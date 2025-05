Theo thông tin ban đầu, gần 11h trưa ngày 6/5, xe tải mang biển kiểm soát 38C – 157.xx do tài xế L.T. (SN 1983, trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc) điều khiển, lưu thông trên đường liên thôn thuộc xã Phú Lộc. Khi đến khu vực gần cổng chào thôn Trà Sơn, xe tải xảy ra va chạm với xe gắn máy chở hai học sinh lớp 12 là N.P.L. (SN 2007, trú thôn Hồng Sơn, xã Phú Lộc) và P.Q.K. (SN 2007, trú thôn Trà Sơn, xã Phú Lộc), cùng là học sinh Trường THPT Can Lộc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Em N.P.L. tử vong tại chỗ, em P.Q.K. bị thương và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Can Lộc và các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.