Vì sao Mazda 2 giảm giá không “phanh” chưa đến 400 triệu đồng, rẻ như Hyundai Grand i10?

Ở Việt Nam, Mazda 2 là dòng xe hạng B sở hữu cả kiểu dáng sedan và hatchback được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mẫu xe này dù không nổi bật, không hướng đến khách hàng dịch vụ nhưng doanh số xe đang âm thầm vươn lên ở thị trường Việt.

Mazda 2 nhận ưu đãi, giá xe chưa đến 400 triệu đồng.

Sau 6 tháng đầu năm 2026, Mazda 2 đạt doanh số 2.592 xe, chính thức vượt Hyundai Accent với chỉ 2.086 xe được bán ra. Đây là lần đầu tiên Mazda 2 có sự tăng trưởng bất ngờ so với đối thủ Hàn Quốc.

Mặc dù vậy, so với Toyota Vios hay Honda City trong cùng phân khúc, Mazda 2 vẫn đang bị bỏ lại khá xa.

Ở tầm giá hơn 400 triệu đồng hiện nay, Mazda 2 còn vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ đến từ xu hướng ô tô điện ở Việt Nam. Trong đó, VinFast VF5 đang nổi bật nhờ sở hữu nhiều yếu tố để trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.

VinFast VF5 là chiếc xe gầm cao, không gian tốt và đang được miễn lệ phí trước bạ, miễn phí sạc nên người dùng vẫn ưu tiên hơn.

Nguyên nhân Mazda CX-5 tăng ưu đãi giảm giá không “phanh”, rẻ như Hyundai Creta

Chính vì vậy, thương hiệu Nhật Bản Mazda 2 đang triển khai chương trình ưu đãi đến 19 triệu đồng trong thời điểm này. Sau ưu đãi, khách hàng chỉ cần phải bỏ ra 394 triệu đồng, rẻ ngang với xe hatchback hạng A như Hyundai Grand i10.

Đây chính là động thái mới nhất của nhà phân phối để giúp Mazda 2 gia tăng sức cạnh tranh, kích cầu tiêu dùng ở Việt Nam trong thời điểm có quá nhiều lựa chọn như hiện nay.

Mazda 2 sở hữu 2 kiểu dáng sedan và hatchback nên người dùng dễ dàng lựa chọn hơn. Xe có thiết kế tương đối hiện đại với đèn LED Projector, nội thất đủ dùng với tiện nghi ở mức hàng đầu phân khúc hạng B.

“Trái tim” của Mazda 2 là loại Skyactiv-G 1.5L cho công suất 110 mã lực và đạt 144 Nm mô men xoắn. Mẫu xe này dùng hộp số tự động 6 cấp, tích hợp thêm chế độ lái thể thao và lẫy chuyển số sau vô lăng.

Về trang bị an toàn, các phiên bản cao cấp nhất của 2 biến thể Sedan và Sport đều được trang bị gói an toàn chủ động thông minh "i-Activsense" với những trang bị an toàn cao cấp nhất phân khúc như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, lưu ý người lái nghỉ ngơi.