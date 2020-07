Vén màn bí mật xác ướp la thét trong hầm mộ hé lộ vụ ám sát kinh hoàng trong hậu cung

Xác ướp la hét hé lộ vụ ám sát trong hậu cung

Khám phá ra bí mật của xác ướp công chúa la hét” – thông tin này đã lan truyền khắp các phương tiện truyền thông thế giới. Các nhà khoa học đã làm điều dường như không thể: xác định nguyên nhân cái chết đã xảy ra ba ngàn năm trước. Những lý do nào đã dẫn đến cái chết ở Ai Cập cổ đại. Thông tin chi tiết trong tài liệu của Sputnik.

Vụ ám sát tại cung điện

Vào năm 1115 trước Công nguyên đã có một âm mưu từ hậu cung của hoàng gia nhằm vào nhà vua - Pharaoh Ramses III. Nữ hoàng Tiye, người vợ thứ hai của Pharaoh cùng với con trai Hoàng tử Pentaware đã lên kế hoạch ám sát Pharaoh. Nhà vua đã bị giết chết dù âm mưu đảo chính thất bại: Pentawere và một số người khác tham gia vào âm mưu này đã được đưa ra xét xử, theo Giấy cói Tư pháp Turin. Nhưng, nhiều chi tiết đã không rõ.

Các nhà khoa học không biết chắc liệu vụ ám sát Ramses III có kết thúc bằng cái chết hay là nhà vua chỉ bị thương. Xác ướp của ông, cùng với những người khác, đã được tìm thấy vào thế kỷ 19 tại Deir el-Bahri ở vùng lân cận Luxor. Ngoài ra tại đó còn có một xác ướp khủng khiếp với biểu cảm la hét trên mặt. Xác ướp này đã được gọi là "Người đàn ông vô danh E" và các nhà khoa học cho rằng đây là Pentawere.

Tòa án kết án anh ta tự sát công khai, và Pentawere có thể lựa chọn tự sát bằng cách uống thuốc độc hoặc bị thiêu sống.

Năm 2012, một nhóm lớn các nhà khoa học từ Ai Cập, Ý và Đức đã nghiên cứu cả hai xác ướp, đã tiến hành phân tích về mặt pháp y và nhân loại học, xét nghiệm DNA và chụp cắt lớp vi tính.

Ảnh chụp X-quang cho thấy một viết thương nghiêm trọng ở cuống họng của Pharaoh, ngay bên dưới thanh quản. Vết thương, có thể do một con dao hoặc lưỡi kiếm rất sắc tạo nên kéo dài gần tận xương sống, tất cả mô mềm nằm trước vùng cổ đều bị cắt đứt. Đây chắc chắn là nguyên nhân đã gây ra cái chết tức thì của Ramses III.

Sau khi chụp cắt lớp điện toán chi tiết hơn, các nhà khoa học tìm thấy vết thương ở bàn chân. Rõ ràng, nhà vua bị tấn công từ phía trước bằng giáo hoặc kiếm, và cổ họng bị cắt từ phía sau bằng dao.

"Hoàng tử vô danh E" đã khoảng 18-20 tuổi vào lúc chết. Anh không được ướp xác như những người khác. Các cơ quan nội tạng và não không bị loại bỏ, chúng được cọ xát bằng hỗn hợp nhựa và vôi, khiến da chuyển sang màu đỏ. Những người khác được bọc áo choàng màu trắng, được ướp cẩn thận, và "Hoàng tử vô danh E" được bọc bằng da dê, mà điều đó đã được coi là ô uế. Vùng da dưới hàm dưới bên phải và bên trái cổ được bao phủ bởi các nếp gấp và nếp nhăn, phổi bị sưng lên. Do lâu ngày xác ướp bị phân hủy nên các nhà khoa học chưa kết luận rõ là tự tử bằng thuốc độc hay bị chôn sống. Tuy nhiên, các nhà khoa học lại phát hiện thấy phổi của "Hoảng tử vô danh E" căng phồng, có thể là dấu hiệu chết do nghẹt thở, mặc dù có những giải thích khác, chẳng hạn như phân hủy sau khi chết.

So sánh DNA cho phép rút ra một kết luận rõ ràng: đây là cha và con trai. Điều này có nghĩa là "Hoàng tử vô danh E" là Pentewere, người con trai của Pharaoh Ramses III. Nhân tiện, Pentewere là biệt danh chỉ được dùng trong tòa án. Tên thật của người con trai giết cha không rõ.

Tiếng thét hãi hùng

Gần đây, một nhóm các nhà khoa học, dẫn đầu bởi ông Zahi Hawass, nhà khảo cổ học nổi tiếng của Ai Cập, đã phân tích một "xác ướp la hét" khác từ Deir el-Bahri. Nỗi kinh hoàng và đau đớn được chạm khắc trên khuôn mặt của xác ướp này. Miệng cô ấy mở ra trong một cái nhăn mặt khủng khiếp. Tuy nhiên, đã có những nghi ngờ: khác với Pentewere, thi thể của cô đã được ướp xác đúng theo các quy tắc.

Những dòng chữ trên tấm vải lanh cuốn quanh xác đã tiết lộ đây là một nàng công chúa: "Đây là người con gái hoàng tộc, em gái của hoàng thân Meret Amon".

Nhưng, không rõ đây là con gái của nhà vua nào.

Nhờ chụp cắt lớp vi tính, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng người phụ nữ đã qua đời thọ 60 tuổi. Cô công chúa Ai Cập đã bị đột tử.

Nguyên nhân qua đời là một cơn đau tim cấp do bệnh xơ vữa động mạch vành gây ra. Đây là nguyên nhân chính gây tử vong ở người trưởng thành trên thế giới hiện nay.

Người phụ nữ đột ngột qua đời trong tư thế bất thường của cơ thể: cong vẹo, vắt chéo chân, đầu quay sang phải và miệng há to. Chắc là, người quá cố đã được phát hiện ra sau khi chết vài giờ, khi ướp xác giữ nguyên tư thế lúc tử vong.

Các nhà khoa học Đức đã nghiên cứu một xác ướp được lưu giữ trong Bảo tàng Reiss-Engelhorn. Phân tích carbon phóng xạ giúp xác định ngày chết - giữa năm 200 trước Công nguyên và năm 70 sau Công nguyên. Các đặc điểm của răng và nhân chủng học cho thấy xác ướp là một người đàn ông 35-45 tuổi.

Chụp cắt lớp vi tính cho thấy các dấu hiệu của khối u tuyến yên và các bất thường về răng, tất cả các dấu hiệu của bệnh to đầu chi. Bệnh này đã được chẩn đoán trước đó trong nghiên cứu về bộ xương cổ từ Ai Cập, Bắc Mỹ và Mexico. Theo dữ liệu hiện đại, đa số bệnh nhân mắc bệnh to đầu chi là những người trẻ và trung niên, nguy cơ tử vong là rất cao, chủ yếu do các bệnh tim mạch.

Các nhà khoa học từ Vương quốc Anh cũng đã giải mã một vụ ám sát đầy bí ẩn tại Ai Cập cổ đại. Các chuyên gia đã mở tấm vải quấn xác ướp Takabuchi, được giữ trong Bảo tàng Ulster lần đầu tiên vào năm 1835. Hóa ra, bộ gen của người phụ nữ Ai Cập này gần gũi hơn với người châu Âu. Người này thừa một chiếc răng (33 chiếc thay vì 32 như những người khác) và có thêm một đốt sống phụ. Người phụ nữ đã sống cách đây 2.600 năm và qua đời ở tuổi 20.

Ảnh chụp CT cho thấy trái tim vẫn còn vẹn nguyên và được bảo quản đến khó tin. Những lần quét CT cũng tiết lộ nguyên nhân cái chết của Takabuti. Cô gái trẻ bị một vết thương đâm sâu ở lưng, gần vai trái. Takabuti trông rất yên bình khi nằm trong quan tài, và các nhà khoa học trong một thời gian dài cho rằng, cái chết của cô là tự nhiên. Nhưng bây giờ đã rõ, Takabuti đã bị thương nặng ở phía sau thành ngực, vết thương này khiến cô tử vong nhanh chóng.Các nhà khảo cổ "chết lặng" khi tìm thấy xác ướp bí ẩn giống người ngoài hành tinh