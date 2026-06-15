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Văn khấn mùng 1 tháng 5 Âm lịch 2026 xin Thần Phật, gia tiên phù hộ, hóa giải bớt vận xấu, giữ sức khỏe, bình an

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An An Thứ hai, ngày 15/06/2026 05:16 GMT+7
Văn khấn mùng 1 tháng 5 Âm lịch 2026 xin Thần Phật, gia tiên toàn phù hộ công việc phát đạt, tài lộc tăng tiến, sở nguyện tòng tâm, sở cầu tất ứng.
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Hôm nay là thứ Hai ngày 15/6 Dương lịch, tức mùng 1 tháng 5 Âm lịch. Mùng 1 Âm lịch là ngày Sóc, ngày đầu tháng nên nhiều nhà cúng gia tiên, thần linh để cầu bình an, may mắn cả tháng.

Tháng 5 Âm lịch 2026 rơi vào mùa hè, cũng là tháng bắt đầu "Cửu độc" trong dân gian. Năm 2026 là năm Bính Ngọ, tháng 5 Âm lịch là tháng Nhâm Ngọ - 2 Ngọ gặp nhau, hỏa khí rất mạnh. Do đó, nhiều người coi trọng lễ cúng mùng 1 tháng 5 Âm lịch để cầu một tháng bình an, thanh tịnh, mát lành.

1. Cúng mùng 1 tháng 5 Âm lịch 2026 giờ nào tốt nhất?

Lễ cúng mùng 1 tháng 5 Âm lịch thường diễn ra vào buổi sáng, từ 6h-11h. Giờ hoàng đạo cúng mùng 1 tháng 5 Âm lịch 2026 nên ưu tiên: Mão (từ 5h-7h), Ngọ (từ 11h-13h)

Tránh giờ Sửu 1h-3h, Mùi 13h-15h. Nếu bận thì cúng trước 12h trưa là được, quan trọng là thành tâm.

Văn khấn mùng 1 tháng 5 Âm lịch 2026 cúng Thần linh và Thổ công

Tháng 5 Âm lịch dân gian gọi là "tháng cửu độc" - 9 ngày độc: 5, 6, 7, 15, 16, 17, 25, 26, 27. Hỏa khí cực vượng, dễ sinh bệnh tật, tai ương, vợ chồng bất hòa.

Đọc văn khấn mùng 1 tháng 5 Âm lịch để xin Thần Phật, gia tiên gia hộ, hóa giải bớt vận xấu, giữ sức khỏe, bình an cho cả nhà trong tháng.

2. Văn khấn mùng 1 tháng 5 Âm lịch 2026 cúng Thần linh và Thổ công

Nam mô a di đà phật ! (3 lần kèm 3 lạy).

Con xin kính lạy chín phương trời, mười phương chư phật và chư phật mười phương.

Con xin kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị tôn thần.

Con xin kính lạy ngài Đông Thần Quân.

Con xin kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch.

Con xin kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần.

Con xin kính lạy ngài Tiền hậu, Địa chủ, Tài thần.

Con xin kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Gia chủ (chúng) con là ….. hiện đang ngụ tại …..

Hôm nay là mùng 1 tháng 5 Âm lịch năm Bính Ngọ, gia chủ (chúng) con đã sửa soạn hương hoa, trà, quả, thắp nén nhang thơm dâng lên trước án.

Gia chủ (chúng) con xin kính mời ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Long mạch Tôn thần, các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, ngài Bản gia Thổ địa, Táo phủ Thần quân, Phúc đức chính thần và các Tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Con xin các ngài lắng nghe lời mời xót thương gia chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ chúng con toàn gia an lạc, công việc phát đạt, người người được may mắn, tài lộc tăng tiến, sở nguyện tòng tâm, sở cầu tất ứng, tâm đạo mở mang.

Chúng con chuẩn bị lễ bạc thành tâm, trước án kính lễ, xin các ngài phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Văn khấn mùng 1 tháng 5 Âm lịch 2026 cúng Gia tiên

3. Văn khấn mùng 1 tháng 5 Âm lịch 2026 cúng Gia tiên

Nam mô a di đà phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Con xin kính lạy chín phương trời, mười phương chư phật và chư phật mười phương.

Con xin kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con xin kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

Con xin kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Gia chủ (chúng) con là … hiện đang ngụ tại …

Hôm nay là mùng 1 tháng 5 Âm lịch năm Bính Ngọ, gia chủ (chúng) con nhờ ơn trời đất, cù lao tiên tổ, chư vị Tôn thần, thành tâm sắm lễ, hương, quả, hoa trà thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Chúng con kính mời: ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản gia Táo quân, ngài Bản xứ Thần linh, Thổ địa, Tài thần, Ngũ phương, Long mạch.

Con xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám cho lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Chúng con xin kính mời các cụ Tổ tỷ, Tổ khảo và chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng hiện về chứng giám cho lòng thành và thụ hưởng lễ vật.

Chúng con xin kính mời các ngài Tiền chủ, Hậu chủ đang ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai âm hưởng phù hộ độ trì chúng con luôn luôn được bình an, mọi sự như ý, vạn sự tốt lành, gia đình êm ấm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, xin các vị phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Trên đây là những bài văn khấn mùng 1 tháng 5 Âm lịch 2026 đầy đủ nhất.

4. Mâm lễ cúng mùng 1 tháng 5 Âm lịch

Tháng 5 là tháng Ngọ, hỏa vượng, nên lễ vật thiên về đồ thanh mát, chay tịnh:

- Hương hoa: Hoa cúc vàng, hoa sen, hoa hồng đỏ. Số bông lẻ.

- Ngũ quả: Chuối, bưởi, thanh long, dưa hấu, xoài... Tránh quả có gai, mùi nồng như sầu riêng, mít. Tháng 5 nên có vải, mận - đúng mùa.

- Đồ cúng chay/mặn:

-Bàn Phật: Chỉ đồ chay, xôi chè, bánh kẹo, nước lọc.

- Bàn gia tiên: Có thể cúng mặn nhưng nên thanh đạm. Gợi ý: xôi gấc, gà luộc, canh miến, nem. Vì tháng 5 nóng nên tránh đồ nhiều dầu mỡ.

- Bàn Thần Tài - Thổ Địa: Cafe, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả.

- Nước: 3 hoặc 5 chén nước sạch, thay nước mới.

- Riêng tháng 5 Âm còn gọi "tháng cửu độc" nên dân gian kiêng cúng đồ sống, tiết canh, đồ tanh.

5. Lưu ý riêng khi cúng mùng 1 tháng 5 Âm lịch năm 2026 Bính Ngọ

2026 là năm Bính Ngọ, tháng 5 là Nhâm Ngọ - 2 Ngọ gặp nhau, hỏa khí rất mạnh. Nên khi cúng mùng 1 tháng 5 Âm lịch cần:

- Thêm 1 bát nước mát, đĩa muối gạo trên ban thờ để cân bằng.

- Ưu tiên hoa quả màu xanh, trắng để tiết hỏa.

- Nếu nhà có người mệnh Thủy/Kim yếu thì nên cúng thêm đồ chay, tụng kinh cầu an.

Trên đây là thông tin về văn khấn mùng 1 tháng 5 Âm lịch 2026 và những lưu ý về mâm lễ cúng mùng 1 tháng 5 Âm lịch - tháng cửu độc. Hy vọng thông tin về văn khấn mùng 1 tháng 5 Âm lịch sẽ giúp các gia chủ có lễ cúng chu đáo, thành tâm, cầu may mắn, bình an như ý.

An An (T/h)

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