em: Luôn cất giữ thuốc, hóa chất, dầu thắp đèn trong tủ có khóa an toàn, đặt trên cao, xa tầm tay của trẻ.



- Không đựng dầu thắp đèn, hóa chất trong chai lọ quen thuộc như vỏ chai nước uống, chai nước ngọt hay các loại chai lọ có màu sắc bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn.



- Giáo dục trẻ không được tự ý ăn uống bất cứ thứ gì không rõ nguồn gốc và khi chưa có sự cho phép của người lớn.



- Trường hợp ngộ độc của bệnh nhi này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ ngộ độc dầu thắp đèn cũng như các hóa chất trong sinh hoạt hàng ngày: thuốc diệt chuột, chất tẩy rửa,… Dù đã được cảnh báo nhiều lần, những tai nạn sinh hoạt như trên vẫn liên tục xảy ra, để lại hậu quả nặng nề cho trẻ và gia đình. Do đó, việc nâng cao nhận thức và chủ động tạo ra một môi trường sống an toàn là biện pháp tốt nhất nhằm giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.