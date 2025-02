Văn khấn hạ nêu mùng 7 Tết 2025 để chào mùa xuân mới, mong cầu may mắn cho cả năm

Dưới đây là văn khấn hạ nêu mùng 7 Tết 2025 và các thông tin liên quan đến lễ cúng hạ nêu (lễ Khai hạ).

1. Lễ cúng hạ nêu là gì? Lễ cúng hạ nêu diễn ra vào ngày nào?

Lễ cúng hạ nêu, còn gọi là lễ khai hạ còn được biết đến với một số tên gọi khác như lễ hạ cây nêu, lễ tạ năm mới, lễ hóa vàng.

Trong phong tục xưa, từ ngày 23 tháng Chạp đến ngày 30 Tết, người ta dựng cây nêu có treo kèm những vật trang trí như vòng tròn nhỏ với ý nghĩa là nghênh đón những điều may mắn trong năm mới, tiễn đi những thứ xui xẻo, không may mắn của năm cũ, diệt trừ, không cho ma quỷ tới quấy phá để có một cái Tết thật bình an với gia đình.

Theo phong tục cổ, từ ngày 23 tháng Chạp đến ngày 30 Tết, người ta dựng cây nêu có treo kèm những vật trang trí như vòng tròn nhỏ với ý nghĩa là nghênh đón những điều may mắn trong năm mới

Và khi kết thúc Tết con cháu sẽ làm lễ hóa vàng để cáo lễ tiễn đưa tổ tiên trở về âm cảnh diễn ra vào ngày mùng 7 Tết Nguyên Đán. Khi đó cây nêu ngày Tết sẽ được hạ xuống, mở đầu ngày vui để chào mùa xuân mới, mong cầu may mắn cho cả năm.

Theo phong tục, lễ cúng hạ nêu sẽ diễn ra vào mùng 7 Âm lịch theo phong tục cổ. Tuy nhiên ngày nay, tùy thuộc vào điều kiện từng gia đình, nghi lễ sẽ được tổ chức từ mùng 3 đến mùng 10 Âm lịch chứ không nhất thiết phải làm vào mùng 7 Âm lịch như trước nữa.

Ngày nay, việc dựng cây nêu vào ngày Tết đối với từng gia đình hầu như không còn nữa nhưng ở nhiều làng vẫn sẽ dựng những cây nêu ở đình và sau Tết sẽ làm lễ cúng hạ nêu. Phong tục này vẫn được nhiều người giữ gìn như một nét đẹp truyền thống.

Cùng lễ hạ nêu, nhiều địa phương cũng tổ chức các hoạt động vui chơi đầu xuân mới cho người dân cùng tham gia, rất đông vui, sôi nổi, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Hạ nêu vào ngày mùng 7 tháng Giêng là một trong những nghi lễ quan trọng trong phong tục Tết cổ truyền của người Việt.

2. Giờ tốt cũng hạ nêu mùng 7 Tết 2025

Hạ nêu vào ngày mùng 7 tháng Giêng là một trong những nghi lễ quan trọng trong phong tục Tết cổ truyền của người Việt. Việc chọn giờ tốt để hạ nêu không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn giúp gia chủ đón nhận may mắn, bình an trong năm mới.

Theo lịch vạn niên, ngày mùng 7 Tết Ất Tỵ 2025 (tức ngày 4/2/2025 Dương lịch) có các khung giờ đẹp để thực hiện nghi lễ hạ nêu như sau:

Giờ Dần (3h - 5h): Rất tốt cho việc làm lễ, cầu mong gia đạo an khang.

Giờ Thìn (7h - 9h): Giờ Tiểu Cát, mang lại may mắn, thuận lợi.

Giờ Tỵ (9h - 11h): Thích hợp cho nghi lễ cúng bái, dâng hương.

Giờ Thân (15h - 17h): Tốt cho việc kết thúc những nghi lễ Tết, đón tài lộc.

Giờ Dậu (17h - 19h): Mang lại phúc lộc, vượng khí cho gia đình.

Giờ Hợi (21h - 23h): Giờ đẹp để hoàn tất các nghi thức, cầu bình an.

Trong đó, khung giờ từ 7h đến 9h (giờ Thìn) được coi là giờ Tiểu Cát, rất thuận lợi cho việc tiến hành các nghi lễ quan trọng như hạ nêu.

văn khấn hạ nêu mùng 7 Tết giúp gia chủ bày tỏ lòng thành kính và cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

3. Cúng hạ nêu gồm những hoạt động gì?

Khi tổ chức cúng hạ nêu, gia đình cần chuẩn bị mâm cơm cúng (có thể làm cơm mặn hoặc cơm chay đều được), rượu, nhang, hoa cúng, hoa quả, giọt dầu, đĩa gạo, đĩa muối, sớ, tiền vàng,...

Sau đó, gia đình bày biện đầy đủ và chỉn chu ở ngoài trời, gia chủ thắp hương, khấn vái xin phép các cụ trong nhà trước rồi tiến hành tổ chức lễ cúng ngoài trời. Khi khấn lễ khai hạ, gia chủ tham khảo và đọc bài cúng hạ nêu, đợi hương tàn thì đem hóa vàng, hóa sớ rồi cho người ra nhấc cây nêu lên. Cây nêu sau khi nhấc lên thì để ở nơi khô ráo, thoáng sạch bên ngoài nhà, không nên để trong nhà tránh điều không may mắn.

Lễ hạ nêu thường đi kèm với nghi thức dọn dẹp bàn thờ, hóa vàng tiễn tổ tiên, mang ý nghĩa tạ ơn trời đất, thần linh đã phù hộ trong suốt dịp Tết.

Dưới đây là bài văn khấn hạ nêu mùng 7 Tết giúp gia chủ bày tỏ lòng thành kính và cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Văn khấn hạ nêu mùng 7 Tết 2025

Văn khấn hạ nêu mùng 7 Tết 2025

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần)

- Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

- Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Long Mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần

- Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ, Chư vị Tôn thần

- Con kính lạy Ngài Đương niên hành khiển, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch Tôn thần.

- Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh.

Hôm nay là ngày mùng 7 tháng Giêng năm Ất Tỵ

Chúng con là: ……………………………tuổi………………

Hiện cư ngụ tại ……………………………………………….

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ Tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh.

Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt lành, con cháu được bách sự như ý, vạn sự bình an, tài lộc song toàn, gia đạo hưng vượng.

Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần)

Trên đây là văn khấn hạ nêu mùng 7 Tết 2025 chính xác, đầy đủ nhất.

Mong rằng văn khấn hạ nêu mùng 7 Tết 2025 sẽ giúp mọi người có lễ cúng hạ nêu hoàn hảo, cầu mong năm mới bình an, tốt đẹp.