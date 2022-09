Theo Kbizoom, vào ngày 18/9, thông qua tài khoản Instagram chính thức của công ty quản lý Edam Entertainment, IU đã đăng hai bức ảnh với nội dung: "Cùng với Uaenas (fandom của IU), những người đã mang đến cho tôi nhiều điều kỳ diệu lớn, nhỏ trong suốt 15 năm, tôi chia sẻ sự ấm áp trong năm nay với một trái tim đầy lòng biết ơn". Cùng với đó là hình chụp giấy chứng nhận quyên góp được đóng dấu.



IU chia sẻ thêm: "Như chúng tôi đã xác nhận vào ngày hôm qua, tôi hy vọng rằng trái tim của chúng ta sẽ tập hợp lại và mang đến một điều kỳ diệu nhỏ khác cho ai đó. Tất cả thời gian tôi dành cho Uaena trong 15 năm qua là thời gian kỳ diệu của tôi. Cảm ơn và tôi yêu các bạn!".

Khoản quyên góp hào phóng 200 triệu won của IU dự kiến sẽ được sử dụng cho bệnh nhân ung thư nhi, bệnh nhân ung thư nữ và hỗ trợ cho những người trẻ chuẩn bị tự lập.

Nữ ca sĩ IU. (Ảnh: IT).

IU được biết đến như một "thiên thần quyên góp" hàng đầu trong ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc. Theo một tập được phát sóng gần đây trên Mnet "TMI NEWS SHOW", số tiền quyên góp của IU chỉ tính riêng trong năm 2021 là khoảng 1,67 tỷ won và số tiền quyên góp tích lũy kể từ khi cô ra mắt là 4,5 tỷ won bao gồm cả khoản mới nhất. Cô cũng được biết là người đã đưa ra đề xuất quyên góp trực tiếp cho các nhà quảng cáo của các thương hiệu mà cô ủng hộ.

Vì sao IU được gọi là "thiên thần quyên góp" tại Hàn Quốc?

Trước đó, vào ngày 17 và 18/9, IU đã trở thành nữ ca sĩ đầu tiên của Hàn Quốc tổ chức solo concert "The Golden Hour: Under the Orange Sun" tại sân vận động Olympic Main, khu liên hợp thể thao Jamsil, Seoul.

Tại buổi concert, IU tiết lộ với người hâm mộ rằng, cô đang gặp vấn đề về tai và hiện vẫn chưa cảm thấy khá hơn. Nữ ca sĩ chia sẻ về tình trạng sức khỏe: "Đã một năm kể từ khi tôi bắt đầu gặp khó khăn trong việc kiểm soát đôi tai của mình. Tuy nhiên, vấn đề này không liên quan tới suy giảm thính giác".

IU cũng khiến người hâm mộ xót xa khi thú nhận cô cảm thấy rất căng thẳng khi chuẩn bị cho concert. "Tôi đã trải qua gần 2 tháng run rẩy, lo lắng vì sợ không thể biểu diễn. Từ đêm qua đến hôm nay mọi thứ với tôi như địa ngục. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi mình trình diễn", IU nói.

IU tên thật là Lee Ji Eun (sinh năm 1993) bắt đầu ca hát từ năm 15 tuổi. Cô nổi tiếng với các ca khúc: You and I, Good Day, Celebrity, Love Poem… Ngoài ra, IU cũng lấn sân sang mảng diễn xuất và gặt hái nhiều thành công với các tác phẩm: Dream High, Khách sạn ánh trăng, Người tình ánh trăng... Theo SCMP, IU hiện là một trong những ca sĩ nổi tiếng và giàu có nhất Hàn Quốc.

Concert "The Golden Hour: Under the Orange Sun" được IU được tổ chức nhằm kỷ niệm 15 năm nữ ca sĩ ra mắt khán giả. Buổi concert diễn ra thành công với sự ủng hộ của hơn 80.000 người hâm mộ. Nhiều người nổi tiếng như: Jung Kook (BTS), Beomgyu và Soo Bin nhóm TXT, nam diễn viên Kim Soo Hyun… cũng có mặt tại sân vận động để cổ vũ IU.