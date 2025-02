"Vàng trắng" được giá, Trung Quốc chiếm 71% kim ngạch xuất khẩu, một Tập đoàn có lợi nhuận trên 5.000 tỷ

Trong nhóm 6 nông sản mang về kim ngạch xuất khẩu tỷ USD của Việt Nam năm 2024, chỉ có 2 mặt hàng tiếp tục duy trì “phong độ” trong tháng 1/2025. Theo đó, cao su và hạt tiêu vẫn ghi nhận sự tăng trưởng trong kim ngạch xuất khẩu, dù sản lượng có phần sụt giảm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 1/2025, ước khối lượng xuất khẩu cao su đạt 180.000 tấn với giá trị xuất khẩu đạt 341 triệu USD, giảm 14,5% về khối lượng nhưng tăng 14,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá cao su xuất khẩu bình quân tháng 1 năm 2025 ước đạt 1.892 USD/tấn, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 2 triệu tấn với giá trị đạt gần 3,42 tỷ USD, giảm 6,2% về khối lượng nhưng tăng 18,2% về giá trị so với năm 2023. Giá cao su xuất khẩu bình quân năm 2024 đạt 1.701 USD/tấn, tăng 26% so với năm 2023.

Về thị trường, Trung Quốc vẫn là thị trường đứng đầu trong tất cả các thị trường tiêu thụ cao su Việt Nam. Năm 2024, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc đạt gần 1,5 triệu tấn, trị giá 2,4 tỷ USD, giảm 8,5% về lượng nhưng tăng gần 11% về kim ngạch so với năm 2023. Trung Quốc chiếm 72% về lượng và 71% kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam năm 2024.

Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu cao su đạt 2 triệu tấn, giá trị đạt gần 3,42 tỷ USD. Tháng 1/2025, xuất khẩu "vàng trắng" vẫn ghi nhận tăng trưởng, đạt 180.000 tấn với giá trị xuất khẩu đạt 341 triệu USD. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), kim ngạch xuất khẩu cao su tăng mạnh trong năm 2024, chủ yếu là nhờ giá cao su xuất khẩu tăng cao. Diễn biến giá cao su xuất khẩu sang Trung Quốc cho thấy rõ sự tăng giá mạnh của cao su xuất khẩu nói chung trong năm qua.

Cụ thể, trong tháng 1/2024, giá bình quân xuất khẩu sang Trung Quốc là 1.388 USD/tấn, tháng 2 tăng lên 1.433 USD/tấn. Tháng 4, giá cao su bình quân xuất khẩu sang Trung Quốc là 1.510 USD/tấn, tới tháng 7 đạt bình quân 1.619 USD/tấn. Tháng 9/2024, giá xuất khẩu bình quân 1.724 USD/tấn, và tháng 11/2024 là 1.905 USD/tấn, cao hơn 40% so với tháng 11/2023.

VRA nhận định năm 2025 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một năm thành công với ngành cao su Việt Nam, dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành sẽ đạt 11-11,2 tỷ USD, tăng trưởng 10% so với năm 2024.

Giá cao su thế giới tăng mạnh không những ảnh hưởng tốt tới giá cao su Việt Nam mà còn giúp cho các công ty cao su tăng trưởng tốt về doanh thu, lợi nhuận.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 công bố ngày 24/1/2025 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cho biết, quý 4/2024 Tập đoàn này đạt doanh thu thuần trên 9.300 tỷ đồng, trong khi quý 4/2023 đạt trên 7.500 tỷ đồng. Lũy kế năm 2024, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt trên 26.000 tỷ đồng.

Doanh thu tăng giúp lợi nhuận sau thuế quý 4/2024 đạt trên 2.300 tỷ đồng, tăng so với quý 4/2023, đạt trên 1.400 tỷ đồng. Lũy kế năm 2024, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 5.100 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho biết, lợi nhuận tăng chủ yếu là do giá bán cao su cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Phần lãi trong các công ty liên doanh, liên kết cũng tăng so với cùng kỳ năm trước.