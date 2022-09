"VĐV Việt Nam dương tính doping có thể do thiếu hiểu biết"

Thông tin cùa Dân Việt tìm hiểu được từ lãnh đạo Tổng cục TDTT trưa nay (15/9) đã khẳng định có một số trường hợp VĐV Việt Nam nhận kết quả xét nghiệm lần 1 (mẫu A) dương tính với doping tại SEA Games 31.

Vị lãnh đạo này cho biết con số cụ thể là bao nhiêu phải chờ kết quả chính thức cuối cùng sau khi có kết quả xét nghiệm lại (mẫu B).

Được biết, trong số các VĐV Việt Nam dính doping có VĐV môn điền kinh.

Đoàn TTVN nhận tin buồn khi có VĐV dính doping tại SEA Games 31. Ảnh: Nam Trần (Báo Tuổi Trẻ)

Tại SEA Games 31 diễn ra hồi tháng 5 vừa qua, Đoàn TTVN đã thi đấu xuất sắc, giành số huy chương kỷ lục tại một kỳ Đại hội thể thao khu vực với tổng số 446 huy chương (205 HCV, 125 HCB, 116 HCĐ), xếp nhất toàn đoàn, bỏ xa đoàn xếp sau là Thái Lan (92, 103, 136)

Tại Đại hội, ban tổ cức đã tiến hành kiểm tra doping ngẫu nhiên với gần 1000 VĐV của 11 đoàn thể thao. Kết quả vừa được phía Tổng cục TDTT thông tin mang tới cảm giác khá thất vọng đối với đông đảo người hâm mộ.

Dưới góc nhìn của mình, trao đổi cùng Dân Việt, bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng thể hiện quan điểm: "Đầu tiên, phải khẳng định đây là một sự việc đáng tiếc đối với ngành TDTT. Vì đâu và vì ai dẫn đến câu chuyện này thì chúng ta cần phải chờ kết luận, công bố của cơ quan chức năng.

Ở góc độ cá nhân VĐV, tôi cho rằng không nên nghĩ việc họ dính doping như một sự gian lận thuần túy. Đời VĐV không phải ai cũng có cơ hội thi đấu SEA Games trên sân nhà, trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của gia đình, người thân, bạn bè. VĐV nào cũng có tham vọng, chịu sức ép rất lớn từ bản thân, khát khao chứng tỏ, "cháy hết mình" để đạt thành tích cao nhất như một dấu mốc để đời trong hành trình theo đuổi đam mê đầy chông gai của họ.

Và để đạt được mục tiêu, VĐV có thể đã có những hành vi lệch chuẩn".

Khẳng định việc VĐV dính doping là điều rất đáng tiếc, đáng buồn, đặc biệt khi Việt Nam là chủ nhà SEA Games 31 được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao, tổ chức thành công trong điều kiện Covid-19 chưa được kiểm soát; BLV Quang Tùng cũng chia sẻ với các VĐV:

"Việc VĐV dính doping có thể do chủ quan, nhưng cũng có nhiều trường hợp do khách quan, bị tai nạn do thiếu hiểu biết. Đây là câu chuyện chung của thể thao thế giới chứ không riêng Việt Nam.

Danh mục chất cấm trong thể thao thay đổi, bổ sung thường xuyên mà khi Thể thao Việt Nam không theo kịp, rất có thể dẫn tới việc sử dụng thuốc không đúng chỉ dẫn".

Nhưng dù thế nào đi nữa, các VĐV Việt Nam nói riêng và ngành TTVN nói chung lại có thêm 1 bài học khi SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia đang ở rất gần.

Đôi khi chỉ vì một thoáng sai lầm, suy nghĩ không đúng chuẩn là phải trả giá đắt bằng cả sự nghiệp!

Tấm huy chương danh giá nhất không phải là màu gì, tại giải đấu nào. Tấm huy chương danh giá nhất chỉ xuất hiện khi VĐV kết thúc sự nghiệp, nhìn lại và cảm nhận rõ mình đã luôn cố gắng vượt qua chính mình, hoàn thiện chính mình trong từng khoảnh khắc theo đuổi đam mê, để không bao giờ phải nói lời hối tiếc!