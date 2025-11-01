Vì sao chỉ có Dương Quá sử dụng được Huyền thiết trọng kiếm?

Diễn đàn Chủ tịch Hội NDVN-Bộ trưởng Bộ NNMT Lắng nghe nông dân nói: Cầu nối để nông dân bước vào kỷ nguyên mới
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Hoài, Tổng biên tập Báo NTNN/Dân Việt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức khi nói về Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025. Diễn đàn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng phối hợp tổ chức. Báo NTNN/Dân Việt được giao phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện.