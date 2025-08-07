Uống phải tinh dầu đuổi muỗi, bé trai 15 tháng tuổi suy hô hấp nguy kịch

Ngày 7/8, bác sĩ Phí Văn Công, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp 1 bé trai 15 tháng tuổi cấp cứu vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi. Bé trai được chuyển đến từ tuyến dưới trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải đặt ống nội khí quản thở máy và điều trị tích cực ngay.

Hiện bé trai đang nguy kịch sau khi uống phải tinh dầu đuổi muỗi. Ảnh: BVCC

Trước đó, trẻ uống phải dung dịch tinh dầu đuổi muỗi, qua tìm hiểu tinh dầu này rất thông dụng, được chiết xuất từ thảo dược nhưng dung môi có chứa một số hoá chất nguy hiểm cho sức khoẻ con người khi hít hoặc uống phải

Theo bác sĩ Công, bé trai bị tổn thương phổi rất xấu và lan tỏa cả hai bên. Phim chụp phổi cho thấy tổn thương rất nặng, có thể gây suy hô hấp cấp tính và tiềm ẩn nguy cơ xơ phổi nặng nề về sau. Cùng với đó, bé trai co giật nhiều lần trước khi được chuyển đến bệnh viện.

Mặc dù bệnh nhi được thở máy kiểm soát hô hấp, hỗ trợ tuần hoàn và thần kinh, đảm bảo các chỉ số sinh tồn như mạch, huyết áp, nhịp thở, SPO2, co giật đã được kiểm soát tốt,…. Tuy nhiên, bệnh vẫn còn rất nặng. Tổn thương phổi có nguy cơ diễn biến xấu trong 48–72 giờ tới.

Cha mẹ cần cẩn trọng với loại tinh dầu đuổi muỗi khi nhà có trẻ nhỏ. Ảnh: BSCC

Trước sự việc trên, bác sĩ cảnh báo, một số chất hoá học trong dung môi của tinh dầu đuổi muỗi cực kỳ nguy hiểm nếu uống phải. Trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với các chất này, có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp cấp, co giật và nguy cơ xơ phổi vĩnh viễn. Đáng lo ngại là nhiều cha mẹ vẫn chưa nhận thức rõ mức độ độc hại khi để các sản phẩm đuổi muỗi trong tầm tay trẻ nhỏ.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý: Tuyệt đối không để các loại tinh dầu, thuốc xịt đuổi muỗi, hóa chất trong tầm tay trẻ. Đọc kỹ nhãn cảnh báo trên sản phẩm, đặc biệt với các loại chứa dung môi hoặc chất dễ bay hơi. Nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải hóa chất – hãy cầm đồ vật nghi ngờ cùng trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất.