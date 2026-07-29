Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ tư, ngày 29/07/2026 23:15 GMT+7

Vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc bị ướp muối là ai?

+ aA -
Minh Tuấn Thứ tư, ngày 29/07/2026 23:15 GMT+7
Gia Luật Đức Quang trở thành vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được ghi chép là bị chế thành "Đế Bá" – một thi thể ướp muối theo cách làm thịt lạp...
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc bị ướp muối là ai?

Nhắc đến xác ướp, hầu hết mọi người sẽ nghĩ ngay đến các Pharaoh Ai Cập cùng những kim tự tháp huyền bí. Thế nhưng, ít ai biết rằng trong lịch sử Trung Quốc cũng từng có một vị hoàng đế sau khi qua đời được xử lý theo cách gần giống một "xác ướp". Điều đặc biệt là thi hài của ông không được bảo quản bằng kỹ thuật ướp xác như người Ai Cập, mà lại được... tẩm muối, hong khô theo phương pháp làm thịt lạp của các dân tộc du mục phương Bắc.

Người đó chính là Liêu Thái Tông Gia Luật Đức Quang, vị hoàng đế thứ hai của nhà Liêu, cũng là nhân vật duy nhất trong lịch sử Trung Hoa được ghi chép là bị chế thành "Đế Bá" – tức thi thể được xử lý giống như thịt muối để vận chuyển về kinh thành.

Liêu Thái Tông Gia Luật Đức Quang.

Đằng sau cái chết kỳ lạ ấy là câu chuyện nhuốm màu quyền lực, tham vọng và cả những bí mật chốn thâm cung.

Gia Luật Đức Quang là con trai thứ hai của Liêu Thái Tổ Gia Luật A Bảo Cơ và Hoàng hậu Thuật Luật Bình. Nếu A Bảo Cơ là người đặt nền móng cho đế quốc Khiết Đan thì Thuật Luật Bình lại là một trong những nữ nhân quyền lực bậc nhất lịch sử phương Bắc. Bà nổi tiếng quyết đoán, tàn nhẫn và không hề thua kém bất kỳ vị nam quân chủ nào. Chính bà đã cùng chồng thanh trừng các thế lực đối lập, tiêu diệt những người thân chống đối để củng cố quyền lực cho hoàng tộc.

Sau khi A Bảo Cơ qua đời, Thuật Luật Bình buông rèm nhiếp chính, nắm toàn bộ quyền hành trong triều. Bà không ưa người con cả Gia Luật Bội nên đẩy ông sang cai quản Đông Đan quốc. Dù yêu quý người con út Gia Luật Lý Hồ hơn cả, nhưng vì Lý Hồ bất tài, cuối cùng Thuật Luật Bình vẫn buộc phải chấp nhận để Gia Luật Đức Quang – người nhiều năm chinh chiến cùng cha – kế vị ngai vàng.

Gia Luật Đức Quang quả thực là một vị quân vương có tài. Ông nhiều lần chỉ huy quân Khiết Đan chinh phạt bốn phương, tiêu diệt nước Bột Hải, khuất phục nhiều bộ tộc phía tây và mở rộng lãnh thổ chưa từng có. Sau khi Hậu Tấn lập quốc, Thạch Kính Đường còn tự xưng là "Hoàng đế con", nhận Gia Luật Đức Quang làm "cha", đồng thời cắt vùng Yên Vân Thập Lục Châu cho nhà Liêu. Chính sự kiện này đã khiến các triều đại Trung Nguyên về sau, đặc biệt là Bắc Tống, phải chịu cảnh mất vùng đất chiến lược suốt hơn một thế kỷ.

Tuy nhiên, tài năng quân sự không đồng nghĩa với lòng nhân từ. Sau khi tiến vào Trung Nguyên, Gia Luật Đức Quang cho phép quân Khiết Đan lấy danh nghĩa "đả thảo cốc" – đưa ngựa đi kiếm cỏ – để cướp bóc, đốt phá và tàn sát khắp nơi. Nhiều vùng quanh Khai Phong và Lạc Dương bị tàn phá thành đất trắng, hàng trăm nghìn dân thường thiệt mạng hoặc ly tán, còn hàng nghìn quan lại, cung nữ và thái giám Hậu Tấn bị bắt đưa về Khiết Đan.

Liêu Thái Tông Gia Luật Đức Quang là người hâm mê tửu sắc.

Sự cai trị bằng bạo lực nhanh chóng vấp phải sự phản kháng dữ dội của người Hán. Khắp nơi nổi dậy chống đối, buộc Gia Luật Đức Quang phải từ bỏ tham vọng kiểm soát Trung Nguyên và dẫn quân rút về phương bắc.

Trên đường hồi triều, ông từng tự kiểm điểm ba sai lầm của mình: đã bóc lột dân chúng quá mức, dung túng quân lính cướp bóc và chậm cử quan lại đến ổn định các địa phương. Dẫu vậy, ông vẫn không thừa nhận trách nhiệm của bản thân, mà quy mọi lỗi lầm cho những cựu quan Hậu Tấn đã đầu hàng Khiết Đan.

Ít lâu sau, đoàn quân dừng chân tại một nơi có tên Sát Hồ Lâm. Tại đây, Gia Luật Đức Quang mắc phải chứng "nhiệt tật". Theo quan niệm y học thời bấy giờ, người mắc căn bệnh này phải tuyệt đối kiêng nữ sắc để bảo toàn nguyên khí. Các ngự y đều đồng loạt khuyên ông tĩnh dưỡng.

Nhưng vị hoàng đế vốn nổi tiếng cứng đầu lại cho rằng cơ thể nóng thì càng cần gần gũi phụ nữ để "tả hỏa". Trong đoàn quân khi ấy còn có rất nhiều phi tần và cung nữ Hậu Tấn bị bắt làm tù binh. Bất chấp bệnh tình ngày một trầm trọng, Gia Luật Đức Quang vẫn chìm trong tửu sắc. Cuối cùng, ông thổ huyết rồi qua đời giữa đường trở về Khiết Đan.

Cái chết của hoàng đế lập tức đặt các đại thần vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đó là giữa mùa hè, thi thể rất nhanh sẽ phân hủy. Đúng lúc ấy, kinh thành truyền đến ý chỉ của Thái hậu Thuật Luật Bình: "Sống phải gặp người, chết phải thấy xác”.

Mệnh lệnh ấy khiến toàn bộ đoàn hộ giá rơi vào tuyệt vọng. Nếu thi hài bị phân hủy trước khi về kinh, tất cả đều khó tránh khỏi tội chết.

Liêu Thái Tông Gia Luật Đức Quang là vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc bị ướp muối.

Trong lúc bế tắc, đầu bếp Ngụy Tam Đao bất ngờ hiến kế: lấy toàn bộ nội tạng ra khỏi thi thể, dùng muối ướp kín rồi hong khô theo cách làm thịt lạp của người Khiết Đan. Phương pháp này vừa ngăn xác thối rữa, vừa có thể vận chuyển đường dài.

Ngụy Tam Đao vốn là đầu bếp của Hậu Tấn, bị dâng cho Gia Luật Đức Quang sau khi nước này bị diệt. Trước đó, sư phụ của ông chỉ vì nấu một món ăn không hợp khẩu vị đã bị vị hoàng đế nổi nóng giết chết, còn bản thân Ngụy Tam Đao cũng từng bị đánh đòn. Vì thế, nhiều người cho rằng ngoài mục đích cứu nguy cho đoàn hộ tống, ông còn muốn trả mối thù năm xưa.

Không còn lựa chọn nào khác, các đại thần đành chấp nhận. Thi thể Gia Luật Đức Quang được mổ bỏ nội tạng, tẩm muối rồi hong khô như một tảng thịt lạp. Thứ được gọi là "Đế Bá" ấy cuối cùng cũng được đưa về kinh thành an toàn.

Thế nhưng, khi tận mắt nhìn thấy thi hài con trai bị xử lý theo cách chưa từng có tiền lệ, Thuật Luật Thái hậu vô cùng phẫn nộ. Bà lập tức ra lệnh xử tử Ngụy Tam Đao ngay tại chỗ vì dám xúc phạm long thể, đồng thời tổ chức đại lễ chiêu hồn cho Liêu Thái Tông.

Kể từ đó, không còn ai dám lặp lại phương pháp này. Gia Luật Đức Quang trở thành vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được ghi chép là bị chế thành "Đế Bá" – một thi thể ướp muối theo cách làm thịt lạp. Câu chuyện ấy không chỉ phản ánh phong tục đặc biệt của người Khiết Đan, mà còn trở thành một trong những giai thoại kỳ lạ và ám ảnh nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến phương Đông.

Tham khảo thêm

Hoàng đế Trung Hoa ban hình phạt “sao gia”, vậy nó là gì mà khiến gia đình quan lại tan nát?

Hoàng đế Trung Hoa ban hình phạt “sao gia”, vậy nó là gì mà khiến gia đình quan lại tan nát?

Tại sao Võ Tắc Thiên không dám sinh con kế nghiệp ngai vàng trong 15 năm sau khi trở thành hoàng đế?

Tại sao Võ Tắc Thiên không dám sinh con kế nghiệp ngai vàng trong 15 năm sau khi trở thành hoàng đế?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Người Khiết Đan từng khiến nhà Tống khiếp sợ, nay là dân tộc nào?

Khiết Đan - Một dân tộc từng làm rung chuyển cả Đông Á cuối cùng không hoàn toàn biến mất, mà hòa vào nhiều cộng đồng khác nhau: người Hán, người Nữ Chân, người Mông Cổ, các dân tộc Trung Á và đặc biệt là người Đạt Oát Nhĩ.

Chú bé Lượm có phải nhân vật có thật? Lượm có phải cháu của nhà thơ Tố Hữu không?

Đông Tây - Kim Cổ
Chú bé Lượm có phải nhân vật có thật? Lượm có phải cháu của nhà thơ Tố Hữu không?

Liệt sĩ Đặng Thị Kim - cháu họ cố Tổng Bí thư Trường Chinh, bị địch tra tấn dã man, hy sinh khi đang mang thai ba tháng

Đông Tây - Kim Cổ
Liệt sĩ Đặng Thị Kim - cháu họ cố Tổng Bí thư Trường Chinh, bị địch tra tấn dã man, hy sinh khi đang mang thai ba tháng

Sân vận động lớn thứ hai của Việt Nam, sức chứa 60.000 chỗ ở Hưng Yên hiện ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ
Sân vận động lớn thứ hai của Việt Nam, sức chứa 60.000 chỗ ở Hưng Yên hiện ra sao?

Nhạc Phi chết oan, vì sao 10 vạn thuộc hạ không ai đứng lên báo thù?

Đông Tây - Kim Cổ
Nhạc Phi chết oan, vì sao 10 vạn thuộc hạ không ai đứng lên báo thù?

Đọc thêm

Nguyễn Thanh Nhàn chia tay PVF-CAND, gia nhập CLB CAHN?
Thể thao

Nguyễn Thanh Nhàn chia tay PVF-CAND, gia nhập CLB CAHN?

Thể thao

Theo một số nguồn tin, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn có thể chia tay PVF-CAND để chuyển sang đầu quân cho CLB CAHN trước khi mùa giải 2026/27 khởi tranh.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền bất ngờ làm giám khảo quyền lực của Hoa hậu Việt Nam 2026
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Đặng Thái Huyền bất ngờ làm giám khảo quyền lực của Hoa hậu Việt Nam 2026

Văn hóa - Giải trí

Đại tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền gây bất ngờ khi làm giám khảo quyền lực vòng Sơ khảo khu vực miền Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2026.

Bỏ hẳn thịt, chỉ ăn cá có tốt cho sức khỏe?
Ẩm thực

Bỏ hẳn thịt, chỉ ăn cá có tốt cho sức khỏe?

Ẩm thực

Nhiều người cắt giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn thịt đỏ khỏi thực đơn và thay thế bằng cá với mong muốn bảo vệ tim mạch, giảm cân hoặc ăn uống lành mạnh hơn. Đây cũng là xu hướng phổ biến trong chế độ ăn Địa Trung Hải hay chế độ pescatarian (ăn chay có bổ sung cá).

Cây phong thủy mỗi ngày: 5 cây cảnh khi ra hoa là điềm báo đại cát, đại lợi
Vườn Xanh

Cây phong thủy mỗi ngày: 5 cây cảnh khi ra hoa là điềm báo đại cát, đại lợi

Vườn Xanh

Khám phá 5 cây cảnh hiếm ra hoa chỉ một lần trong đời, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng!

Nóng: Giám đốc công ty drone Nga bị ám sát, hứng 'mưa' đạn ngay trước cửa nhà
Thế giới

Nóng: Giám đốc công ty drone Nga bị ám sát, hứng "mưa" đạn ngay trước cửa nhà

Thế giới

Người đứng đầu một công ty Nga tham gia nghiên cứu máy bay không người lái (drone) bị bắn ba phát đạn ngay bên ngoài ngôi nhà của mình tại Tula và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hãng truyền thông Nga Astra đưa tin vào ngày 29/7.

Clip: Hà Tĩnh đồng loạt ra quân siết chặt kiểm soát thuốc lá lậu
Media

Clip: Hà Tĩnh đồng loạt ra quân siết chặt kiểm soát thuốc lá lậu
6

Media

Thực hiện Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát từ điểm bán lẻ đến kho hàng, nhằm ngăn chặn thuốc lá lậu, thuốc lá điện tử và hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Bản tin Đời sống nông thôn 29/7: Hỗ trợ trực tiếp đến 1 tỷ đồng chủ sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia
Media

Bản tin Đời sống nông thôn 29/7: Hỗ trợ trực tiếp đến 1 tỷ đồng chủ sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia

Media

Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ, công chức và người lao động sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày. Cùng với đó là những thông tin nóng về trận động đất 7,1 độ Richter tại Nhật Bản khiến một lao động Việt Nam thiệt mạng, vụ khởi tố 27 thanh thiếu niên đua xe gây rối ở Hưng Yên, chính sách hỗ trợ tới 1 tỷ đồng cho chủ thể OCOP, việc siết chặt quản lý mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu và diễn biến của siêu bão Dolphin đang mạnh lên nhanh chóng. Tất cả sẽ có trong Bản tin Đời sống nông thôn hôm nay 29/7.

Xuất hiện nhiều trường hợp sử dụng AI để lừa đảo, chuyên gia cảnh báo
Xã hội

Xuất hiện nhiều trường hợp sử dụng AI để lừa đảo, chuyên gia cảnh báo

Xã hội

52% tổ chức tại Việt Nam cho biết đã đối mặt với các mối đe dọa an ninh mạng có sự hỗ trợ của AI trong năm qua. Các hình thức phổ biến gồm tấn công dò mật khẩu để chiếm quyền tài khoản (như Zalo, mạng xã hội, email), lừa đảo bằng kỹ thuật, giả mạo giọng nói, hình ảnh, video và khai thác AI để thu thập, phân tích dữ liệu phục vụ tấn công.

Sáng mai diễn ra Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát
Thời sự

Sáng mai diễn ra Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát

Thời sự

Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 sẽ diễn ra vào sáng 30/7 tại Nhà Quốc hội, với chủ đề: “Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội: Từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI”.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Thời sự

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Thời sự

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1429/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 phê chuẩn kết quả bầu ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin tối 29/7: Tiền đạo Việt kiều Mỹ bất ngờ giải nghệ ở tuổi 26
Thể thao

Tin tối 29/7: Tiền đạo Việt kiều Mỹ bất ngờ giải nghệ ở tuổi 26

Thể thao

Tiền đạo Việt kiều Mỹ bất ngờ giải nghệ ở tuổi 26; FIFA sẵn sàng trả cho mỗi liên đoàn thành viên 30 triệu bảng; Savinho gây sức ép với Man City; Emiliano Martinez được hàng xóm giải cứu; M.U muốn chiêu mộ Dusan Vlahovic.

Phương Tây ra 'tối hậu thư' cho Nga về vấn đề Ukraine
Thế giới

Phương Tây ra "tối hậu thư" cho Nga về vấn đề Ukraine

Thế giới

Nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow cho biết, Moscow sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn nào duy trì chế độ Kiev và cho phép quân đội nước ngoài tiến vào Ukraine.

BTS từ chối gửi sản phẩm dự Grammy 2027
Văn hóa - Giải trí

BTS từ chối gửi sản phẩm dự Grammy 2027

Văn hóa - Giải trí

Giữa lúc được đánh giá có cơ hội lớn nhất để giành Grammy đầu tiên, BTS bất ngờ từ chối gửi sản phẩm xét giải, mở ra nhiều tranh luận về tiêu chí công nhận của giải thưởng âm nhạc danh giá này.

Đồng hồ thông minh trẻ em đang dần thay điện thoại đầu tiên của trẻ như thế nào?
Doanh nghiệp

Đồng hồ thông minh trẻ em đang dần thay điện thoại đầu tiên của trẻ như thế nào?

Doanh nghiệp

Nhiều phụ huynh không còn vội mua smartphone cho con ngay từ những năm đầu tiểu học. Thay vào đó, đồng hồ thông minh trẻ em nổi lên như một thiết bị “vừa đủ”: gọi được, định vị được và dễ quản lý hơn, nhất là khi nhu cầu chính của gia đình mới dừng ở việc giữ liên lạc và theo dõi an toàn.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp mạnh mẽ, vận may trời phú, quan hệ rộng rãi, cuối mùa hè âm thầm tích lũy tài sản
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp mạnh mẽ, vận may trời phú, quan hệ rộng rãi, cuối mùa hè âm thầm tích lũy tài sản

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, cuối mùa hè, những người đã giúp đỡ con giáp tuổi Tỵ trước đây mang đến tin tức về những diễn biến chính sách thuận lợi.

Vì sao Triệu Lộ Tư tạm hoãn đóng phim mới?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao Triệu Lộ Tư tạm hoãn đóng phim mới?

Văn hóa - Giải trí

Kế hoạch tái xuất màn ảnh của Triệu Lộ Tư vừa gặp thay đổi lớn do khâu kịch bản chưa hoàn thiện. Nữ diễn viên quyết định lùi lịch bấm máy dự án mới để đảm bảo chất lượng tác phẩm.

Thuế TP.HCM lập bộ phận thường trực để làm sạch mã số thuế
Chuyển động Sài Gòn

Thuế TP.HCM lập bộ phận thường trực để làm sạch mã số thuế

Chuyển động Sài Gòn

Thuế TP.HCM vừa thành lập bộ phận thường trực và công bố số điện thoại đường dây nóng tại 29 Thuế cơ sở, nhằm tiếp nhận phản ánh, tháo gỡ vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” của Cục Thuế.

Sáp nhập thôn mới nhất ở Hải Phòng, xã Bình Giang (địa phận Hải Dương cũ) danh sách chi bộ mới, Trưởng thôn lâm thời
Nhà nông

Sáp nhập thôn mới nhất ở Hải Phòng, xã Bình Giang (địa phận Hải Dương cũ) danh sách chi bộ mới, Trưởng thôn lâm thời

Nhà nông

Thực hiện Đề án sắp xếp các thôn (sáp nhập thôn, hợp nhất thôn) và Đề án thành lập chi bộ thôn trực thuộc Đảng ủy xã sau khi sắp xếp, sáp nhập; chiều ngày 1/7/2026 tại Nhà văn hóa trung tâm xã, Đảng ủy – HĐND – UBND xã Bình Giang, Hải Phòng (địa phận huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cũ) tổ chức Hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn xã.

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu Bùi Quyết Toán được Chủ tịch nước thăng hàm Thiếu tướng
Thời sự

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu Bùi Quyết Toán được Chủ tịch nước thăng hàm Thiếu tướng

Thời sự

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về việc phong hàm cấp tướng trong Công an nhân dân. Đại tá Bùi Quyết Toán - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu được thăng hàm Thiếu tướng.

Ukraine hô biến 'quái vật' săn tàu ngầm thành 'kẻ hủy diệt' bầy sát thủ trên không Nga
Thế giới

Ukraine hô biến "quái vật" săn tàu ngầm thành "kẻ hủy diệt" bầy sát thủ trên không Nga

Thế giới

Ukraine đang cải biển những trực thăng Sea King từng được thiết kế để săn tàu ngầm trong thời Chiến tranh Lạnh thành “bệ phóng trên không” cho UAV đánh chặn, mở ra một phương án mới nhằm đối phó với các đợt tập kích bằng drone Geran - những "sát thủ trên không" thế hệ mới cực nguy hiểm của Nga.

BCTC bất động sản quý 2/2026 (ngày 29/7): NTL tăng lãi 111%, Becamex BCE chuyển từ lãi sang lỗ
Nhà đất

BCTC bất động sản quý 2/2026 (ngày 29/7): NTL tăng lãi 111%, Becamex BCE chuyển từ lãi sang lỗ

Nhà đất

Cập nhật BCTC quý 2/2026 cho thấy sự phân hóa rõ nét trong ngành bất động sản khi NTL tăng trưởng ấn tượng, còn Becamex BCE, Thuduc House và nhiều doanh nghiệp khác đối mặt áp lực suy giảm lợi nhuận.

Đà Nẵng: Tìm nguồn gốc 17 hài cốt nghi của liệt sĩ được phát hiện từ năm 1994
Xã hội

Đà Nẵng: Tìm nguồn gốc 17 hài cốt nghi của liệt sĩ được phát hiện từ năm 1994

Xã hội

17 hài cốt nghi là liệt sĩ từng được phát hiện tại Hiệp Đức và trải qua nhiều lần di dời đang được Bộ CHQS TP Đà Nẵng khẩn trương xác minh nguồn gốc, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và nhân dân.

Cận cảnh điểm sạt lở nguy hiểm trước trụ sở UBND một xã ở Cần Thơ
Nhà nông

Cận cảnh điểm sạt lở nguy hiểm trước trụ sở UBND một xã ở Cần Thơ

Nhà nông

Đoạn đường trước UBND xã Đại Hải, TP Cần Thơ đang bị sạt lở, sụt lún nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Điều đáng nói, đoạn đường này có hàng nghìn người dân qua lại mỗi ngày, nơi tập trung đông người dân buôn bán, giao thương.

Trái ngọt tình yêu của sao nhí 'Trái tim mùa thu'
Văn hóa - Giải trí

Trái ngọt tình yêu của sao nhí "Trái tim mùa thu"

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Moon Geun Young bất ngờ thông báo đã kết hôn cùng một nam đồng nghiệp. Tin vui này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả hâm mộ điện ảnh Hàn Quốc.

TP.HCM mở rộng mạng lưới quản lý an toàn thực phẩm, tăng cường giám sát từ cơ sở đến chuỗi cung ứng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM mở rộng mạng lưới quản lý an toàn thực phẩm, tăng cường giám sát từ cơ sở đến chuỗi cung ứng

Chuyển động Sài Gòn

7 tháng đầu năm 2026, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đẩy mạnh truyền thông, tập huấn, giám sát và kiểm soát nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Nhiều chỉ tiêu tăng mạnh, cùng với việc mở rộng quản lý theo chuỗi, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Biên phòng La Lay ở tỉnh Quảng Trị 'nuôi' heo đất lấy tiền mua heo thật hỗ trợ nông dân, nâng bước học sinh đến trường
Nhà nông

Biên phòng La Lay ở tỉnh Quảng Trị "nuôi" heo đất lấy tiền mua heo thật hỗ trợ nông dân, nâng bước học sinh đến trường

Nhà nông

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ nông dân và nâng bước học sinh đến trường, trong đó có việc "nuôi" heo đất dành tiền mua heo giống, dê giống giúp đỡ nông dân, học sinh khó khăn...

Đào rãnh nuôi con đặc sản bình dân kiểu tiện lợi ở một xã mới của An Giang, trên vườn mít ra trái ngon quá trời
Nhà nông

Đào rãnh nuôi con đặc sản bình dân kiểu tiện lợi ở một xã mới của An Giang, trên vườn mít ra trái ngon quá trời

Nhà nông

Đào rãnh, đào mương chứa nước trong vườn, trên trồng mít, dưới nuôi ốc bươu đen-nuôi ốc nhồi là con đặc sản bình dân. Đây là mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn trái kiểu tiện lợi, hiệu quả kinh tế tốt, lấy ngắn nuôi dài ở xã Vĩnh An, tỉnh An Giang (địa phận huyện Châu Thành cũ).

'Tôi cứ ngỡ bom phát nổ': Aeon Mall bị xé toạc vì nổ lớn sau động đất kinh hoàng khiến người Nhật choáng váng
Thế giới

"Tôi cứ ngỡ bom phát nổ": Aeon Mall bị xé toạc vì nổ lớn sau động đất kinh hoàng khiến người Nhật choáng váng

Thế giới

Trận động đất mạnh 7,1 độ richter tại tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) chưa dừng lại ở rung chấn bởi một vụ nổ kinh hoàng đã xé toạc trung tâm thương mại Aeon Mall chỉ một giờ sau đó, biến cuộc sơ tán thành thảm họa và khiến lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát, Reuters đưa tin.

Đà Nẵng chấp thuận dự án mở rộng nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng hơn 11.282 tỷ đồng
Kinh tế

Đà Nẵng chấp thuận dự án mở rộng nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng hơn 11.282 tỷ đồng
5

Kinh tế

Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mở rộng nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng hơn 11.282 tỷ đồng. Quyết định chấp thuận vừa được lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng ký vào hôm nay (29/7).

Đề xuất đưa ga đường sắt tốc độ cao lên Tây Bắc Đà Nẵng, Bộ Xây dựng trả lời gì?
Kinh tế

Đề xuất đưa ga đường sắt tốc độ cao lên Tây Bắc Đà Nẵng, Bộ Xây dựng trả lời gì?

Kinh tế

Đề xuất đưa nhà ga đường sắt tốc độ cao lên khu vực Tây Bắc Đà Nẵng vừa được Bộ Xây dựng tiếp thu. Bộ cho biết, sẽ chỉ đạo nghiên cứu phương án này trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đáp ứng kiến nghị của cử tri thành phố.

Tin đọc nhiều

1

Viếng “Chú bé Lượm” trong tác phẩm của nhà thơ Tố Hữu giữa vùng nắng gió Khánh Hòa

Viếng “Chú bé Lượm” trong tác phẩm của nhà thơ Tố Hữu giữa vùng nắng gió Khánh Hòa

2

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng
13

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng

3

"Sự trả thù sẽ đến", Ba Lan đã đưa ra một tuyên bố khẩn cấp liên quan đến Ukraine

'Sự trả thù sẽ đến', Ba Lan đã đưa ra một tuyên bố khẩn cấp liên quan đến Ukraine

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng "thừa vàng" bán ra do khách mua "mất hút"

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng 'thừa vàng' bán ra do khách mua 'mất hút'

5

Văn khấn Rằm tháng 6 Âm lịch 2026 đầy đủ nhất, cầu gia đình bình an, làm ăn suôn sẻ, tiền bạc đủ đầy

Văn khấn Rằm tháng 6 Âm lịch 2026 đầy đủ nhất, cầu gia đình bình an, làm ăn suôn sẻ, tiền bạc đủ đầy