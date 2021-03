Vì sao gần thập kỷ Hà Nội vẫn chưa hoàn thành đề án giãn dân phố cổ?

Khu phố cổ, phố cũ Hà Nội hiện có khoảng hơn 4.300 biển số nhà, mỗi số nhà lại có rất nhiều gia đình sinh sống, chen chúc nhiều thế hệ. Có số nhà có tới 53 hộ gia đình với 200 khẩu.

Theo các chuyên gia, việc giãn dân khu vực này hơn hai thập kỷ vẫn giậm chân tại chỗ bởi việc giãn dân không chỉ là thay đổi chỗ ở mà còn là bài toán an sinh xã hội, bài toán sinh kế và văn hóa. Do đó, việc phải giải quyết bài toán an cư cho 215.000 người dân nội đô lịch sử trong 10 năm tới là không dễ dàng, nhất là với cộng đồng dân cư gắn với nét văn hóa đặc trưng lâu đời của Hà Nội.