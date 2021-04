Vào tổ hội, nông dân Phù Đổng trồng hoa giấy nhanh giàu

Xây dựng thương hiệu hoa giấy Phù Đổng

Anh Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội ND xã Phù Đổng cho biết: Hội ND xã có 2.403 hội viên sinh hoạt ở 6 chi hội. Những năm qua, Hội ND xã luôn bám sát 3 phong trào thi đua lớn do Trung ương Hội ND Việt Nam phát động. Đây là nền tảng để Hội ND xã thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Theo Chủ tịch Hội ND xã Phù Đổng, những năm gần đây, nắm bắt nhu cầu chơi hoa cây cảnh của người dân tăng cao, người dân Phù Đổng đã nhanh nhạy chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp trồng hoa màu cho giá trị thấp sang trồng cây hoa giấy.

Hiện trên địa bàn xã có 441 hộ trồng hoa giấy, thu nhập bình quân đạt 900 triệu đồng/ha - mức thu nhập cao hơn nhiều lần so với trồng lúa và các loại cây cảnh khác. Vì thế, xã Phù Đổng đã có quyết định chuyển 300ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng hoa giấy, cây cảnh, cây ăn quả. Các hộ trồng nhiều hoa giấy nhất tập trung tại các thôn Phù Đổng 1, 2, 3.

Tính đến cuối năm 2020, nhân dân xã Phù Đổng đã chuyển đổi trên 266,5ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao, trong đó có 87,5ha trồng hoa, cây cảnh.

Mô hình trồng hoa giấy của anh Lê Thanh Cao ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Thu Hà

Nhằm đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hoa giấy Phù Đổng, Hội ND xã đã vận động nông dân trong xã liên kết trồng hoa giấy. Theo đó, trên tiêu chí "5 tự - 5 cùng", Hội ND đã đã thành lập Tổ hội nghề nghiệp trồng hoa giấy để hội viên có cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng và phát triển mô hình trồng hoa giấy.



Anh Lê Thanh Cao - Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp trồng hoa giấy xã Phù Đổng cho biết: Hiện Tổ hội có hơn 30 thành viên. Tham gia tổ hội, các thành viên cùng trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cũng như thị trường tiêu thụ nên đầu ra hoa giấy Phù Đổng rất thuận lợi.

Anh Lê Thanh Cao phấn khởi cho biết: Đến xã Phù Đổng, người chơi hoa ít phải ra về "tay không" bởi nhu cầu nào của khách hàng cũng có thể được đáp ứng.

"Chúng tôi có đa dạng các loại hoa giấy đáp ứng nhu cầu thị trường. Rẻ nhất là những loại cây nhỏ có giá bán khoảng 60.000 - 100.000 đồng/cây. Loại hoa giấy nhỡ có giá từ 300.000 - 500.000 đồng/cây. Loại cây to hoặc cây hoa giấy bonsai có giá đắt hơn, từ 1-2 triệu đồng/cây hoặc đắt hơn, tùy vào kích thước và độ cầu kỳ của thế cây. Đặc biệt, dù là cây nhỏ hay cây lớn, tạo dáng theo nhiều thế khác nhau nhưng hoa giấy Phù Đổng đều có điểm chung là hoa nở rực rỡ, bông nào bông đó tươi tắn và đầy sức sống" - anh Cao phấn khởi cho biết.



Anh Nguyễn Thanh Sơn – thành viên Tổ hội nghề nghiệp trồng hoa giấy xã Phù Đổng cho biết: Gia đình anh có 2ha đất trồng hàng nghìn gốc hoa giấy với nhiều màu sắc và các kiểu cấy ghép khác nhau. Với giá bán từ 70.000 đồng đến 6 -7 triệu đồng/cây hoa giấy, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình anh Sơn thu lãi vài trăm triệu đồng. Nghề trồng hoa giấy tại gia đình anh còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 4 nhân công.

Nhiều hỗ trợ cho tổ hội trồng hoa giấy

Để hỗ trợ các thành viên trong tổ hội nghề nghiệp trồng hoa giấy phát triển mô hình kinh tế, Hội ND các cấp đã tạo điều kiện cho tổ hội vay hơn 3 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và hơn 6 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội. Cùng với đó, Hội ND xã phối hợp các ban, ngành mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về nghề trồng hoa giấy.

Hàng năm, Hội ND xã còn tạo điều kiện cho các thành viên trong tổ hội đi tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình kinh tế trong và ngoài tỉnh. Từ đó lựa chọn, áp dụng những mô hình phù hợp với đặc điểm tự nhiên và cơ cấu kinh tế tại địa phương.

Hiện nay, các hộ trồng hoa giấy ở Phù Đổng đã thực hiện nhiều kỹ thuật chăm sóc, cấy ghép trình độ cao để cung cấp cây hoa cho thị trường cả nước. Nhiều hộ đã đầu tư các loại máy móc như máy làm đất, trộn ủ; đầu tư hệ thống màng phủ nylon, tưới tự động để nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Được hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, mô hình trồng hoa giấy của các thành viên trong tổ hội đều phát triển tốt. Nhiều thành viên trong tổ hội có thu nhập từ trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi năm.

"Năm 2020 lợi nhuận từ nghề trồng hoa giấy đạt hơn 82 tỷ đồng. Thu nhập bình quân năm 2020 của người làm nghề trồng hoa giấy đạt 10,2 triệu đồng/tháng, cao hơn 2 lần so với thu nhập bình quân của người làm nông nghiệp hoặc dịch vụ khác (5,8 triệu đồng/người/ tháng)"- anh Nguyễn Văn Quyền nói.