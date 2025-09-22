Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 sẽ giúp bạn gửi gắm lòng thành, ước nguyện tới Thần linh, Thổ công, ông bà tổ tiên, Thần Tài để cầu bình an cho gia đình, tránh xa xui xẻo, mang lại may mắn, tài lộc.

Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu chi tiết bài văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch chuẩn nhất để bạn dễ dàng thực hiện nghi lễ đầy đủ và thành tâm.



Dưới đây là các bài văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 chuẩn xác để mọi người có lễ cúng mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 hoàn hảo hơn.

Khung giờ cúng mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 tốt nhất

Theo chuyên gia phong thủy, khi lựa chọn khung giờ đẹp thắp hương ngày mùng 1 tháng 8 Âm lịch, mọi người nên tiến hành vào:

+ Giờ Mão (5 - 7 giờ)

+ Giờ Tỵ (9 - 11 giờ)

Ngoài việc lựa chọn giờ cát lành để lên hương để khởi đầu tháng "cô hồn" hanh thông. Theo chuyên gia chuẩn bị lễ chỉn chu để khi kết nối giúp khí tụ, vận sẽ bắt đầu khởi.

Dưới đây là các bài văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 chuẩn xác để mọi người có lễ cúng mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 hoàn hảo hơn.

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 cúng Thần linh và Thổ công

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 cúng Thần linh và Thổ công

Nam mô a di đà phật ! (3 lần kèm 3 lạy).

Con xin kính lạy chín phương trời, mười phương chư phật và chư phật mười phương.

Con xin kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị tôn thần.

Con xin kính lạy ngài Đông Thần Quân.

Con xin kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch.

Con xin kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần.

Con xin kính lạy ngài Tiền hậu, Địa chủ, Tài thần.

Con xin kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Gia chủ (chúng) con là ….. hiện đang ngụ tại …..

Hôm nay là mùng 1 tháng 8 Âm lịch năm Ất Tỵ, gia chủ (chúng) con đã sửa soạn hương hoa, trà, quả, thắp nén nhang thơm dâng lên trước án.

Gia chủ (chúng) con xin kính mời ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Long mạch Tôn thần, các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, ngài Bản gia Thổ địa, Táo phủ Thần quân, Phúc đức chính thần và các Tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Con xin các ngài lắng nghe lời mời xót thương gia chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ chúng con toàn gia an lạc, công việc phát đạt, người người được may mắn, tài lộc tăng tiến, sở nguyện tòng tâm, sở cầu tất ứng, tâm đạo mở mang.

Chúng con chuẩn bị lễ bạc thành tâm, trước án kính lễ, xin các ngài phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 cúng Gia tiên

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 cúng Gia tiên

Nam mô a di đà phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Con xin kính lạy chín phương trời, mười phương chư phật và chư phật mười phương.

Con xin kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con xin kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

Con xin kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Gia chủ (chúng) con là … hiện đang ngụ tại …

Hôm nay là mùng 1 tháng 8 Âm lịch năm Ất Tỵ, gia chủ (chúng) con nhờ ơn trời đất, cù lao tiên tổ, chư vị Tôn thần, thành tâm sắm lễ, hương, quả, hoa trà thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Chúng con kính mời: ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản gia Táo quân, ngài Bản xứ Thần linh, Thổ địa, Tài thần, Ngũ phương, Long mạch.

Con xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám cho lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Chúng con xin kính mời các cụ Tổ tỷ, Tổ khảo và chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng hiện về chứng giám cho lòng thành và thụ hưởng lễ vật.

Chúng con xin kính mời các ngài Tiền chủ, Hậu chủ đang ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai âm hưởng phù hộ độ trì chúng con luôn luôn được bình an, mọi sự như ý, vạn sự tốt lành, gia đình êm ấm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, xin các vị phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 cúng Thần Tài

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 cúng Thần Tài

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy thần Tài vị tiền.

Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là… ngụ tại…

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 năm Ất Tỵ.

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần Tài vị tiền.

Cúi xin thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Trên đây là các bài văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025. Hy vọng các bài văn khấn sẽ giúp bạn có lễ cúng mùng 1 tháng 8 Âm lịch thật hoàn hảo, chu đáo.

An An (T/h)