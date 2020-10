Vén màn chip siêu đỉnh sẽ có trên loạt iPhone 13

Theo báo cáo mới nhất từ China Times, thông tin về chip A15 Bionic có trên loạt iPhone năm sau đã bắt đầu xuất hiện. Báo cáo cho thấy Apple dường như đã bắt đầu phát triển chip A15 Bionic, và nó được cho là sẽ đi vào sản xuất hàng loạt trong quý 3/2021. Chip sẽ được sản xuất dựa trên quy trình N5P của TSMC đến từ Đài Loan.

A14 Bionic hiện là chip trang bị trên dòng iPhone 12 sử dụng quy trình 5nm thế hệ đầu tiên của TSMC gọi là N5. So với công nghệ 7nm FinFET (N7), N5 cung cấp hiệu suất tốt hơn gần 15% hoặc hiệu suất năng lượng được cải thiện khoảng 30%. Quy trình N5P dựa trên công nghệ 5nm hiện tại và cũng do TSMC sản xuất hứa hẹn cải thiện tốc độ khoảng 20% và giảm 40% điện năng so với quy trình 7nm.

Báo cáo cũng tuyên bố rằng quy trình 5nm hiện tại của TSMC cũng sẽ được sử dụng để sản xuất chip A14X cho iPad Pro và MacBook tiếp theo, cũng như chip A14T cho iMac. Các chip xử lý cải tiến này dường như sẽ được sản xuất dựa trên quy trình N5P.

Điểm chuẩn cho thấy A14 Bionic là một cải tiến đáng kể so với A13 Bionic sử dụng trong iPhone 11 dựa trên quy trình 7nm N7P thế hệ thứ 2 của TSMC. Trên thực tế, một báo cáo thậm chí còn ám chỉ rằng Apple đã ép xung A14 Bionic trên iPhone 12 nhằm ngăn vấn đề quá nhiệt.

Trước đó, iPhone 13 gần như được xác nhận sẽ sử dụng modem Snapdragon X60 5G của Quaclomm. Mẫu điện thoại này chắc chắn cũng sẽ có màn hình 120 Hz.