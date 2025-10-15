Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Kinh tế
Thứ tư, ngày 15/10/2025 11:02 GMT+7

Vai trò của bị can Đào Minh Phú trong vụ án AntEx của Shark Bình

+ aA -
Nguyễn Thịnh Thứ tư, ngày 15/10/2025 11:02 GMT+7
Cùng với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các bị can khác vừa bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án AntEx có Đào Minh Phú - cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn NextTech. Trong vụ án AntEx, ông Đào Minh Phú có một hành trình tương đối dài gắn bó với NextTech với nhiều vai trò lớn hơn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, sinh năm 1981, trú tại Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Ngoài Nguyễn Hoà Bình, còn có 9 bị can khác là Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân và Nguyễn Thị Thanh Hương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5/2021, nhóm lãnh đạo NextTech đã góp vốn triển khai dự án tiền số AntEx và đồng ổn định VNDT. Trong giai đoạn tháng 8–11/2021, các đối tượng phát hành khoảng 33,2 tỷ token AntEx, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về hơn 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng).

Shark Bình cùng các bị can trong vụ án liên quan đến dự án tiền số AntEx (bị can Đào Minh Phú ở ngoài cùng bên phải). Ảnh Thông tin Chính phủ.

Cơ quan điều tra cáo buộc các bị can đã rút tiền từ ví dự án, chuyển về ví cá nhân để sử dụng riêng, không đúng mục đích huy động vốn. Tổng tài sản bị phong tỏa, kê biên khoảng 900 tỷ đồng, gồm hơn 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, ô tô, tài khoản ngân hàng và nhiều tài sản khác.

Đào Minh Phú có vai trò gì ở NextTech?

Trong số 9 bị can, cái tên Đào Minh Phú gây chú ý lớn. Theo thông tin từ website của Công ty CP Tập đoàn NextTech, Đào Minh Phú được giới thiệu với vai trò cố vấn cấp cao. Tuy nhiên thực tế, Đào Minh Phú có một hành trình tương đối dài gắn bó với NextTech với nhiều vai trò lớn hơn.

Dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh doanh nghiệp cho thấy, ông Đào Minh Phú sinh năm 1980. Giai đoạn 2020, khi vốn điều lệ của NextTech tăng từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, Đào Minh Phú từng góp 100 tỷ đồng, tương đương 20% vốn điều lệ, cổ đông còn lại gồm ông Nguyễn Hòa Bình góp 350 tỷ đồng (70%), ông Nguyễn Huy Hoàng 50 tỷ đồng (10%).

Chân dung Shark Bình vừa bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cuối năm 2022, Đào Minh Phú được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trở thành đại diện pháp luật của NextTech, thay thế chính Shark Bình.

Tháng 10/2023, NextTech thực hiện động thái bất thường khi vốn điều lệ giảm mạnh từ 500 tỷ xuống còn hơn 4,2 tỷ đồng. Ông Phú rút khỏi danh sách cổ đông. "Thế chân" ông Phú là Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải nắm giữ 0,5% vốn điều lệ.

Tháng 11/2023, Đào Minh Phú chỉ còn giữ chức Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Đến tháng 4/2024, ông Phú rút khỏi vị trí Tổng Giám đốc. Người đại diện pháp luật mới là ông Đào Mạnh Dũng. Trên website NextTech, ông Phú khi đó được giới thiệu với vai trò “Cố vấn cấp cao HĐQT”.

Đào Minh Phú lên ngôi tại giải Triton Super High Roller Series $50,000 NLH 8-Handed 2023 được tổ chức ở Quảng Nam.

Bên cạnh việc nổi tiếng như là một doanh nhân trong giới công nghệ, Đào Minh Phú còn được cộng đồng poker quốc tế biết đến như một tay chơi chuyên nghiệp, từng đạt nhiều thành tích tại các giải đấu lớn.

Năm 2023, Đào Minh Phú gây chú ý khi tham dự Triton Super High Roller Series – giải poker đẳng cấp thế giới tổ chức tại Quảng Nam – và giành chiến thắng ở hạng mục $50,000 NLH 8-Handed, mang về 1,67 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng) tiền thưởng. Đây là thành tích cao nhất của một tay chơi poker Việt Nam trong lịch sử các giải quốc tế.

Đào Minh Phú từng nói Poker là môn thể thao bổ trợ rất nhiều cho doanh nhân, giúp xả stress, rèn luyện được khả năng tư duy linh hoạt và đặc biệt là che giấu, kìm nén được cảm xúc. Cựu Tổng Giám đốc NextTech cũng nói tham gia các giải đấu Poker để mở rộng các mối quan hệ, nhiều cơ hội khác.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bắt đầu tháo dỡ nhà rông "bê tông cốt thép" hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Dự án xây dựng nhà rông bằng "bê tông cốt thép" tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ (Gia Lai) có tổng mức đầu tư hơn 9,4 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 4,6 tỷ đồng, nhưng chưa hoàn thành thi công. Tuy nhiên, công trình đã bị "tuýt còi" và đang bắt đầu tháo dỡ, sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Giá bạc tăng kỷ lục: Nhu cầu mua lớn, doanh nghiệp "cháy hàng"

Kinh tế
Giá bạc tăng kỷ lục: Nhu cầu mua lớn, doanh nghiệp 'cháy hàng'

Ngân 98 bị bắt: Lộ diện "người đứng mũi chịu sào" tại công ty do Ngân 98 điều hành?

Kinh tế
Ngân 98 bị bắt: Lộ diện 'người đứng mũi chịu sào' tại công ty do Ngân 98 điều hành?

Đà Nẵng đề xuất gói vốn “khủng” hơn 20.000 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng chiến lược

Kinh tế
Đà Nẵng đề xuất gói vốn “khủng” hơn 20.000 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng chiến lược

Từ vụ Ngân 98 bị bắt: "Chiến thần livestream" sụp đổ, cơn sốt chốt đơn ảo đã hết thời?

Kinh tế
Từ vụ Ngân 98 bị bắt: 'Chiến thần livestream' sụp đổ, cơn sốt chốt đơn ảo đã hết thời?

Đọc thêm

900 nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công sẽ tranh tài tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2025
Văn hóa - Giải trí

900 nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công sẽ tranh tài tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2025

Văn hóa - Giải trí

900 nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công sẽ tranh tài tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 diễn ra từ 20/10 đến 2/11 tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh.

Ngành thép Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức mới tại thị trường quốc tế
Nhà đất

Ngành thép Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức mới tại thị trường quốc tế

Nhà đất

Xuất khẩu thép Việt Nam lao dốc mạnh trong 9 tháng đầu năm 2025, giảm tới 79,6% về lượng và 71,7% về giá trị do nghi án “mượn xuất xứ” để lách thuế. Ngành thép đối mặt thách thức lớn về uy tín và nguy cơ mất thêm thị trường quốc tế.

Video: Chung tay cùng người dân Cao Bằng khắc phục hậu quả bão lũ
Nhân ái

Video: Chung tay cùng người dân Cao Bằng khắc phục hậu quả bão lũ

Nhân ái

Sau những ngày mưa lũ lịch sử, nhiều địa phương tại Cao Bằng vẫn đang gồng mình khắc phục hậu quả. Để chia sẻ khó khăn, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGroup) đã đồng hành cùng Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt chuyển 300 Thùng Tiếp Sức đến tay người dân chịu thiệt hại bởi lũ lụt.

Lan tỏa nghĩa tình biên cương: Cao Bằng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
Xã hội

Lan tỏa nghĩa tình biên cương: Cao Bằng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Xã hội

Những ngôi nhà mới khang trang được dựng lên thay thế nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng an cư, mà còn thắp sáng niềm tin, tình đoàn kết và tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” nơi biên cương Tổ quốc.

Tổng Tư lệnh Syrsky thừa nhận sự thật đau đớn nơi chiến trường Ukraine
Điểm nóng

Tổng Tư lệnh Syrsky thừa nhận sự thật đau đớn nơi chiến trường Ukraine

Điểm nóng

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Aleksandr Syrsky thừa nhận tình hình chiến trường đối với lực lượng Kiev vẫn còn "khó khăn" khi quân đội Nga tiếp tục tiến quân dọc theo một số khu vực trên khắp tiền tuyến.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với Tổng giám đốc tập đoàn lớn
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với Tổng giám đốc tập đoàn lớn

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chuẩn bị tổ chức hôn lễ với bạn trai doanh nhân sau nhiều năm gắn bó.

Người trẻ “xích” điện thoại vào tường để thoát 'kiếp nô lệ'
Xã hội

Người trẻ “xích” điện thoại vào tường để thoát "kiếp nô lệ"

Xã hội

Ngày càng nhiều người trẻ tại Mỹ tìm cách giới hạn việc sử dụng điện thoại thông minh bằng cách... treo nó lên tường như một chiếc điện thoại bàn để “gác máy” sau giờ làm.

'Cổ phần hóa là để doanh nghiệp mạnh lên chứ không phải bán đất'
Nhà đất

'Cổ phần hóa là để doanh nghiệp mạnh lên chứ không phải bán đất'

Nhà đất

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định cổ phần hóa không phải để bán đất mà là để nâng cao năng lực của doanh nghiệp, để cho nền kinh tế phát triển vững mạnh hơn.

Bộ Y tế cảnh báo hàng loạt dầu ăn giả, kém chất lượng sau phản ánh của Báo Dân Việt
Xã hội

Bộ Y tế cảnh báo hàng loạt dầu ăn giả, kém chất lượng sau phản ánh của Báo Dân Việt

Xã hội

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa phát cảnh báo về hàng loạt sản phẩm dầu ăn thực phẩm bị phát hiện là hàng giả, hàng kém chất lượng.

'Cha đẻ của Wushu hiện đại' trong làng võ thuật Trung Quốc là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

"Cha đẻ của Wushu hiện đại" trong làng võ thuật Trung Quốc là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Để có được thành công, các ngôi sao võ thuật như Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan hay Ngô Kinh ngoài nỗ lực của bản thân còn cần phải kể đến sự dạy bảo của sư phụ Ngô Bân - người được mệnh danh là “Cha đẻ của Wushu hiện đại” trong làng võ thuật Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung sức xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu toàn diện
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung sức xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu toàn diện

Tin tức

Sáng 15/10, trong phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần chung sức xây dựng xứ Thanh trở thành tỉnh kiểu mẫu toàn diện.

“Ông lớn” bất động sản công nghiệp châu Âu “hé lộ” lý do chọn Việt Nam để rót vào 1 tỷ USD
Kinh tế

“Ông lớn” bất động sản công nghiệp châu Âu “hé lộ” lý do chọn Việt Nam để rót vào 1 tỷ USD

Kinh tế

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới và đây là 1 trong những lý do “đại bàng” bất động sản công nghiệp CTP từ châu Âu lên kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD.

Chỉ cần một trong 7 loại giấy tờ này: Người dân có thể làm sổ đỏ cho nhà ở của mình
Bạn đọc

Chỉ cần một trong 7 loại giấy tờ này: Người dân có thể làm sổ đỏ cho nhà ở của mình

Bạn đọc

Cá nhân có giấy phép xây dựng nhà ở hợp lệ hoặc giấy tờ về giao, tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết sẽ được cấp sổ đỏ theo quy định của Luật Đất đai 2024. Vậy ngoài những trường hợp trên, người dân cần có thêm những loại giấy tờ nào để được cấp sổ đỏ cho nhà ở của mình?

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Tăng tốc đổi mới sáng tạo, hướng tới trung tâm công nghệ đẳng cấp quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Tăng tốc đổi mới sáng tạo, hướng tới trung tâm công nghệ đẳng cấp quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực vào năm 2030, với động lực từ khoa học – công nghệ, kinh tế số và nguồn nhân lực chất lượng cao, khẳng định vị thế đô thị dẫn đầu cả nước.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
Tin tức

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Tin tức

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 -2030.

ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Nepal, vì sao CĐV coi đây là “chiến thắng đáng quên”?
Thể thao

ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Nepal, vì sao CĐV coi đây là “chiến thắng đáng quên”?

Thể thao

ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Nepal trong trận đấu trên sân Thống Nhất tối qua (14/10), nhưng các học trò của HLV Kim Sang-sik một lần nữa khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng về lối chơi, đặc biệt là khả năng dứt điểm.

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà
Gia đình

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà

Gia đình

Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thật sự có thời gian nhìn lại cuộc đời mình. Cả nửa thế kỷ lo toan cho gia đình, chồng con, giờ đây tôi chỉ còn lại chính mình.

Trước khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang đã nói điều gì mà đến giờ vẫn có nhiều người phẫn nộ?
Văn hóa - Giải trí

Trước khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang đã nói điều gì mà đến giờ vẫn có nhiều người phẫn nộ?

Văn hóa - Giải trí

Dòng trạng thái mà Lương Bằng Quang viết về Ngân 98 trước khi cô bị bắt bị cư dân mạng thả icon phẫn nộ và để lại lời bình luận gay gắt.

Lý do khiến EU gây hấn với Nga đã được tiết lộ
Điểm nóng

Lý do khiến EU gây hấn với Nga đã được tiết lộ

Điểm nóng

Các chính trị gia châu Âu liên tục đưa ra những tuyên bố hiếu chiến chống lại Nga chỉ để củng cố vị thế quyền lực của họ trong EU, Glenn Diesen, giáo sư tại Đại học Đông Nam Na Uy, phát biểu trên kênh YouTube Judging Freedom.

Trực thăng bay xuyên đêm đưa người nhồi máu cơ tim từ đảo Thuyền Chài về đất liền
Chuyển động Sài Gòn

Trực thăng bay xuyên đêm đưa người nhồi máu cơ tim từ đảo Thuyền Chài về đất liền

Chuyển động Sài Gòn

0 giờ 10 phút ngày 15/10, chiếc trực thăng EC-225 đã hạ cánh tại Bệnh viện Quân y 175, kết thúc hành trình cấp cứu xuyên đêm, đưa một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp từ đảo Thuyền Chài (Khánh Hòa) về đất liền điều trị.

Một xã ở Hà Nội khởi sắc sau sáp nhập với chính quyền số, làng nghề thông minh, nông thôn mới hiện đại
Nhà nông

Một xã ở Hà Nội khởi sắc sau sáp nhập với chính quyền số, làng nghề thông minh, nông thôn mới hiện đại

Nhà nông

Sau khi sáp nhập bốn xã Hoa Viên, Trường Thịnh, Quảng Phú Cầu và Liên Bạt, xã Ứng Thiên (TP. Hà Nội) đã nhanh chóng khẳng định vị thế là vùng nông thôn năng động, giàu bản sắc. Những con đường bê tông nối dài, làng nghề Quảng Phú Cầu đỏ rực hương trầm, những khu dân cư khang trang… là minh chứng cho nỗ lực của chính quyền và người dân nơi đây trong hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Giá vàng hôm nay đang tăng như lên đồng vượt 147 triệu đồng, nhiều người sốc khi thấy tăng dữ dội như vậy
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay đang tăng như lên đồng vượt 147 triệu đồng, nhiều người sốc khi thấy tăng dữ dội như vậy

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 15/10 tăng sốc và tiếp tục lập đỉnh mới khi vượt 147 triệu đồng/lượng. Nhiều người sốc khi thấy đà tăng của giá vàng hiện nay.

Trung ương công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân
Tin tức

Trung ương công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân

Tin tức

Hôm nay, 15/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm: Từ Nghị quyết 57 đến thành công trên đồng ruộng, Nhà khoa học của nhà nông nói gì?
Nhà nông

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm: Từ Nghị quyết 57 đến thành công trên đồng ruộng, Nhà khoa học của nhà nông nói gì?

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, chiều ngày 14/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025 đã vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại buổi tiếp kiến, 3 nhà khoa học của nhà nông đã chia sẻ những thành tựu nghiên cứu và bày tỏ kỳ vọng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị sẽ tạo động lực cho phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình) công bố chi tiết định mức hỗ trợ sản xuất vụ Đông
Nhà nông

Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình) công bố chi tiết định mức hỗ trợ sản xuất vụ Đông

Nhà nông

Ngày 30 tháng 9 năm 2025, Ủy ban nhân dân xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (xã Vũ Thư vốn là một phần diện tích huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình trước thời điểm sáp nhập) đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ Đông năm 2025 trên địa bàn xã.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM: Lấy nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân làm xuất phát điểm
Chuyển động Sài Gòn

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM: Lấy nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân làm xuất phát điểm

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên bế mạc, khép lại 3 ngày làm việc hiệu quả. Nhiều tham luận của các đại biểu được trình bày trong buổi sáng cùng ngày.

Độc đáo màn trống hội vinh danh “Nông dân tỷ phú và Hội nhập quốc tế” năm 2025
Media

Độc đáo màn trống hội vinh danh “Nông dân tỷ phú và Hội nhập quốc tế” năm 2025

Media

Những hồi trống hội trầm hùng vang lên liên hồi như nhịp bước của thời đại mới, mở màn cho khoảnh khắc tôn vinh 16 “Nông dân tỷ phú và hội nhập quốc tế” năm 2025. Từ những cánh đồng, trang trại, vùng biển quê hương, họ đã vươn mình trở thành những người làm giàu cho đất nước – biểu tượng cho khát vọng vươn lên và tinh thần hội nhập của nông dân Việt Nam hôm nay.

'95 năm – Một thiên sử vàng”: Dấu ấn giai cấp nông dân Việt Nam trong dòng chảy lịch sử dân tộc
Media

"95 năm – Một thiên sử vàng”: Dấu ấn giai cấp nông dân Việt Nam trong dòng chảy lịch sử dân tộc

Media

Trong không gian nghệ thuật đậm chất sử thi, “95 năm – Một thiên sử vàng” là một bản hùng ca tái hiện hành trình 95 năm đồng hành của Hội Nông dân Việt Nam cùng dân tộc và đất nước – từ khởi nguyên của “Đất và Nước”, qua “Lửa thử vàng” của chiến tranh, đến “Khúc tráng ca lao động” trong thời đại đổi mới và hội nhập.

Tiết lộ người có thể khiến cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Trump 'đổ bể'
Điểm nóng

Tiết lộ người có thể khiến cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Trump "đổ bể"

Điểm nóng

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff có thể thuyết phục Tổng thống Donald Trump không cung cấp vũ khí cho Kiev nhằm mở đường cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Moscow, nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercouris nhận định.

Ca sĩ Hoàng Bách kết hợp với các thiếu nhi cùng màn rap 'độc nhất vô nhị' vinh danh các Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Video

Ca sĩ Hoàng Bách kết hợp với các thiếu nhi cùng màn rap "độc nhất vô nhị" vinh danh các Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Video

Ca khúc "Yêu nụ cười Việt Nam" được ca nhạc sĩ Hoàng Bách sáng tác, kết hợp cùng màn rap do các em thiếu nhi thể hiện để vinh danh 23 Nông dân Việt Nam xuất sắc thuộc nhóm “Nông dân đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” được đánh giá là tiết mục nghệ thuật vô cùng đặc sắc trong khuôn khổ Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc và các Nhà khoa học của Nhà nông 2025 diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đêm qua.

Tin đọc nhiều

1

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

2

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

3

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

4

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

5

Bắt đầu tháo dỡ nhà rông "bê tông cốt thép" hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Bắt đầu tháo dỡ nhà rông 'bê tông cốt thép' hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai