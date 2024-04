Sau khi hủy bỏ 7 buổi diễn trong chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên của mình trong 5 năm do doanh số bán vé thấp, Jennifer Lopez đã đổi tên chuyến lưu diễn để mở rộng phạm vi, từ “This Is Me… Now” thành “This Is Me… Live | The Greatest Hits".

Vé show diễn cá nhân của Jennifer Lopez "ế ẩm"

Lopez thông báo về tour diễn vào tháng 2/2024, trùng với thời điểm phát hành album mới nhất của cô “This Is Me… Now” cùng hai bộ phim đi kèm. Nhưng tháng trước cô đã âm thầm hủy một số buổi diễn ở các thành phố như Cleveland và Nashville, rất có thể là do doanh số bán vé không tốt. Việc đổi tên gần đây cho thấy sự thay đổi từ một chuyến lưu diễn tập trung vào các bài hát trong album mới sang một chuyến lưu diễn trải dài suốt sự nghiệp âm nhạc của Jennifer. Một động thái có thể thu hút những người nghe không thích thú với sản phẩm âm nhạc mới nhất của cô.

Jennifer Lopez không đạt được thành công như mong đợi với tour diễn mới. Ảnh: SCMP.

Phía đại diện của Jennifer Lopez là Live Nation - công ty sản xuất tour diễn chưa phản hồi khi được yêu cầu đưa ra bình luận. Trang web của Live Nation chưa được cập nhật tên mới của tour diễn nhưng lại sử dụng lẫn lộn nhiều tên gọi khác nhau cho tour diễn Jennifer Lopez trong các bài đăng, bao gồm: “This Is Me… Live” và “This Is Me… Now The Tour".

Mặc dù một số địa điểm biểu diễn chưa thay đổi thông tin ban đầu trên trang web, nhưng đã có một vài trường hợp xác nhận việc đổi tên, ví dụ như các chương trình tại Acrisure Arena của Palm Springs và The Forum của Inglewood. Một quảng cáo được tài trợ của Lopez trên Facebook cũng có hình ảnh với tên mới.

Sau khi phát hành vào tháng 2/2024, “This Is Me… Now” chật vật để tìm kiếm khán giả, chỉ bán được 14.000 bản trong tuần đầu tiên. Mặc dù album đứng đầu Billboard Top Album Sales Chart do 11.000 bản album vật lý, nhưng chỉ xếp ở vị trí thứ 38 trên Billboard 200, trở thành album phòng thu thứ hai trong số chín album phòng thu của cô không lọt vào top 10.

Album này là một phần của dự án đa phương tiện trị giá 20 triệu đô la do Jennifer Lopez tự bỏ vốn bao gồm tour diễn và hai bộ phim là “This Is Me…Now: A Love Story” và một bộ phim tài liệu “The Greatest Love Story Never Told”. Dự án của nữ ca sĩ được cho là kể về cuộc sống lãng mạn của cô sau khi tái hợp với nam diễn viên Ben Affleck, người cô kết hôn vào năm 2022 sau gần hai thập kỷ chia xa.