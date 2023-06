"Vấn nạn" khách Tây ăn xin quay trở lại Châu Á

Sự xuất hiện trở lại của những khách du lịch đóng vai người ăn xin ở các nước châu Á đã gây ra tranh cãi, chỉ trích và tranh luận giữa người dân cũng như khách du lịch. Với việc du lịch giải trí đang dần hồi phục trong khu vực, hiện tượng ăn xin, nơi du khách đi xin tiền để trang trải cho chuyến đi của họ, đang dần trở nên phổ biến trở lại.

"Vấn nạn" du khách ăn xin ngoại quốc quay trở lại Châu Á

Du khách xin tiền ở Việt Nam. Ảnh: IT.

Ashley James, người Hồng Kông, một diễn viên hài đồng thời là thành viên của trang Instagram Chaotic Hong Kong Expats, gần đây đã chia sẻ một bài đăng châm biếm sự trở lại của những người ăn xin du lịch này.

Xu hướng này thường thấy là những người trẻ tuổi tóc tai luộm thuộm, bán đồ trang sức hoặc biểu diễn ở các khu du lịch, đã phổ biến ở các điểm đến như Thái Lan, Ấn Độ và Indonesia, mặc dù tại nhiều nơi, hành vi này là bất hợp pháp.



Pratt giả làm người xin tiền để thực hiện nghiên cứu. Ảnh: IT.

Trang Instagram Chaotic Hong Kong Expats, được biết đến với nội dung hài hước, thường nhắm đến nhiều chủ đề khác nhau và những người ăn xin đã trở thành mục tiêu thường xuyên của họ. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn là: Tại sao những người ăn xin ngoại quốc lại thu hút sự chú ý như vậy, và sự hiện diện của họ sẽ được đón nhận như thế nào khi du lịch quốc tế dần hoạt động trở lại sau đại dịch?

Stephen Pratt, trưởng khoa Quản trị Khách sạn Rosen College tại Đại học Trung tâm Florida, đã làm sáng tỏ chủ đề này thông qua nghiên cứu sâu rộng của mình. Pratt đã tiến hành nghiên cứu thực địa trong thời gian làm việc tại Đại học Bách khoa Hồng Kông, thậm chí còn đóng giả làm người ăn xin để hiểu rõ hơn về hiện tượng này.

Bằng cách xuất hiện trong một công viên sầm uất ở Hồng Kông với cây đàn ukulele và một tấm biển viết bằng tiếng Trung, anh đã tương tác với những người qua đường và quan sát phản ứng của họ. Pratt phân loại những người ăn xin thành ba loại: người hát rong, người bán hàng và những người chỉ xin tiền.

Phản ứng của mọi người khác nhau dựa trên danh mục mà người ăn xin rơi vào. Trong quá trình nghiên cứu của Pratt, hầu hết những người quyên góp tiền đều đánh giá cao nỗ lực biểu diễn để xin tiền, đặc biệt khi người ăn xin thể hiện một số kỹ năng hoặc sự sáng tạo.

Cô gái xin tiền tại Phú Quốc, Việt Nam. Ảnh: IT.

Tuy nhiên, sự gia tăng của hành vi ăn xin cũng dẫn đến sự xuất hiện của các tài khoản mạng xã hội miệt thị và chỉ trích những người ngoại quốc ăn xin. Tuy vậy, họ gặp làn sóng phản đối khi bị cáo buộc củng cố văn hóa phán xét và ngụ ý rằng chỉ một số tầng lớp kinh tế nhất định mới có thể tham gia du lịch quốc tế. Khách du lịch hiện đang phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về hành động của họ so với trước đây, đặt ra câu hỏi về khả năng tiếp cận du lịch của các nhóm người khác nhau cũng vì thế mà chênh lệch rõ ràng.

Bên cạnh đó, cũng có những người bảo vệ những người ăn xin ngoại quốc, đặc biệt là những người hát rong hoặc bán hàng hóa để trang trải cho chuyến đi của họ. Will Hatton, người sáng lập trang web tư vấn du lịch tiết kiệm The Broke Backpacker, đồng cảm với lòng dũng cảm và sự tự do mà những cá nhân này thể hiện.

Mặc dù không tán thành những người chỉ biết xin tiền, nhưng anh tin rằng những cá nhân chọn các con đường khác để tài trợ cho hành trình của họ nên được ghi nhận vì sự dũng cảm và sẵn sàng khám phá những cách sống khác nhau.