Vì sao hậu vệ Việt kiều Jason Quang Vinh không được triệu tập lên ĐT Việt Nam?

HLV Kim Sang-sik vừa công bố danh sách 26 cầu thủ tham gia đợt tập trung tháng 3 của ĐT Việt Nam, nhưng Jason Quang Vinh Pendant tiếp tục vắng mặt do chưa hoàn tất thủ tục nhập tịch. Hậu vệ Việt kiều Pháp gia nhập Công an Hà Nội (CLB CAHN) từ tháng 8/2024 với mong muốn khoác áo đội tuyển quê mẹ. Dù được CLB hỗ trợ làm quốc tịch, anh vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc giấy tờ, lỡ cơ hội dự ASEAN Cup 2024 và vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Jason Quang Vinh lại lỡ hẹn với ĐT Việt Nam.

Jason Quang Vin từng chơi cho Sochaux, Quevilly-Rouen (Ligue 2) và New York Red Bulls (MLS), từng khoác áo U16 và U18 Pháp nhưng chưa lên tuyển quốc gia, nên vẫn đủ điều kiện thi đấu cho ĐT Việt Nam. Mùa đầu tiên tại CLB CAHN, anh chơi 21 trận với tổng thời gian 1.794 phút, trung bình 85 phút/trận. Ở vị trí hậu vệ cánh trái, anh được kỳ vọng thay thế Đoàn Văn Hậu đang chấn thương. Trước đó, ĐT Việt Nam chưa tìm ra phương án tối ưu khi HLV Troussier lần lượt thử nghiệm Nguyễn Phong Hồng Duy, Võ Minh Trọng, Phan Tuấn Tài nhưng không đạt hiệu quả. Tại ASEAN Cup 2024, vị trí này là sự xoay tua giữa Nguyễn Văn Vĩ và Khuất Văn Khang.

Trong danh sách triệu tập tháng 3, ngoài Nguyễn Văn Vĩ và Khuất Văn Khang, HLV Kim Sang-sik bổ sung Triệu Việt Hưng, cầu thủ trưởng thành từ HAGL, từng giành HC vàng SEA Games 30, nay được Hải Phòng sử dụng ở vai trò hậu vệ trái. Đợt triệu tập lần này có 20 cầu thủ từng vô địch ASEAN Cup 2024. Một số trụ cột vắng mặt do chấn thương, như Phạm Xuân Mạnh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Toàn. Thủ môn Trần Trung Kiên lên U22, còn Lê Phạm Thành Long không góp mặt vì lý do chuyên môn.