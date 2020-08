Vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới của Nga: WHO nói gì?

Nhân viên y tế Nga cầm trên tay mẫu vaccine ngừa Covid-19 ở Viện Nghiên cứu Gamaleya.

Bình luận về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo Nga đăng ký vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới, phát ngôn viên WHO, Tarik Jasarevic nói: “Điều quan trọng là phải phát triển vaccine an toàn và hiệu quả, giúp giảm lây nhiễm dịch bệnh trong tương lai”.

"Chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với cơ quan y tế Nga và thảo luận về khả năng xác nhận tính an toàn và hiệu quả của vaccine”, Jasarevic nói.

Theo phát ngôn viên WHO, quy trình đánh giá sẽ dựa trên thông tin thu thập được qua thử nghiệm lâm sàng. WHO khẳng định tốc độ phát triển nhanh của một số loại vaccine là điều đáng khích lệ và bày tỏ hi vọng những loại vaccine này sẽ được chứng minh là an toàn và hiệu quả.

"Đẩy nhanh quá trình phát triển vaccine không đồng nghĩa với làm ảnh hưởng tới tính an toàn", Jasarevic nói. WHO khẳng định luôn cập nhật diễn biến phát triển các loại vaccine trên website chính thức mỗi tuần một lần.

WHO cũng đứng ra mua những lô vaccine đầu tiên để đảm bảo rằng vaccine có thể được phân phối công bằng vào năm 2021, Jasarevic cho biết.

Vaccine ngừa Covid-19 của Nga có tên Sputnik V, do Viện Nghiên cứu Gamaleya hợp tác với Bộ Quốc phòng, phát triển.

Theo ghi nhận của WHO, vaccine Sputnik V mới chỉ được viện Gamaleya thử nghiệm ở giai đoạn 1, cho khoảng 76 người.

Hiện có 168 loại vaccine ngừa Covid-19 đang được thử nghiệm trên thế giới, theo công bố của WHO ngày 11.8. Có 28 loại vaccine đã được thử nghiệm trên người và 6 loại vaccine đã được thử nghiệm đến giai đoạn 3.