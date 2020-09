Vì sao "Báo Đen" Chadwick Boseman có thể giữ kín bệnh tật suốt 4 năm?

Theo tạp chí The Hollywood Reporter, hôm 28/8, Kevin Feige - người đứng đầu Marvel Studios - nhận được một e-mail khẩn về Chadwick Boseman. Không một ai tại xưởng phim siêu anh hùng, từ Feige cho tới các diễn viên biết rằng ngôi sao Black Panther đã phải chống chọi căn bệnh ung thư đại tràng suốt bốn năm trước đó.

Bệnh tình tài tử có chuyển biến xấu và đến lúc Kevin Feige đọc thư, Chadwick Boseman đã qua đời. Giống như hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, ông và các nhà lãnh đạo tại Disney hoàn toàn cảm thấy ngỡ ngàng.

Robert Downey Jr. và Chris Evans công bố thông tin Chadwick Boseman sẽ là người hóa thân thành Black Panther hồi tháng 10/2014. Ảnh: Disney.

Một nguồn tin của tạp chí The Hollywood Reporter cho biết một tuần trước khi qua đời, Chadwick Boseman vẫn tin rằng mình có thể chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác, đồng thời lấy lại vóc dáng cần thiết để ghi hình Black Panther II từ tháng 3/2021. Anh thậm chí đã có những cuộc hẹn với Marvel Studios cho quá trình tiền kỳ dự án vào tháng 9.

Marvel Studios và Disney cảm thấy đau buồn trước sự ra đi của Chadwick Boseman, đồng thời lâm vào thế khó. Ngôi sao của một thương hiệu từng giúp họ thu hơn 1,3 tỷ USD từ phòng vé, đồng thời tạo ra cơn sốt trong nền văn hóa đại chúng, đã không còn.

Bốn năm qua, Boseman đã góp mặt trong lần lượt Captain America: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019). Đó đều là những bộ phim giành chiến thắng vang dội tại phòng vé.

Nguồn tin thân cận với Disney cho biết “nhà chuột” hiện muốn dành sự tri ân với Boseman và tạm dừng thực hiện Black Panther II. Ngoài gia đình, số người biết tài tử mắc bệnh chỉ đếm trên đầu ngón tay: nhà sản xuất Logan Coles, đại diện Michael Greene, huấn luyện viên cá nhân Addison Henderson, và đạo diễn Brian Helgeland. Nhưng không phải ai cũng nắm rõ tình trạng bệnh tật của nam diễn viên. Chadwick Boseman muốn giữ kín thông tin, và không ai từ đoàn phim Black Panther biết chuyện.

Chadwick Boseman trên trường quay Black Panther. Ảnh: Outnow.

Ngược dòng thời gian, Black Panther ghi hình trong nửa đầu 2017, tức khi Chadwick Boseman đã mắc bệnh. Nhiều fan đã đặt câu hỏi làm sao ngôi sao có thể giấu kín bệnh tình khi tham gia một dự án có kinh phí sản xuất lên tới 200 triệu USD . Tuy nhiên, theo luật sư Schuyler Moore, một ngôi sao Marvel thường không kiểm tra y tế cho các vấn đề bảo hiểm.

“Các hãng phim lớn thường không có bảo lãnh hoàn thành”, Moore giải thích trên THR. “Chính sách bảo hiểm này thường được áp dụng cho các dự án độc lập. Đôi lúc, hãng phim lớn sẽ mua bảo hiểm với một diễn viên cụ thể, nhưng cần phải có lý do rõ ràng. Nhưng họ thường bỏ qua điều này”.

Trong khoảng một thập kỷ qua, nhiều thương hiệu điện ảnh đã phải đối mặt với sự mất mát. Heath Ledger ra đi sau khi quay xong The Dark Knight (2008), nhưng Paul Walker qua đời lúc Fast & Furious 7 (2015) còn chưa hoàn thành. Hay Carrie Fisher mãi mãi ra đi ở tuổi 60 hồi 2016 và bà không thể tham gia Star Wars: The Rise of Skywalker (2019).

Universal đã nhờ hai người anh em của Paul Walker đóng thế, rồi sau đó dùng kỹ xảo ghép mặt vào những cảnh quay này. Ở cuối Fast & Furious 7, khán giả chia tay Brian O’Conner và thương hiệu đến nay vẫn tiếp tục. Với trường hợp của Fisher, đạo diễn J.J. Abrams cũng cần đến kỹ xảo điện ảnh, đồng thời sử dụng một số cảnh từng bị loại ở Star Wars: The Force Awakens (2015) trước đó.

Nhưng thách thức dành cho Disney lúc này lớn hơn rất nhiều, bởi Chadwick Boseman là ngôi sao quan trọng của Marvel Studios và các tác phẩm siêu anh hùng thuộc MCU mang tính kết nối rất cao.

Shuri - cô em gái thông minh của T'Challa - có thể trở thành Black Panther mới. Ảnh: Disney.

Chỉ có hai lựa chọn trước mắt dành cho Disney. Đầu tiên, hãng có thể tìm người thay thế Boseman, đặc biệt nếu muốn giữ thời điểm khởi chiếu mùa hè 2022. Song, đây hiện là vị trí không ai muốn đảm nhận. Black Panther II cũng khó lòng giữ kế hoạch ra rạp cũ ngay cả khi Boseman còn sống do dịch Covid-19 đang khiến nhiều dự án của Marvel Studios phải lùi lịch.

Còn lại, họ có thể đẩy Shuri (Letitia Wright) - em gái của T’Challa - lên làm Black Panther. Điều này từng xảy ra trong nguyên tác truyện tranh. Tuy nhiên, mọi chuyện dường như vẫn còn quá sớm đối với MCU. Và Black Panther II chắc chắn còn rất lâu nữa mới có thể ra mắt khán giả.