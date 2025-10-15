Vai trò của bị can Đào Minh Phú trong vụ án AntEx của Shark Bình

Chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, sinh năm 1981, trú tại Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Ngoài Nguyễn Hoà Bình, còn có 9 bị can khác là Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân và Nguyễn Thị Thanh Hương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5/2021, nhóm lãnh đạo NextTech đã góp vốn triển khai dự án tiền số AntEx và đồng ổn định VNDT. Trong giai đoạn tháng 8–11/2021, các đối tượng phát hành khoảng 33,2 tỷ token AntEx, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về hơn 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng).

Shark Bình cùng các bị can trong vụ án liên quan đến dự án tiền số AntEx (bị can Đào Minh Phú ở ngoài cùng bên phải). Ảnh Thông tin Chính phủ.

Cơ quan điều tra cáo buộc các bị can đã rút tiền từ ví dự án, chuyển về ví cá nhân để sử dụng riêng, không đúng mục đích huy động vốn. Tổng tài sản bị phong tỏa, kê biên khoảng 900 tỷ đồng, gồm hơn 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, ô tô, tài khoản ngân hàng và nhiều tài sản khác.

Đào Minh Phú có vai trò gì ở NextTech?

Trong số 9 bị can, cái tên Đào Minh Phú gây chú ý lớn. Theo thông tin từ website của Công ty CP Tập đoàn NextTech, Đào Minh Phú được giới thiệu với vai trò cố vấn cấp cao. Tuy nhiên thực tế, Đào Minh Phú có một hành trình tương đối dài gắn bó với NextTech với nhiều vai trò lớn hơn.

Dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh doanh nghiệp cho thấy, ông Đào Minh Phú sinh năm 1980. Giai đoạn 2020, khi vốn điều lệ của NextTech tăng từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, Đào Minh Phú từng góp 100 tỷ đồng, tương đương 20% vốn điều lệ, cổ đông còn lại gồm ông Nguyễn Hòa Bình góp 350 tỷ đồng (70%), ông Nguyễn Huy Hoàng 50 tỷ đồng (10%).

Chân dung Shark Bình vừa bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cuối năm 2022, Đào Minh Phú được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trở thành đại diện pháp luật của NextTech, thay thế chính Shark Bình.

Tháng 10/2023, NextTech thực hiện động thái bất thường khi vốn điều lệ giảm mạnh từ 500 tỷ xuống còn hơn 4,2 tỷ đồng. Ông Phú rút khỏi danh sách cổ đông. "Thế chân" ông Phú là Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải nắm giữ 0,5% vốn điều lệ.

Tháng 11/2023, Đào Minh Phú chỉ còn giữ chức Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Đến tháng 4/2024, ông Phú rút khỏi vị trí Tổng Giám đốc. Người đại diện pháp luật mới là ông Đào Mạnh Dũng. Trên website NextTech, ông Phú khi đó được giới thiệu với vai trò “Cố vấn cấp cao HĐQT”.



Đào Minh Phú lên ngôi tại giải Triton Super High Roller Series $50,000 NLH 8-Handed 2023 được tổ chức ở Quảng Nam.

Bên cạnh việc nổi tiếng như là một doanh nhân trong giới công nghệ, Đào Minh Phú còn được cộng đồng poker quốc tế biết đến như một tay chơi chuyên nghiệp, từng đạt nhiều thành tích tại các giải đấu lớn.

Năm 2023, Đào Minh Phú gây chú ý khi tham dự Triton Super High Roller Series – giải poker đẳng cấp thế giới tổ chức tại Quảng Nam – và giành chiến thắng ở hạng mục $50,000 NLH 8-Handed, mang về 1,67 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng) tiền thưởng. Đây là thành tích cao nhất của một tay chơi poker Việt Nam trong lịch sử các giải quốc tế.

Đào Minh Phú từng nói Poker là môn thể thao bổ trợ rất nhiều cho doanh nhân, giúp xả stress, rèn luyện được khả năng tư duy linh hoạt và đặc biệt là che giấu, kìm nén được cảm xúc. Cựu Tổng Giám đốc NextTech cũng nói tham gia các giải đấu Poker để mở rộng các mối quan hệ, nhiều cơ hội khác.