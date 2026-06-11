Vay 15 tỷ đồng lập công ty sấy lúa, chàng trai giải quyết đầu ra cho 1.200ha lúa ở Hưng Yên

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Luân làm việc tại một công ty đóng tàu tại Quảng Ninh. Cuộc sống xa gia đình cùng công việc thiếu ổn định khiến anh luôn trăn trở về một hướng đi lâu dài. Năm 2010, anh trở về quê hương vào thời điểm nhiều diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang, một số người dân không còn mặn mà với đồng ruộng do hiệu quả kinh tế thấp. Anh quyết định thử sức với lĩnh vực nông nghiệp bằng việc thu mua thóc, gạo của người dân trong vùng.

Quá trình gắn bó với nông dân giúp anh nhận ra những khó khăn tồn tại trong sản xuất nông nghiệp địa phương như: Quy mô canh tác nhỏ lẻ, thiếu liên kết, thiếu cơ giới hóa và đặc biệt là khâu bảo quản sau thu hoạch còn nhiều hạn chế. Không ít vụ mùa, người dân phải phơi thóc trên đường hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, dẫn đến chất lượng nông sản không đồng đều, giá trị thấp.

Anh Nguyễn Văn Luân kiểm tra chất lượng thóc.

Từ thực tế đó, năm 2015, anh mạnh dạn đầu tư gần 200 triệu đồng xây dựng giàn sấy thóc. Thời điểm ấy, nhiều người cho rằng đây là quyết định mạo hiểm bởi số vốn lớn so với điều kiện của gia đình. Tuy nhiên, hệ thống sấy thóc đã nhanh chóng phát huy hiệu quả, giúp nông dân chủ động trong bảo quản nông sản, giảm thiểu rủi ro do thời tiết và nâng cao chất lượng hạt gạo sau thu hoạch.

Không dừng lại ở đó, với khát vọng xây dựng chuỗi sản xuất lúa gạo bền vững, năm 2018, anh Luân tiếp tục vay vốn đầu tư khoảng 15 tỷ đồng để thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Duy Nguyên. Từ một cơ sở thu mua nhỏ, doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô sản xuất, liên kết với 10 HTX và hơn 300 hộ dân trên diện tích khoảng 1.200ha tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Điểm nổi bật trong mô hình của anh là xây dựng mối liên kết chặt chẽ với nông dân thông qua việc bao tiêu sản phẩm đầu ra. Nhờ đó, người dân yên tâm sản xuất, hạn chế tình trạng được mùa, mất giá. Ông Lưu Đình Tú (thôn Ngọc Chi, xã Quỳnh An) cho biết: Gia đình tôi canh tác khoảng 10ha lúa và được công ty của anh Luân thu mua toàn bộ sản lượng. Giá thu mua thường cao hơn thị trường khoảng 10%. Vì vậy chúng tôi rất yên tâm sản xuất, không còn lo đầu ra như trước.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Hưng Yên: Một xã ở địa phận Thái Bình cũ dự kiến tên thôn mới thay đổi hàng loạt

Đến nay, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Duy Nguyên đã đầu tư hệ thống nhà xưởng rộng hơn 2.000m2, 4 giàn sấy thóc công suất lớn cùng dây chuyền xay xát hiện đại. Mỗi năm Công ty thu mua, chế biến trên 3.000 tấn thóc, đạt doanh thu khoảng 20 tỷ đồng, lợi nhuận gần 2 tỷ đồng. Mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương với mức thu nhập 12 - 15 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ chú trọng phát triển sản xuất, anh Luân còn quan tâm xây dựng thương hiệu cho nông sản quê hương. Sản phẩm gạo Duy Nguyên do doanh nghiệp sản xuất đã được công nhận OCOP 3 sao, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường và góp phần nâng cao giá trị hạt gạo địa phương.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của người nông dân trẻ đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng, danh hiệu tiêu biểu. Năm 2023, dự án “Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo theo chuỗi sản xuất bền vững tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam” của anh đạt giải Nhì cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức.

Năm 2024, anh vinh dự nhận giải thưởng Lương Định Của - phần thưởng cao quý dành cho những nhà nông trẻ xuất sắc trên cả nước. Tuy nhiên, với anh Luân, thành quả lớn nhất không phải là những tấm bằng khen hay danh hiệu đạt được, mà là sự đổi thay trên những cánh đồng quê hương. Những diện tích đồng ruộng từng bị bỏ hoang nay được phủ xanh trở lại. Người nông dân có đầu ra ổn định, yên tâm gắn bó với đồng ruộng và từng bước nâng cao thu nhập.

Anh Luân chia sẻ: Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng các vùng liên kết sản xuất, áp dụng đồng bộ quy trình canh tác và kiểm soát chất lượng từ đầu vào đến đầu ra, hướng tới nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Mục tiêu là nâng cao chất lượng sản phẩm lúa gạo, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, hướng tới những thị trường có yêu cầu cao như Nhật Bản và các nước châu Âu. Tôi mong muốn hạt gạo quê hương không chỉ tiêu thụ tốt trong nước mà còn có thể vươn xa trên thị trường quốc tế.

Từ một người công nhân trở về quê lập nghiệp, anh Nguyễn Văn Luân đã viết nên câu chuyện đẹp về ý chí, nghị lực và khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương. Hành trình của anh không chỉ góp phần nâng cao giá trị hạt gạo Việt mà còn tạo động lực để nhiều nông dân mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và hiệu quả hơn.

Theo: Báo Hưng Yên