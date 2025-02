Văn khấn cầu an đầu năm 2025 tại nhà và tại chùa chuẩn nhất, giúp gia chủ cầu bình an, may mắn

Dưới đây là các bài văn khấn cầu an đầu năm 2025 tại nhà và tại chùa chuẩn nhất.

Cúng cầu an hay lễ cầu an là một nghi thức tâm linh quan trọng trong văn hóa người Việt, được tổ chức với mong muốn mang lại bình an, may mắn và thuận lợi cho bản thân, gia đình cũng như cộng đồng.

Nghi lễ này thể hiện niềm tin vào sự che chở của các đấng bề trên, đồng thời gửi gắm những lời cầu nguyện về sức khỏe, hạnh phúc và mọi sự hanh thông trong cuộc sống.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ cầu an còn là dịp để mỗi người hướng thiện, vun đắp lòng thành và gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Với những ý nghĩa tốt đẹp đó, việc lựa chọn những ngày tốt và phù hợp để tổ chức cúng cầu an luôn được nhiều người quan tâm với mong cầu nhiều bình an và thuận lợi cho gia đình và xã hội.

Văn khấn cầu an đầu năm 2025 tại nhà và tại chùa là điều mà nhiều người muốn biết để làm lễ cầu an được suôn sẻ.

1. Cúng cầu an đầu năm Ất Tỵ 2025 ngày nào tốt nhất?

Dưới đây là một vái gợi ý những ngày tốt để tổ chức cúng cầu an mà quý khách hàng có thể tham khảo như sau:

- Ngày mùng 1 Tết: Nhiều gia đình thường thực hiện lễ cầu an vào ngày đầu năm, vì đây là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mang ý nghĩa khởi đầu cho một hành trình mới với nhiều may mắn, bình an và hy vọng.

- Ngày Rằm tháng Giêng: Dịp này là ngày rằm lớn và quan trọng trong năm cũng là thời điểm để mọi người đi chùa hay tổ chức các mâm cúng tại nhà cầu mong bình an cho gia bản thân và gia đạo.

- Ngày mùng 1 và Rằm hàng tháng: Những ngày đầu và giữa tháng được xem là những thời điểm phù hợp để cúng cầu an.

Ngoài ra, còn có thể cúng cầu an vào những ngày lễ quan trọng như vu lan,..hoặc lựa chọn ngày cúng theo phong thủy phù hợp với từng gia đình hoặc người đứng ra làm lễ cúng.

Văn khấn cầu an đầu năm 2025 tại nhà

2. Văn khấn cầu an đầu năm 2025 tại nhà

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Chư Phật, con lạy Chư phật mười phương.

Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, con kính lạy ngài Ngũ phương Ngũ thổ, con kính lạy ngài Phúc đức chính Thần.

Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

Con kính lạy các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ, Thúc bá đệ huynh và hương linh bên nội, bên ngoại.

Hôm nay là ngày …….. tháng Giêng năm Ất Tỵ

Tín chủ con là ………………………………………….. ….

Ngụ tại ……………………………………………….. cùng toàn gia quyến.

Con thành tâm sửa biện lễ vật, hương hoa, trà quả cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

Các vị Tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Hương hồn của Gia tiên nội, ngoại

Con cúi xin các Ngài thương xót cho tín chủ Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật.

Phù trì cho tín chủ chúng con:

Toàn gia được an lạc, mọi việc được hanh thông

Người người cùng được chữ bình an,

Tám tiết vinh khang đều thịnh vượng,

Lộc tài được tăng tiến, tâm đạo được mở mang

Sở cầu được tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành này, cúi xin ngài chứng giám.

Cẩn cáo!

Văn khấn cầu an đầu năm 2025 tại chùa

3. Văn khấn cầu an đầu năm 2025 tại chùa dễ nhớ nhất

Dưới đây là mẫu văn khấn đi chùa cầu bình an ở ban Tam Bảo đơn giản 2025 dễ nhớ nhất, được mọi người thường xuyên sử dụng.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ..... tháng Giêng năm Ất Tỵ

Tín chủ con là...........

Ngụ tại:.................

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được ............................ (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an...).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật

Trên đây là 2 bài văn khấn cầu an đầu năm 2025 tại nhà và tại chùa mà nhiều người sử dụng nhất.

Mong rằng bài văn khấn cầu an đầu năm 2025 này sẽ giúp mọi người thực hiện lễ cầu an được suôn sẻ, thuận lợi.

(T/H)