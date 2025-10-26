Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 26/10/2025 13:09 GMT+7

Về thăm những nông dân tỷ phú tại TP.HCM

Hồng Phúc Chủ nhật, ngày 26/10/2025 13:09 GMT+7
Xe chúng tôi băng băng trên những cung đường nông thôn mới xinh đẹp, rợp hoa và bóng cây dẫn vào trang trại của các nông dân tỷ phú tại TP.HCM. Người canh tác hữu cơ, người phát triển mô hình nông nghiệp 4.0, liên kết cả trăm nông dân cùng làm ăn lớn. Đây đều là những nông dân kiểu mới mang trong mình khát khao làm giàu, đưa nông thôn TP.HCM ngày càng hiện đại và phát triển.
Sau sáp nhập, TP.HCM mới như được tiếp thêm sức mạnh từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Nghe ở Bình Dương có câu lạc bộ nông dân tỷ phú, quy tụ toàn những “anh tài” kiếm tiền tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng mỗi năm, chúng tôi thật sự rất ấn tượng và tò mò. Chính điều này thôi thúc chúng tôi quyết định lên đường đi… tìm họ.

Ông nông dân tỷ phú ở làng thông minh

Điểm đến đầu tiên trong hành trình đi tìm và thăm những nông dân tỷ phú của chúng tôi là tại cù lao Bạch Đằng, phường Tân Uyên, TP.HCM - một trong những nơi thí điểm xây dựng mô hình làng thông minh của cả nước.

Ông Võ Hoàng Phi Vân - Chủ tịch Hội Nông dân phường, giới thiệu chúng tôi một nông dân nổi tiếng tại vùng, không chỉ giỏi mà còn sáng tạo. Đó là ông Hồ Tấn Lợi, ngụ khu phố Tân Trạch - người được xem là bậc thầy trong việc sử dụng tri thức nhà nông để trồng lúa hữu cơ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Hồ Tấn Lợi, phường Tân Uyên, TP.HCM bên ruộng lúa hữu cơ chuẩn bị thu hoạch. Ảnh: Hồng Phúc

Sau khi tìm đến nhà hỏi thăm, ông Lợi dẫn chúng tôi ra thăm cánh đồng lúa cách đó chừng hơn 1km. Ông lái ô tô, tôi nhanh chóng mở lời đi cùng xe để tiện trò chuyện. Nhìn những thửa ruộng vàng ươm báo hiệu một mùa vụ bội thu, ông Lợi không giấu được niềm vui.

“Tôi có gần 20ha lúa hữu cơ. Ngoài ra, còn liên kết với nhiều nông dân trong vùng. Mỗi năm tôi làm 3 vụ, mỗi vụ khoảng 12 tấn, tổng cộng được 36 tấn. Hiện nay, gạo hữu cơ của chúng tôi không đủ để bán trong nước, thành ra lúa vừa thu hoạch về, phơi khô, xay xát là bán hết, ra bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu”, ông Lợi hồ hởi và tiết lộ tổng thu nhập từ ruộng lúa đạt hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.

Cách đây khoảng 3 năm, Tân Uyên bắt đầu thử nghiệm và thí điểm trồng lúa hữu cơ, ông quyết định tham gia. Điểm đặc biệt của trồng lúa hữu cơ là không phun thuốc trừ sâu, không phân hóa học. Vì mới nên ông phải “cắp sách” đi học kỹ thuật trồng, học tập kinh nghiệm của địa phương khác. Nhưng như vậy có vẻ vẫn chưa đủ, ông đã áp dụng thêm tri thức nhà nông và tình hình thực tiễn tại địa phương nhằm tăng năng suất và giảm chi phí khi trồng lúa hữu cơ.

Ông Lợi tiết lộ nông dân sợ nhất là ốc bươu vàng và lúa lẫn khi canh tác. Bí quyết của ông là liên kết với các hộ nuôi vịt trong vùng, ban ngày lùa vịt đến. Đàn vịt no căng bụng, ruộng thì sạch ốc và lúa lẫn, lại còn được bón phân hữu cơ để chuẩn bị vụ lúa tới. Trong quá trình cây lúa lớn, nông dân không bón phân hóa học nhưng phải theo dõi thường xuyên đồng ruộng. Cây lúa khỏe nó vẫn sinh trưởng, phát triển tốt và không có sâu bệnh.

Ông Hồ Tấn Lợi cho biết chuyển đổi canh tác từ truyền thống qua hữu cơ giúp đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Ảnh: Hồng Phúc

Chúng tôi hỏi rủ nông dân cùng trồng lúa hữu cơ có khó không, ông Lợi cười, nói: “Ban đầu bà con bỡ ngỡ lắm, bởi nó lạ quá so với cách trồng lúa truyền thống. Trồng lúa mà không bón phân, không phun thuốc thì sâu rầy nào chịu nổi. Nhưng sau đó, khi tuân thủ nguyên tắc và thấy hiệu quả, ai cũng hớn hở và tin tưởng làm theo”.

Vì thuận tự nhiên nên năng suất lúa không bằng so với trước đây nhưng đổi lại lúa hữu cơ tạo ra gạo sạch, an toàn cho người tiêu dùng nên đầu ra rất tốt. Sau khi thăm đồng, chúng tôi trở về. Xe bon bon trên cù lao Bạch Đằng. Hai bên đường rợp hoa vàng và bóng cây xanh. Vùng nông thôn ở đây đang thành nơi đáng sống khi nhiều nông dân đang thay đổi tư duy và làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh nông dân tỷ phú 4.0

Rời cù lao Bạch Đằng, chúng tôi tìm đến xã Phú Giáo - nơi đang phát triển nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, để tìm anh nông dân 4.0 Nguyễn Hồng Quyết - Giám đốc HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long. Dẫn chúng tôi thăm một nhà màng trồng dưa lưới tại ấp Cà Na, xã Phú Giáo, anh Quyết say sưa giới thiệu về công nghệ trồng dưa lưới. Đây là niềm tự hào của anh và HTX kể từ khi đi vào hoạt động.

“HTX chúng tôi hiện có 120 hội viên với tổng diện tích gần 30ha, cho sản lượng 2.500 tấn dưa lưới công nghệ cao, năm nay có thể lên 3.000 tấn. Toàn bộ sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn VietGAP, được công nhận OCOP, cung cấp cho siêu thị và xuất khẩu đi nước ngoài”, anh Quyết nói.

Anh Nguyễn Hồng Quyết - Giám đốc HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long, bên nhà màng dưa lưới 4.0. Ảnh: Hồng Phúc

Kiểm tra hệ thống tưới nhỏ giọt tự động và phân bón, anh cho biết ngay từ đầu, HTX đã áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Toàn bộ dưa lưới được trồng trong nhà màng nhằm giảm yếu tố gây hại từ thời tiết như mưa gió, đồng thời, hạn chế côn trùng xâm nhập, từ đó, giúp giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, tạo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

“Chúng tôi ứng dụng công nghệ cao theo công nghệ Israel, sử dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt capinet và châm phân ventury, thiết bị hẹn giờ để chăm sóc dưa lưới. Ngoài ra, HTX còn chú trọng dùng các chất hữu cơ và các sản phẩm sinh học để bảo đảm sức khỏe cho người lao động và khách hàng. Cây dưa lưới sinh trưởng ngắn, được áp dụng kỹ thuật chăm sóc công nghệ cao nên đạt năng suất vượt trội, chất lượng tốt, có thể trồng 4 vụ/năm”, anh Quyết nói.

Chưa hết, khoa học công nghệ đối với lĩnh vực nông nghiệp gần như được “anh chủ” này ứng dụng triệt để. Từ 2021, anh áp dụng nhật ký truy xuất nguồn gốc điện tử cho từng vườn. Nhờ vậy, hệ thống nhỏ giọt được điều khiển phù hợp vườn, giúp chất lượng trái đồng đều, giảm chi phí điện nước và bảo vệ môi trường. 

“Chúng tôi luôn ứng dụng khoa học công nghệ nhằm mục tiêu cao nhất là kiểm soát đầu vào, quy trình trồng và tạo đầu ra tốt nhất cho trái dưa lưới, gồm năng suất tốt nhất, chất lượng tốt nhất, chi phí tối ưu nhất để người tiêu dùng mua được sản phẩm với giá tốt”, anh Quyết bày tỏ.

Anh Quyết có lợi nhuận tiền tỷ mỗi năm nhờ trồng dưa lưới. Ảnh: Hồng Phúc

Nhờ vậy, dưa lưới của HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị lớn nhất TP.HCM, được khách hàng ưa chuộng, không chỉ để ăn mà còn làm quà biếu tặng vì mẫu mã hấp dẫn, chất lượng được đánh giá cao. Lợi nhuận mỗi năm mang lại từ 1,5 tỷ đồng. Anh Nguyễn Hồng Quyết nhiều năm liền đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương. Năm 2023, HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là 1 trong 63 HTX tiêu biểu toàn quốc.

Ngoài ông Lợi, anh Quyết, còn nhiều “anh tài” - nông dân tỷ phú đã thay đổi tư duy sản xuất, “rủ rê” nhiều nông dân cùng làm giàu trên mảnh đất quê hương. 

Mới đây, sau sáp nhập, TP.HCM đã tập hợp những nông dân sản xuất giỏi tại cả ba khu vực là TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để thành lập Chi hội Nông dân tỷ phú với 68 thành viên. Với việc đi tận nơi, nhìn tận mắt, nghe tận tai điều nông dân chia sẻ đầy tâm huyết, chúng tôi tin rằng họ đang là nông dân thế hệ mới tại TP.HCM, cùng kiến thiết góp phần xây dựng nông thôn mới TP.HCM thành công.
Nông dân cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương trọng việc tạo cơ chế hoạt động thuận lợi, tăng cường chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, ứng dụng số, nông dân cùng với chính quyền TP.HCM đang cùng nhau chung sức để mỗi làng quê đều thực sự là miền đáng sống như kỳ vọng của Tổng Bí thư Tô Lâm.


