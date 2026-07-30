Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ năm, ngày 30/07/2026 23:53 GMT+7

Vị hoàng đế xuất sắc nhất của nước Liêu đã khiến nhà Tống phải chịu nhục ra sao?

+ aA -
Bảo Minh Thứ năm, ngày 30/07/2026 23:53 GMT+7
Trong lịch sử triều Liêu, Gia Luật Long Tự không chỉ được nhớ đến là vị hoàng đế trị vì lâu nhất, mà còn được xem là một trong những minh quân xuất sắc nhất của cả thời đại Liêu – Tống...
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

12 tuổi đăng cơ, bị mẹ nắm trọn quyền lực: Bí mật phía sau vị hoàng đế kiệt xuất nhất Đại Liêu

Trong lịch sử nhà Liêu, nếu hỏi vị hoàng đế nào khiến Bắc Tống phải e dè suốt nhiều thập kỷ, câu trả lời gần như chỉ có một: Liêu Thánh Tông Gia Luật Long Tự. Ông là vị quân chủ trị vì gần nửa thế kỷ, đưa nước Liêu bước vào thời kỳ cường thịnh nhất. Thế nhưng, ít ai biết rằng khi khoác lên mình long bào, Gia Luật Long Tự chỉ là một cậu bé 12 tuổi, còn toàn bộ quyền lực thực sự lại nằm trong tay một người phụ nữ – Hoàng thái hậu Tiêu Yến Yến.

Chính người mẹ quyền lực ấy đã tạo nên một trong những vị minh quân xuất sắc nhất của dân tộc Khiết Đan.

Liêu Thánh Tông Gia Luật Long Tự.

Năm 971, Gia Luật Long Tự chào đời, là con trai của Liêu Cảnh Tông Gia Luật Hiền và Hoàng hậu Tiêu Yến Yến. Khi ấy, triều Liêu đã trở thành một thế lực lớn ở phương bắc, nhưng bên trong vẫn tồn tại không ít mâu thuẫn giữa các quý tộc Khiết Đan, trong khi phía nam, nhà Tống luôn nuôi tham vọng thu hồi vùng Yên Vân thập lục châu.

Năm 982, Liêu Cảnh Tông qua đời vì bệnh. Cái chết của ông lập tức đặt cả triều đình trước một thử thách lớn. Người kế vị mới chỉ 12 tuổi, chưa đủ khả năng tự điều hành quốc gia. Trong hoàn cảnh ấy, Tiêu Yến Yến đứng ra nhiếp chính.

Lịch sử Trung Hoa từng xuất hiện không ít Thái hậu nắm quyền, nhưng người vừa có tài trị quốc, vừa giỏi thao lược quân sự như Tiêu Yến Yến lại vô cùng hiếm. Bà nhanh chóng ổn định triều đình, bổ nhiệm những đại thần tài giỏi như Gia Luật Tà Chẩn, Hàn Đức Nhượng và danh tướng Gia Luật Hưu Ca giữ các vị trí then chốt.

Để củng cố quyền lực cho con trai, Tiêu Thái hậu còn khéo léo dùng quan hệ thông gia và ân thưởng để gắn kết các công thần với hoàng thất. Cháu gái của bà được gả cho Gia Luật Tà Chẩn, còn Gia Luật Hưu Ca được ban chính chiến mã của hoàng đế như biểu tượng cho sự tín nhiệm tuyệt đối.

Nhờ vậy, triều đình nhà Liêu nhanh chóng ổn định sau biến cố truyền ngôi.

Thế nhưng, Tiêu Thái hậu vẫn chưa yên tâm. Bà hiểu rằng ngai vàng chỉ có thể bền vững nếu chính hoàng đế đủ năng lực nắm giữ nó. Vì vậy, Gia Luật Long Tự phải trải qua một tuổi thơ mà nhiều người gọi là "không có lấy một ngày được sống như một đứa trẻ".

Khác với nhiều vị hoàng đế chỉ mải mê săn bắn hay hưởng lạc, Gia Luật Long Tự bị mẹ ép đọc sách mỗi ngày. Ông đặc biệt yêu thích các tác phẩm chính trị nổi tiếng đời Đường như "Trinh Quán Chính Yếu" và "Minh Hoàng Thực Lục", coi đó là cẩm nang trị quốc.

Điều đặc biệt hơn cả là vị hoàng đế trẻ còn tự tay dịch "Phúng Gián Tập" của Bạch Cư Dị sang chữ Khiết Đan để các đại thần cùng nghiên cứu. Với một dân tộc vốn nổi tiếng về võ lực như Khiết Đan, việc một vị hoàng đế coi trọng văn hóa và học thuật là điều hiếm thấy.

Nhưng Tiêu Thái hậu không chỉ dạy con bằng sách. Bà nhiều lần trực tiếp đưa Gia Luật Long Tự theo mình ra chiến trường. Đối với bà, một vị quân vương không thể chỉ biết ngồi trong cung điện.

Ông phải tận mắt chứng kiến chiến tranh, hiểu được sự sống chết của binh sĩ và biết cách điều binh khiển tướng.

Trong khi ấy, ở phía nam, Bắc Tống vừa hoàn thành việc thống nhất Trung Nguyên. Quốc lực hùng mạnh khiến Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa tràn đầy tham vọng.

Mục tiêu lớn nhất của ông chính là thu hồi Yên Vân thập lục châu – vùng đất chiến lược đã nằm trong tay nhà Liêu nhiều thập kỷ.

Năm 986, Triệu Quang Nghĩa quyết định phát động cuộc Bắc phạt quy mô lớn. Ba đạo đại quân đồng loạt tiến đánh Liêu.

Thời gian đầu, quân Tống liên tiếp giành thắng lợi, khiến không ít người tin rằng ngày Yên Vân trở về với Trung Nguyên đã ở rất gần.

Nhưng chính lúc ấy, Tiêu Thái hậu lại thể hiện tài cầm quân đáng kinh ngạc. Bà không vội đối đầu trực diện mà chủ động để quân Tống tiến sâu, kéo dài tuyến tiếp tế. Khi đối phương bắt đầu mệt mỏi và phân tán lực lượng, quân Liêu mới tung chủ lực phản công.

Tiêu Thái hậu.

Tại khu vực Trác Châu, đại quân Liêu đánh thẳng vào đội hình quân Tống. Lấy khỏe đánh mệt, lấy quân tinh nhuệ đánh quân đã hành quân đường dài, quân Liêu nhanh chóng đảo ngược cục diện. Ba cánh quân Tống lần lượt tan vỡ. Tống Thái Tông buộc phải hạ lệnh rút lui.

Không bỏ lỡ cơ hội, Tiêu Thái hậu cùng Gia Luật Long Tự trực tiếp chỉ huy quân Liêu truy kích. Các trận đánh ở Câu Quan, Ngũ Đài và Phi Hồ tiếp tục mang về thắng lợi cho quân Liêu.

Danh tướng Bắc Tống Dương Kế Nghiệp cũng tử trận trong chiến dịch này, trở thành một trong những tổn thất lớn nhất của triều Tống.

Chiến thắng năm 986 không chỉ giúp Gia Luật Long Tự khẳng định vị thế của mình, mà còn làm thay đổi hoàn toàn cán cân sức mạnh giữa hai đế quốc.

Từ đây, nhà Liêu không còn ở thế phòng thủ. Ngược lại, họ trở thành bên nắm quyền chủ động trên chiến trường, trong khi Bắc Tống phải bước vào giai đoạn dài đối phó với sức ép từ phương bắc.

Hiệp ước Thiền Uyên thay đổi lịch sử Tống – Liêu và cái kết của vị minh quân trị vì gần nửa thế kỷ

Chiến thắng trong cuộc Bắc phạt năm 986 không chỉ giúp nhà Liêu đánh tan tham vọng thu hồi Yên Vân thập lục châu của Bắc Tống, mà còn đưa Gia Luật Long Tự từ một vị hoàng đế trẻ tuổi trở thành biểu tượng của sức mạnh đế quốc Khiết Đan. Tuy nhiên, ông hiểu rõ một điều mà không phải bậc quân vương nào cũng nhận ra: một đế quốc chỉ dựa vào chiến tranh sẽ không thể trường tồn.

Những năm sau đó, dưới sự dìu dắt của Tiêu Thái hậu rồi sau khi chính thức nắm toàn bộ quyền lực, Gia Luật Long Tự không tiếp tục lao vào những cuộc chinh phạt bất tận. Ông chọn một con đường khác: dùng sức mạnh quân sự để buộc đối phương ngồi vào bàn đàm phán.

Đầu thế kỷ XI, quan hệ giữa Liêu và Bắc Tống vẫn liên tục căng thẳng. Dù nhiều lần thất bại, triều Tống vẫn không từ bỏ tham vọng giành lại vùng đất phía bắc. Ngược lại, nhà Liêu cũng thường xuyên tổ chức những cuộc nam chinh nhằm gây sức ép lên đối phương.

Đỉnh điểm xảy ra vào năm 1004.

Khi ấy, Gia Luật Long Tự cùng Tiêu Thái hậu thân chinh dẫn đại quân vượt biên giới, liên tiếp đánh bại các lực lượng phòng thủ của Bắc Tống. Quân Liêu tiến rất sâu xuống phía nam, áp sát thành Thiền Châu – cửa ngõ quan trọng bảo vệ kinh đô Khai Phong.

Sự xuất hiện của đại quân Liêu khiến cả triều đình Bắc Tống rơi vào cảnh hỗn loạn. Không ít đại thần đề nghị Tống Chân Tông nhanh chóng rút khỏi kinh thành để tránh nguy cơ bị bắt sống.

Thế nhưng, dưới sự khích lệ của tể tướng Khấu Chuẩn, Tống Chân Tông quyết định đích thân ra tiền tuyến, ổn định lòng quân. Việc hoàng đế xuất hiện trên thành Thiền Châu đã giúp tinh thần quân Tống được vực dậy, khiến chiến sự rơi vào thế giằng co.

Đúng lúc ấy, Gia Luật Long Tự đưa ra một quyết định khiến hậu thế đánh giá ông là một nhà chính trị xuất sắc. Ông không tiếp tục liều lĩnh tấn công Khai Phong. Thay vào đó, ông chủ động chấp nhận thương lượng. Kết quả là Hiệp ước Thiền Uyên được ký kết cuối năm 1004.

Theo hiệp ước, Bắc Tống mỗi năm sẽ cống nạp cho nhà Liêu 100.000 lạng bạc và 200.000 tấm lụa. Đổi lại, nhà Liêu chấm dứt các cuộc nam chinh, hai nước công nhận biên giới của nhau và duy trì quan hệ hòa bình.

Trong con mắt nhiều người đương thời, đây là một sự nhượng bộ của Bắc Tống. Nhưng dưới góc nhìn hiện đại, Hiệp ước Thiền Uyên lại mang ý nghĩa lớn hơn nhiều.

Gia Luật Long Tự được đánh giá là vị hoàng đế xuất sắc nhất của nước Liêu.

Nó giúp chấm dứt hàng chục năm chiến tranh liên miên giữa hai đế quốc hùng mạnh nhất Đông Á lúc bấy giờ. Suốt hơn một thế kỷ sau đó, dù vẫn có những va chạm nhỏ, biên giới Liêu – Tống nhìn chung giữ được ổn định, tạo điều kiện để cả hai quốc gia phát triển kinh tế, thương mại và văn hóa.

Gia Luật Long Tự cũng hiểu rằng, của cải thu được từ cống nạp hằng năm còn giá trị hơn nhiều so với việc chiếm thêm vài tòa thành rồi phải duy trì một cuộc chiến tốn kém.

Sau khi Tiêu Thái hậu qua đời năm 1009, Gia Luật Long Tự chính thức tự mình điều hành toàn bộ đất nước. Đây cũng là giai đoạn nhà Liêu bước vào thời kỳ cực thịnh.

Ông chú trọng hoàn thiện bộ máy hành chính, tiếp tục áp dụng mô hình cai trị "Nam diện quan – Bắc diện quan", phù hợp với đặc điểm vừa quản lý người Khiết Đan du mục, vừa cai trị đông đảo cư dân người Hán ở phía nam.

Không chỉ vậy, ông còn quan tâm đến giáo dục và văn hóa. Là người ham đọc sách từ nhỏ, Gia Luật Long Tự khuyến khích việc học tập trong giới quý tộc Khiết Đan, đồng thời tiếp thu nhiều yếu tố quản trị của người Hán nhưng vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc mình.

Năm 1011, ông ra lệnh xây dựng Đại Định phủ, kinh đô phụ của nhà Liêu, lấy Trường An và Khai Phong làm hình mẫu. Thành trì được quy hoạch quy củ, cung điện, phố xá và hệ thống hành chính đều thể hiện tham vọng xây dựng một đế quốc hùng mạnh không thua kém các triều đại Trung Nguyên.

Trong hơn bốn mươi năm trị vì, Gia Luật Long Tự không chỉ nổi tiếng là một vị hoàng đế giỏi quân sự mà còn được đánh giá cao về khả năng dùng người.

Ông tiếp tục trọng dụng những đại thần do Tiêu Thái hậu để lại như Hàn Đức Nhượng và nhiều công thần khác, không vì quyền lực đã vững chắc mà nghi kỵ hay thanh trừng họ. Chính sự ổn định ấy giúp triều đình nhà Liêu duy trì được sức mạnh trong thời gian dài.

Dĩ nhiên, cũng như bất kỳ đế quốc nào, nhà Liêu dưới thời Gia Luật Long Tự không tránh khỏi những khó khăn. Việc quản lý một lãnh thổ rộng lớn với nhiều sắc tộc khác nhau luôn là thách thức, trong khi các bộ lạc ở biên cương vẫn thường xuyên nổi dậy. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, đây vẫn được xem là giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử triều Liêu.

Năm 1031, sau gần nửa thế kỷ trị vì, Gia Luật Long Tự lâm bệnh rồi qua đời ở tuổi 61. Ông được dâng thụy hiệu Văn Vũ Đại Hiếu Hoàng đế, miếu hiệu Liêu Thánh Tông, an táng tại Khánh Lăng.

Khi nhìn lại cuộc đời của vị hoàng đế này, hậu thế thường nhắc đến hai người. Một là Gia Luật Long Tự – vị quân vương đưa nhà Liêu lên đỉnh cao quyền lực. Người còn lại chính là Tiêu Thái hậu.

Nếu không có sự giáo dục nghiêm khắc, tầm nhìn chính trị và những năm tháng nhiếp chính đầy bản lĩnh của bà, có lẽ cậu bé 12 tuổi năm nào khó có thể trở thành một minh quân lẫy lừng trong lịch sử.

Có người từng nhận xét rằng, điều Tiêu Thái hậu để lại cho con trai không chỉ là một ngai vàng, mà còn là phương pháp trị quốc và bản lĩnh của một đế vương.

Còn Gia Luật Long Tự cũng không phụ sự kỳ vọng ấy. Trong gần 50 năm cầm quyền, ông không những giữ vững cơ nghiệp do tổ tiên gây dựng mà còn khiến nhà Liêu trở thành thế lực khiến Bắc Tống phải kiêng dè, đồng thời tạo nên một giai đoạn hòa bình và thịnh trị hiếm có ở phương Bắc.

Bởi vậy, trong lịch sử triều Liêu, Gia Luật Long Tự không chỉ được nhớ đến là vị hoàng đế trị vì lâu nhất, mà còn được xem là một trong những minh quân xuất sắc nhất của cả thời đại Liêu – Tống, người đã chứng minh rằng sức mạnh của một đế quốc không chỉ nằm ở những chiến thắng trên chiến trường, mà còn ở khả năng biết dừng đúng lúc để biến chiến thắng quân sự thành nền hòa bình lâu dài.

Tham khảo thêm

Vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc bị ướp muối là ai?

Vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc bị ướp muối là ai?

Bắc Ngụy Thái Vũ Đế Thác Bạt Đảo: Vị hoàng đế bất bại trên chiến trường

Bắc Ngụy Thái Vũ Đế Thác Bạt Đảo: Vị hoàng đế bất bại trên chiến trường

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc bị ướp muối là ai?

Gia Luật Đức Quang trở thành vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được ghi chép là bị chế thành "Đế Bá" – một thi thể ướp muối theo cách làm thịt lạp...

Sân vận động lớn thứ hai của Việt Nam, sức chứa 60.000 chỗ ở Hưng Yên hiện ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ
Sân vận động lớn thứ hai của Việt Nam, sức chứa 60.000 chỗ ở Hưng Yên hiện ra sao?

Đệ nhị mỹ nhân lừng lẫy Sài Gòn xưa: Tàn đời sau khi "cuỗm" đàn ông của chị nuôi

Đông Tây - Kim Cổ
Đệ nhị mỹ nhân lừng lẫy Sài Gòn xưa: Tàn đời sau khi 'cuỗm' đàn ông của chị nuôi

Ông tổ chữ Hán và ông tổ chữ Nôm cùng gắn với đất Bắc Ninh, họ gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ
Ông tổ chữ Hán và ông tổ chữ Nôm cùng gắn với đất Bắc Ninh, họ gồm những ai?

Người Việt duy nhất làm đến chức tể tướng ở Trung Quốc có cái kết thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ
Người Việt duy nhất làm đến chức tể tướng ở Trung Quốc có cái kết thế nào?

Đọc thêm

Người phụ nữ duy nhất được phép mang súng vào phòng ngủ của Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Người phụ nữ duy nhất được phép mang súng vào phòng ngủ của Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Có lời đồn rằng, Kim Dân Kiệt là người phụ nữ duy nhất được phép mang súng bước đến trước cửa phòng ngủ của Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh...

Hậu vệ U23 Việt Nam chia tay Thể Công Viettel, gia nhập SHB Đà Nẵng
Thể thao

Hậu vệ U23 Việt Nam chia tay Thể Công Viettel, gia nhập SHB Đà Nẵng

Thể thao

Hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc vừa quyết định nói lời chia tay Thể Công Viettel sau 11 năm gắn bó để chuyển sang đầu quân cho SHB Đà Nẵng.

Nóng: Động đất ở xã Bảo Lạc, Cao Bằng, người dân cảm nhận rõ rung lắc
Nhà nông

Nóng: Động đất ở xã Bảo Lạc, Cao Bằng, người dân cảm nhận rõ rung lắc

Nhà nông

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học Trái đất, một trận động đất vừa xảy ra tại khu vực xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Giấu con số thương vong ở Iran, Lầu Năm Góc bị tố 'hèn nhát'
Thế giới

Giấu con số thương vong ở Iran, Lầu Năm Góc bị tố "hèn nhát"

Thế giới

Lầu Năm Góc đang phải đối mặt với sự giám sát rộng rãi vì sự thiếu minh bạch ngày càng tăng về số thương vong trong cuộc chiến với Iran.

4 loại cá cho không cũng đừng lấy, chỉ người không biết mới mua
Ẩm thực

4 loại cá cho không cũng đừng lấy, chỉ người không biết mới mua

Ẩm thực

Theo người bán cá có hơn 20 năm kinh nghiệm, mức giá rẻ đôi khi che giấu những dấu hiệu bất thường mà người mua không nên bỏ qua.

Lai Châu: Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu: Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

Lai Châu Ngày Mới

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026, diễn ra chiều 30/7, ông Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

6 lời khuyên cho các gia đình đang trồng cây đinh lăng
Vườn Xanh

6 lời khuyên cho các gia đình đang trồng cây đinh lăng

Vườn Xanh

Nhiều người nghĩ đinh lăng là loại cây "cứ trồng là sống". Thực tế, cây đúng là dễ chăm, nhưng để lá luôn xanh mướt, tán dày, phát triển quanh năm thì cần áp dụng đúng kỹ thuật.

Vì sao Vingroup chọn VinFast đặt tên cho siêu sân vận động?
Nhà đất

Vì sao Vingroup chọn VinFast đặt tên cho siêu sân vận động?

Nhà đất

Vingroup vừa chính thức công bố VinFast là tên gọi của sân vận động quy mô 135.000 chỗ ngồi thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, công trình được định hướng trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam.

Ông trùm chống dịch Covid-19 điều trần trước Thượng viện Mỹ: Điều gì đã bị che giấu về đại dịch?
Thế giới

Ông trùm chống dịch Covid-19 điều trần trước Thượng viện Mỹ: Điều gì đã bị che giấu về đại dịch?

Thế giới

Cựu "trùm" chống dịch Covid-19 của Mỹ, Bác sĩ Anthony Fauci, đã bị điều đến Quốc hội vào thứ Tư 29/7 để điều tra về nguồn gốc của Covid-19. Ông Fauci liên tục viện dẫn quyền giữ im lặng hơn 100 lần khi bị các nghị sĩ Đảng Cộng hòa chất vấn về nguồn gốc của đại dịch, trong đó có cáo buộc tài trợ nghiên cứu làm cho virus dễ lây nhiễm hơn để vũ khí hóa dịch bệnh.

Chân dung “máy tạt bóng” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026
Thể thao

Chân dung “máy tạt bóng” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Thể thao

Tại ASEAN Cup 2026, hậu vệ Trương Tiến Anh được đánh giá là “máy tạt bóng” nơi hành lang cánh phải của ĐT Việt Nam

Vượt nắng, thắng mưa, đua với thời gian tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng
Video

Vượt nắng, thắng mưa, đua với thời gian tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Video

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) đang khẩn trương từng giờ để tìm hài cốt liệt sĩ. Vượt qua nắng gắt hay cả mưa lớn, họ quyết tâm đưa các liệt sĩ về với vòng tay đồng đội, gia đình, quê hương...

Vì sao người xưa luôn đặt nước trên bàn thờ? Ý nghĩa sâu xa không phải ai cũng hiểu
Đời sống

Vì sao người xưa luôn đặt nước trên bàn thờ? Ý nghĩa sâu xa không phải ai cũng hiểu

Đời sống

Ly nước trên bàn thờ tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang nhiều tầng ý nghĩa trong văn hóa thờ cúng của người Việt. Vì sao người xưa luôn duy trì thói quen này và cần lưu ý điều gì khi dâng nước lên bàn thờ?

Tin tối 30/7: Hà Nội FC trình làng 4 ngôi sao tuổi teen
Thể thao

Tin tối 30/7: Hà Nội FC trình làng 4 ngôi sao tuổi teen

Thể thao

Hà Nội FC trình làng 4 ngôi sao tuổi teen; Chelsea ký hợp đồng 6 năm với Lacroix; Theerathon tin ĐT Thái Lan sẽ vô địch ASEAN Cup 2026; 4 cầu thủ muốn rời Tottenham; M.U lên kế hoạch chiêu mộ Lewis Hall.

Vingroup chính thức công bố tên gọi VinFast cho sân vận động 135.000 chỗ
Thời sự

Vingroup chính thức công bố tên gọi VinFast cho sân vận động 135.000 chỗ

Thời sự

Ngày 30/07 – Vingroup công bố “VinFast” là tên gọi chính thức cho sân vận động lớn nhất thế giới 135.000 chỗ tại Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Việc chọn thương hiệu VinFast cho công trình biểu tượng của thể thao nước nhà không chỉ nhằm tôn vinh bản lĩnh - trí tuệ và tinh thần Việt trong kỷ nguyên mới; mà còn gửi gắm khát vọng vươn cao, vươn xa và góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam phát triển – thịnh vượng ra quốc tế.

HLV Kim Sang-sik dành thời gian quan sát sân Mỹ Đình trước trận gặp Singapore
Thể thao

HLV Kim Sang-sik dành thời gian quan sát sân Mỹ Đình trước trận gặp Singapore

Thể thao

Chiều 30/7, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò có buổi làm quen sân Mỹ Đình trước cuộc tiếp đón Singapore tại lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dành nhiều thời gian quan sát mặt sân và điều kiện thi đấu, trong khi ĐT Việt Nam hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng với quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Tiêm kích F-16 Ukraine bất ngờ rơi bí ẩn giữa trận chiến: Phi công thoát chết trong gang tấc
Thế giới

Tiêm kích F-16 Ukraine bất ngờ rơi bí ẩn giữa trận chiến: Phi công thoát chết trong gang tấc

Thế giới

Không quân Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) vừa xác nhận một tổn thất đáng tiếc khi một tiêm kích F-16 đã bất ngờ rơi trong một sứ mệnh chiến đấu ác liệt dọc tuyến đầu. Dù máy bay bị phá hủy hoàn toàn sau tình huống khẩn cấp trên không, phi công đã may mắn kích hoạt ghế phóng và thoát nạn trong gang tấc.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp lên như diều gặp gió, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống không lo âu trong 6 tháng tới
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp lên như diều gặp gió, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống không lo âu trong 6 tháng tới

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, sự nghiệp của con giáp tuổi Dần phát triển ổn định và vững chắc, 6 tháng tới, họ sẽ đạt được sự ổn định tài chính hoàn toàn.

Phương Tây sẽ không cần Ukraine nữa - truyền thông cảnh báo trước nguy cơ Odessa mất về tay Nga
Thế giới

Phương Tây sẽ không cần Ukraine nữa - truyền thông cảnh báo trước nguy cơ Odessa mất về tay Nga

Thế giới

Một Ukraine bị cô lập hoàn toàn khỏi biển sẽ trở nên không còn sức hút đối với các nhà tài trợ phương Tây, tờ báo Séc Parlamentní listy nhận định.

Lai Châu: Những mái ấm tái định cư tạo điểm tựa cho người dân vùng lũ Mường Than hồi sinh
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu: Những mái ấm tái định cư tạo điểm tựa cho người dân vùng lũ Mường Than hồi sinh

Lai Châu Ngày Mới

Chiều nay (30/7) giữa đại công trường tái định cư bản Sân Bay (xã Mường Than, tỉnh Lai Châu), 7 gia đình trắng tay sau trận lũ quét lịch sử đã chính thức nhận chìa khóa căn nhà mới. Nỗi đau tuy chưa thể nguôi xao, nhưng những mái ấm này chính là điểm tựa để các hộ dân vực dậy xây dựng cuộc sống mới, với hy vọng ngày càng tốt hơn.

Sự thật phía sau câu chuyện MC Thảo Vân xưng hô “vợ - chồng” với nghệ sĩ Trà My
Văn hóa - Giải trí

Sự thật phía sau câu chuyện MC Thảo Vân xưng hô “vợ - chồng” với nghệ sĩ Trà My

Văn hóa - Giải trí

Chuyện MC Thảo Vân xưng hô “vợ - chồng” với nghệ sĩ Trà My từng khiến nhiều người thắc mắc về giới tính. Tuy nhiên, phía sau câu chuyện này là một sự thật...

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại tướng Lương Tam Quang được Bộ Chính trị phân công thêm nhiệm vụ
Thời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại tướng Lương Tam Quang được Bộ Chính trị phân công thêm nhiệm vụ

Thời sự

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Công tác biên giới lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia
Thế giới

Công tác biên giới lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia

Thế giới

Công tác biên giới lãnh thổ luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ gìn môi trường hòa bình và tạo động lực để phát triển đất nước, tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước - Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết.

Danh sách mới nhất về chi tiết địa bàn ở các tỉnh, thành phố, đơn vị áp dụng phụ cấp khu vực, từ tháng 7 năm 2026
Nhà nông

Danh sách mới nhất về chi tiết địa bàn ở các tỉnh, thành phố, đơn vị áp dụng phụ cấp khu vực, từ tháng 7 năm 2026

Nhà nông

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 15/2026/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, trong đó ban hành danh sách chi tiết các địa bàn ở các tỉnh, thành phố, đơn vị, áp dụng phụ cấp khu vực. Thông tư mới nhất về chế độ phụ cấp khu vực này có hiệu lực từ 1/7/2026.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu triệt tiêu tiêu cực để xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ USD
Nhà nông

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu triệt tiêu tiêu cực để xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ USD

Nhà nông

6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục duy trì tăng trưởng, song nhiều ngành hàng vẫn đối mặt sức ép từ giá thế giới giảm, chi phí logistics tăng và các rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe.

Vietbank báo lãi trước thuế bán niên gần 944 tỷ đồng
Kinh tế

Vietbank báo lãi trước thuế bán niên gần 944 tỷ đồng

Kinh tế

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, HOSE: VBB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 777 tỷ đồng – mức cao nhất từ trước đến nay và gấp 2,9 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong riêng quý 2/2026, nguồn thu chính là động lực tăng trưởng cốt lõi của Ngân hàng. Thu nhập lãi thuần đạt gần 994 tỷ đồng, tăng đến 45% so với cùng kỳ năm trước.

“Đất Nước Thiên Hùng Ca” đánh thức niềm tự hào mang tên Việt Nam
Văn hóa - Giải trí

“Đất Nước Thiên Hùng Ca” đánh thức niềm tự hào mang tên Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Những khán phòng liên tục kín chỗ, những tràng pháo tay kéo dài và cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi cho thấy “Đất Nước Thiên Hùng Ca” đã vượt khỏi khuôn khổ của một chương trình nghệ thuật. Kể câu chuyện lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tác phẩm không chỉ kết nối nhiều thế hệ khán giả, mà còn được nhìn nhận như một hình mẫu mới của sản phẩm công nghiệp văn hóa, đủ sức trở thành “đại sứ” đưa lịch sử và bản sắc Việt Nam đến với thế giới.

TP.HCM chốt mục tiêu xây 10.000 căn nhà lưu trú công nhân, tháo gỡ vướng mắc hàng loạt khu đất
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM chốt mục tiêu xây 10.000 căn nhà lưu trú công nhân, tháo gỡ vướng mắc hàng loạt khu đất

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang tăng tốc triển khai chương trình nhà lưu trú công nhân với mục tiêu hoàn thành khoảng 10.000 căn đến năm 2030, đồng thời rà soát, tháo gỡ vướng mắc để đưa hàng loạt khu đất quy hoạch sớm vào khai thác.

Hơn 1.000 'chiến binh' minh chứng sức hút Vinhomes Sài Gòn Park
Kinh tế

Hơn 1.000 "chiến binh" minh chứng sức hút Vinhomes Sài Gòn Park

Kinh tế

Không phải ngẫu nhiên hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh từ nhiều đơn vị phân phối lớn đồng loạt tham gia cuộc thi tìm kiếm Đại sứ Thương hiệu Vinhomes Sài Gòn Park ngay từ ngày khởi động, 29/7. Với giới môi giới giàu kinh nghiệm, sự hào hứng dành cho một dự án luôn phản ánh niềm tin vào khả năng hấp thụ của thị trường, đồng thời là tín hiệu cho thấy sức hút của sản phẩm đối với cả người mua ở lẫn nhà đầu tư.

Hội Nông dân TP.HCM mở thêm điểm bán nông sản, thực phẩm an toàn cho người dân
Chuyển động Sài Gòn

Hội Nông dân TP.HCM mở thêm điểm bán nông sản, thực phẩm an toàn cho người dân

Chuyển động Sài Gòn

Hội Nông dân TP.HCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định ra mắt điểm cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn, góp phần đưa sản phẩm sạch, có nguồn gốc rõ ràng đến gần hơn với cư dân đô thị

Một xã có diện tích nhỏ nhất tỉnh Lạng Sơn có thể phải xây dựng phương án sáp nhập xã phường tiếp tục, đó là xã nào?
Nhà nông

Một xã có diện tích nhỏ nhất tỉnh Lạng Sơn có thể phải xây dựng phương án sáp nhập xã phường tiếp tục, đó là xã nào?

Nhà nông

Sáp nhập xã phường 2025 thành công, xã Hữu Lũng (địa phận huyện Hữu trước đây) là xã có diện tích nhỏ nhất tỉnh Lạng Sơn. Với diện tích hiện có là 52,87km2, (tiêu chuẩn diện tích tự nhiên tối thiểu của một xã khu vực miền núi là 100km2), xã Hữu Lũng có thể phải xây dựng phương án sáp nhập xã phường tiếp tục trong thời gian tới.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng "thừa vàng" bán ra do khách mua "mất hút"

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng 'thừa vàng' bán ra do khách mua 'mất hút'

2

Danh sách các xã, phường có thể phải sáp nhập tiếp tục ở Cần Thơ do chưa đạt tiêu chuẩn gì?

Danh sách các xã, phường có thể phải sáp nhập tiếp tục ở Cần Thơ do chưa đạt tiêu chuẩn gì?

3

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng "dựng đứng"

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng 'dựng đứng'

4

Các nhà ngoại giao Ukraine đã biển thủ 1,3 triệu đô la tiền viện trợ của phương Tây

Các nhà ngoại giao Ukraine đã biển thủ 1,3 triệu đô la tiền viện trợ của phương Tây

5

"Đã đến lúc rồi", quyết định mới của ông Putin đã gây xôn xao dư luận ở Đức

'Đã đến lúc rồi', quyết định mới của ông Putin đã gây xôn xao dư luận ở Đức