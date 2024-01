Vì sao Dương Tử Quỳnh ly hôn người chồng tỷ phú đầu tiên?

Mới đây, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh đã chia sẻ lý do đằng sau quyết định ly hôn với chồng đầu tiên, doanh nhân Dickson Poon. Đây là lần đầu tiên "đả nữ" chia sẻ về câu chuyện thầm kín này trong khi đang trò chuyện với người bạn thân Gwyneth Paltrow. Nguyên nhân chính là vì Dương Tử Quỳnh không thể sinh con.

Vì sao Dương Tử Quỳnh ly hôn người chồng đầu tiên?

Trong cuộc trò chuyện, diễn viên nổi tiếng cho biết, chồng cũ của cô, doanh nhân nổi tiếng từ Hồng Kồng Dickson Poon có mong muốn lớn là có con trai để tiếp tục sự nghiệp của mình. Anh thậm chí mong đợi vợ sinh ra không chỉ một mà là hai hoặc ba đứa con trai. Tuy nhiên, Dương Tử Quỳnh không thể đáp ứng mong muốn này vì vấn đề sức khỏe, và cuối cùng, họ quyết định ly hôn vào năm 1992. Mặc dù việc chia tay diễn ra trong sự êm đẹp và hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, nhưng Dương Tử Quỳnh thừa nhận rằng cô đã trải qua những khoảnh khắc buồn bã.

Dương Tử Quỳnh và Dickson Poon chia tay vì cô không thể sinh con. Ảnh: UGM.

Dương Tử Quỳnh và doanh nhân Dickson Poon bắt đầu quan hệ năm 1984 khi cô đang tham gia quay phim tại Hồng Kông và anh chủ của một hãng phim. Họ yêu nhau suốt 4 năm trước khi chính thức kết hôn. Sau khi ly hôn, Dương Tử Quỳnh quay lại sự nghiệp diễn xuất và bước chân vào làng điện ảnh Hollywood, nổi tiếng với vai Bond Girl châu Á đầu tiên trên màn ảnh. Năm 2023, cô giành giải Oscar và trở thành diễn viên gốc Hoa đầu tiên đoạt giải thưởng danh giá này. Trong khi đó, Dickson Poon đã kết hôn lần thứ ba và có thêm hai con trai và hai con gái, hưởng thụ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Dương Tử Quỳnh chia sẻ rằng, mặc dù cô không có con riêng, nhưng cô vẫn yêu thương đặc biệt những đứa trẻ xung quanh. Gần đây, con riêng của chồng cô, doanh nhân tỷ phú Jean Todt, đã sinh con, làm cho Dương Tử Quỳnh trở thành bà. Cô rất hạnh phúc với đứa cháu này.

Dương Tử Quỳnh và tỷ phú Jean Todt có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, dù không có con. Ảnh: Sinchew.

Sinh năm 1962 trong một gia đình giàu có tại Ipoh, Malaysia, Dương Tử Quỳnh đã dành gần 40 năm trong ngành điện ảnh. Sau khi mơ ước trở thành vũ công ballet từ nhỏ, cô đã phải chuyển hướng sự nghiệp vì một tai nạn chấn thương cột sống. Từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Malaysia năm 1983, Dương Tử Quỳnh bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình.

Danh sách phim nổi tiếng mà Dương Tử Quỳnh tham gia bao gồm: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings; Con nhà siêu giàu châu Á; Tomorrow Never Dies; Hồi ức của một Geisha; The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor... Năm 2023, cô giành giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Oscar và Quả Cầu Vàng. Trên màn ảnh, Dương Tử Quỳnh luôn thể hiện hình ảnh mạnh mẽ, dũng cảm và được biết đến như "Đả nữ số một Hong Kong", đại diện cho nữ diễn viên hành động Trung Quốc và toàn cầu.