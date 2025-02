Văn khấn sao hội mùng 8 Tết 2025 để cầu an, gia hạn, mong năm mới bình an, may mắn

Dưới đây là thông tin văn khấn sao hội mùng 8 Tết 2025 và ý nghĩa lễ cúng sao hội vào ngày mùng 8 Tết.

Mùng 8 Tết được biết đến với tên gọi đặc biệt là ngày cúng sao hội. Đây là một nghi lễ mang đậm màu sắc tâm linh trong văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam, liên quan đến việc cầu an, giải hạn và mong ước một năm mới bình an, may mắn.

1. Cúng sao hội là gì?

Cúng sao hội (hay còn gọi là cúng sao giải hạn) là nghi lễ quan trọng trong phong tục truyền thống, nhằm dâng lễ cúng các vị sao chiếu mệnh.

Văn khấn sao hội mùng 8 Tết 2025 chính xác nhất giúp gia chủ gửi gắm hy vọng vào một năm mới bình an, thuận lợi.

Theo quan niệm của người xưa, mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh trong năm, được gọi là cửu diệu tinh gồm 9 ngôi sao như Thái Dương, Thái Âm, Thổ Tú, La Hầu, Kế Đô, Vân Hán, Mộc Đức, Thủy Diệu, Thái Bạch. Mỗi sao mang một năng lượng khác nhau, có sao tốt, sao xấu, ảnh hưởng đến vận mệnh của từng người trong năm đó.

Nghi lễ cúng sao hội thường được thực hiện để:

Cầu bình an, may mắn khi gặp sao tốt chiếu mệnh, mong vận may được tăng thêm. Giải hạn, hóa giải xui xẻo nếu gặp phải sao xấu, giúp giảm bớt tai ương, rủi ro trong năm. Cầu tài lộc, công danh, sự nghiệp phát đạt, hanh thông.

2. Tại sao mùng 8 Tết được chọn là ngày cúng sao hội?

Mùng 8 Tết được chọn làm ngày cúng sao hội bởi đây là thời điểm khởi đầu cho những hoạt động quan trọng của năm mới sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết. Theo quan niệm dân gian:

Con số 8 mang ý nghĩa phát đạt, thịnh vượng. Âm Hán-Việt của số 8 là “bát,” gần với từ “phát,” tượng trưng cho sự phát triển, tài lộc và may mắn. Đây là ngày cát lợi về mặt thiên văn, được cho là thời điểm các chòm sao chiếu mệnh có sự dịch chuyển mạnh mẽ, thích hợp để tiến hành các nghi lễ cầu an, giải hạn.

Bên cạnh đó, mùng 8 cũng đánh dấu sự chuyển giao giữa những ngày nghỉ lễ và thời điểm mọi người bắt đầu quay trở lại với công việc, cuộc sống thường nhật. Chính vì vậy, lễ cúng sao hội vào ngày này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là cách để gửi gắm hy vọng vào một năm mới bình an, thuận lợi.

3.Ý nghĩa tâm linh và giá trị tinh thần của lễ cúng sao

Lễ cúng sao hội vào mùng 8 Tết không chỉ là một nghi thức mang tính tâm linh mà còn là dịp để mọi người:

Tự soi xét lại bản thân, hướng về những điều tốt đẹp, sống tích cực và trân trọng những giá trị của cuộc sống. Tạo dựng niềm tin vào năm mới: Dù không có cơ sở khoa học, nhưng niềm tin vào việc cúng sao giúp nhiều người cảm thấy an tâm, lạc quan hơn khi đối diện với thử thách của cuộc sống.

Gắn kết gia đình: Khi cả gia đình cùng nhau chuẩn bị lễ cúng, đó cũng là dịp để mọi người quây quần, thắt chặt tình thân, cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp.

Văn khấn sao hội mùng 8 Tết 2025

4.Văn khấn sao hội mùng 8 Tết 2025

“Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.

Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế.

Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.

Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân.

Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ (chúng) con là:………………………..tuổi…………………………………………….

Hôm nay là ngày………..tháng………năm………, tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)……………………… Để làm lễ giải hạn sao………………….. chiếu mệnh, và hạn………………………..

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!”

Mong rằng văn khấn sao hội mùng 8 Tết 2025 sẽ giúp mọi người có lễ cúng hạ nêu hoàn hảo, cầu mong năm mới bình an, tốt đẹp.

5. Dân kinh doanh nên lưu ý gì khi cúng sao hội mùng 8 Tết?

Cúng sao Hội (hay còn gọi là cúng sao giải hạn) vào ngày mùng 8 tháng Giêng là một nghi lễ quan trọng đối với những người kinh doanh, bởi theo tín ngưỡng dân gian, việc cúng sao có thể giúp xua đuổi những điều không may, mang lại sự bình an và thuận lợi trong công việc.

Khi thực hiện cúng sao Hội vào ngày mùng 8 tháng Giêng, những người kinh doanh cần lưu ý một số điểm sau:

- Chọn giờ tốt: Chọn giờ hoàng đạo, tức là giờ tốt để làm lễ, giúp việc cúng bái trở nên linh thiêng và hiệu quả hơn. Nếu không biết cách xem giờ, bạn có thể tham khảo người có kinh nghiệm hoặc sử dụng phần mềm, lịch vạn niên.

- Chuẩn bị lễ vật đầy đủ: Các lễ vật cúng sao giải hạn thường bao gồm:

+ Hương, nến, đèn dầu.

+ Hoa tươi, trái cây.

+ Bài vị, giấy cúng sao (bài vị thường ghi tên của người cúng, ngày tháng năm sinh và mong muốn cầu an).

Mâm cỗ ngọt hoặc mâm cơm chay, tùy theo phong tục của từng vùng miền.

- Cầu nguyện thành tâm: Cầu nguyện thành tâm, nhắc nhở bản thân nhớ đến những khó khăn trong công việc và mong muốn mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn trong năm mới. Khi cúng, chú ý khấn đúng tên sao và các yêu cầu cần thiết cho công việc làm ăn.

- Chú ý hướng cúng: Theo phong thủy, mỗi năm sao sẽ chiếu mệnh vào một hướng khác nhau, do đó việc cúng sao phải theo hướng phù hợp với từng sao chiếu mệnh. Bạn có thể tham khảo sách vở hoặc chuyên gia về phong thủy để xác định hướng cúng sao chính xác.

- Tâm lý bình an, không cầu xin quá nhiều: Cúng sao không chỉ là hành động cầu may mà còn thể hiện lòng thành kính và tôn trọng các thế lực siêu nhiên. Vì vậy, khi thực hiện lễ cúng, cần giữ tâm lý bình an và không mong cầu quá mức.

- Sau lễ cúng: Sau khi cúng, nhiều người còn làm một chút lễ tạ (tạ ơn) sao để giải hạn, hoặc có thể đem các lễ vật đã cúng đến chùa hoặc nơi thờ cúng để được các sư thầy cúng thêm và siêu độ.

Trên đây là văn khấn sao hội mùng 8 Tết 2025 2025 chính xác, đầy đủ nhất.

