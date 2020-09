Vì sao giá trung bình smartphone tăng lên bất chấp đại dịch Covid-19?

Các thị trường chính được đề cập ở đây gồm Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Quốc. Theo báo cáo, ASP của mỗi thị trường đều tăng ở ngoại trừ Mỹ Latinh.

Mức tăng ASP cao nhất được ghi nhận ở Trung Quốc, nơi giá bán smartphone trung bình hiện là 310 USD. Trong khi đó, Bắc Mỹ chứng kiến ​​giá bán bình quân tăng 7% so với cùng kỳ năm, ở mức 471 USD. Thị trường smartphone Bắc Mỹ có ASP cao nhất so với bất kỳ thị trường nào khác.

Việc tăng giá ASP này rất đáng chú ý trong bối cảnh doanh số smartphone toàn cầu đang giảm trên toàn thế giới do đại dịch Covid-19. Nguyên nhân của vấn đề bắt nguồn từ việc doanh số smartphone cao cấp vẫn bán rất chạy, chỉ giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh số smartphone toàn cầu nói chung giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Smartphone cao cấp không giảm nhiều vì sự phụ thuộc vào giải trí, năng suất và giao tiếp tăng vọt trong thời gian giãn cách xã hội. iPhone vẫn có nhu cầu mạnh khi sự phụ thuộc vào smartphone tăng lên trong thời gian giãn cách xã hội.

Sự ra đời của smartphone 5G cũng được cho là giúp phục hồi phân khúc cao cấp. Trong quý 2, 10% doanh số smartphone toàn cầu là thiết bị được trang bị kết nối 5G, đóng góp 20% tổng doanh thu. 72% doanh số smartphone tại Trung Quốc chiếm 72% tổng doanh thu trong quý nhờ sự thúc đẩy lớn từ Huawei. Trong khi các quốc gia khác đang chịu tác động từ Covid-19, Trung Quốc đã phục hồi dẫn đến thị trường đóng góp 34% doanh thu smartphone toàn cầu trong quý, cao nhất so với bất kỳ quý nào kể từ năm 2016.

Apple chiếm phần lớn doanh số bán smartphone trong quý 2 với 34% doanh thu. Trong khi đó, Huawei đứng thứ hai với 20% doanh thu và Samsung đứng ngay sau với 17% doanh thu trong cùng quý. Vivo và OPPO lần lượt chiếm 7% và 6% doanh thu.

Đây là lần đầu tiên Huawei (bao gồm cả Honor) vượt qua Samsung cả về doanh số và doanh thu. Điều này bất chấp những tác động nghiêm trọng mà lệnh cấm của Mỹ đã gây ra đối với công ty tại các thị trường bên ngoài Trung Quốc.