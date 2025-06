Mới đây, những hình ảnh của diễn viên Ha Ji Won khi đang đứng trên phố trò chuyện với một người bạn được đăng tải trên mạng xã hội Hàn Quốc và nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Ở tuổi U50, mỹ nhân của showbiz Hàn có vẻ ngoài nóng bỏng, rạng rỡ và đầy sức sống.

Hình ảnh mới gây xôn xao của Ha Ji Won. (Ảnh: Instagram NV)

Ha Ji Won tên thật là Jeon Hae Rim, sinh năm 1978 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô được biết đến là một trong những diễn viên hàng đầu của nền điện ảnh xứ kim chi với khả năng hóa thân linh hoạt và nhan sắc rực rỡ.

Từ nhỏ, Ha Ji Won đã sở hữu vẻ ngoài nổi bật. Khi cô đang học trung học, một công ty giải trí đã nhìn thấy hình ảnh của cô tại một studio và nhanh chóng liên hệ. Năm 1996, may mắn đã mỉm cười với Ha Ji Won khi cô nhận được vai diễn đầu tay trong bộ phim dành cho tuổi teen mang tên New Generation Report: Adults Don't Understand Us.

Tại chương trình Win Win của đài KBS, Ha Ji Won từng gây bất ngờ khi tiết lộ cô từng hơn 100 lần trượt casting khi còn là sinh viên khoa Điện ảnh. Nhiều người cho rằng ngoài lý do thời đó cô còn quá non trẻ thì lý do cô không được nhận vai là bởi... quá đẹp. Nếu đảm nhận vai phụ, cô sẽ lấn lướt nữ chính. Trong khi đó, nếu giao vai chính cho cô thì quá mạo hiểm.

Ha Ji Won và Hyun Bin trong phim "Secret Garden". (Ảnh: TLP)

Năm 1999, Ha Ji Won có dấu ấn đầu tiên với vai diễn trong bộ phim truyền hình "School 2" (1999). Thừa thắng xông lên, nữ diễn viên giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Grand Bell Awards lần thứ 37 nhờ vai chính trong phim điện ảnh "Truth Game" (2000).

Năm 2010, Ha Ji Won tạo nên cơn sốt trên màn ảnh khi kết đôi với Hyun Bin trong Secret Garden. Bộ phim trở thành bom tấn truyền hình, với mức rating kỷ lục trên toàn châu Á. Trong phim, cô vào vai một nữ diễn viên đóng thế kiên cường, bên cạnh Hyun Bin, tạo nên cặp đôi huyền thoại của truyền hình Hàn Quốc. Nhờ diễn xuất tự nhiên, Ha Ji Won được khán giả yêu mến và giới chuyên môn đánh giá cao.

Vẻ ngoài quyến rũ của Ha Ji Won. (Ảnh: IGNV)

Tiếp nối thành công đó là vai diễn trong "Hoàng hậu Ki" (2013), một trong những bộ phim cổ trang được đầu tư lớn của MBC. Trong vai Ki Seung Nyang, người phụ nữ từ Goryeo trở thành hoàng hậu của triều đại Nguyên, Ha Ji Won thể hiện xuất sắc sự biến chuyển nội tâm và bản lĩnh chính trị của nhân vật. Vai diễn này giúp cô giành giải Daesang – giải thưởng cao nhất tại MBC Drama Awards và củng cố danh hiệu "nữ hoàng rating".

Ha Ji Won cũng chứng tỏ khả năng thể hiện tâm lý phức tạp qua vai Lee Soo Jung trong "What Happened in Bali" (Chuyện xảy ra ở Bali, 2004). Nhân vật của cô – một hướng dẫn viên du lịch nghèo khổ bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm với hai người đàn ông – được xem là một trong những vai diễn để đời trong sự nghiệp của cô.



Nhan sắc của Ha Ji Won tại các sự kiện luôn khiến công chúng ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV)

Mỹ nhân đình đám xứ Hàn chưa từng kết hôn và hiếm khi chia sẻ về đời tư, thay vào đó, cô dành toàn tâm cho sự nghiệp diễn xuất. Trong các bài phỏng vấn, nữ diễn viên từng bày tỏ rằng cô yêu nghề diễn một cách thuần khiết và luôn mong muốn được thử thách bản thân qua nhiều thể loại vai khác nhau, từ chính kịch, tình cảm đến hành động và cổ trang.

Hiện tại, ở tuổi 47, Ha Ji Won thoải mái tận hưởng cuộc sống độc thân, giàu có. Cô vẽ tranh, làm vườn, đi du lịch, chăm sóc sức khỏe,... và thỉnh thoảng mới xuất hiện trong các sự kiện lớn.