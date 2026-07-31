Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Khoa học Công nghệ
Thứ sáu, ngày 31/07/2026 06:05 GMT+7

Vì sao Mazda 2 giảm giá không “phanh” chưa đến 400 triệu đồng, rẻ như Hyundai Grand i10?

+ aA -
Khải Phạm Thứ sáu, ngày 31/07/2026 06:05 GMT+7
Dòng xe nhập khẩu thuộc phân khúc hạng B là Mazda 2 đang nhận được ưu đãi chính hãng giúp người Việt sở hữu giá chưa đến 400 triệu đồng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ở Việt Nam, Mazda 2 là dòng xe hạng B sở hữu cả kiểu dáng sedan và hatchback được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mẫu xe này dù không nổi bật, không hướng đến khách hàng dịch vụ nhưng doanh số xe đang âm thầm vươn lên ở thị trường Việt.

Mazda 2 nhận ưu đãi, giá xe chưa đến 400 triệu đồng.

Sau 6 tháng đầu năm 2026, Mazda 2 đạt doanh số 2.592 xe, chính thức vượt Hyundai Accent với chỉ 2.086 xe được bán ra. Đây là lần đầu tiên Mazda 2 có sự tăng trưởng bất ngờ so với đối thủ Hàn Quốc.

Mặc dù vậy, so với Toyota Vios hay Honda City trong cùng phân khúc, Mazda 2 vẫn đang bị bỏ lại khá xa.

Ở tầm giá hơn 400 triệu đồng hiện nay, Mazda 2 còn vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ đến từ xu hướng ô tô điện ở Việt Nam. Trong đó, VinFast VF5 đang nổi bật nhờ sở hữu nhiều yếu tố để trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.

VinFast VF5 là chiếc xe gầm cao, không gian tốt và đang được miễn lệ phí trước bạ, miễn phí sạc nên người dùng vẫn ưu tiên hơn.

Nguyên nhân Mazda CX-5 tăng ưu đãi giảm giá không “phanh”, rẻ như Hyundai Creta

Chính vì vậy, thương hiệu Nhật Bản Mazda 2 đang triển khai chương trình ưu đãi đến 19 triệu đồng trong thời điểm này. Sau ưu đãi, khách hàng chỉ cần phải bỏ ra 394 triệu đồng, rẻ ngang với xe hatchback hạng A như Hyundai Grand i10.

Đây chính là động thái mới nhất của nhà phân phối để giúp Mazda 2 gia tăng sức cạnh tranh, kích cầu tiêu dùng ở Việt Nam trong thời điểm có quá nhiều lựa chọn như hiện nay.

Mazda 2 sở hữu 2 kiểu dáng sedan và hatchback nên người dùng dễ dàng lựa chọn hơn. Xe có thiết kế tương đối hiện đại với đèn LED Projector, nội thất đủ dùng với tiện nghi ở mức hàng đầu phân khúc hạng B.

“Trái tim” của Mazda 2 là loại Skyactiv-G 1.5L cho công suất 110 mã lực và đạt 144 Nm mô men xoắn. Mẫu xe này dùng hộp số tự động 6 cấp, tích hợp thêm chế độ lái thể thao và lẫy chuyển số sau vô lăng.

Về trang bị an toàn, các phiên bản cao cấp nhất của 2 biến thể Sedan và Sport đều được trang bị gói an toàn chủ động thông minh "i-Activsense" với những trang bị an toàn cao cấp nhất phân khúc như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, lưu ý người lái nghỉ ngơi.

Tham khảo thêm

FPT, GEE bứt phá, nhóm cổ phiếu công nghệ hút hơn 611 tỷ đồng

FPT, GEE bứt phá, nhóm cổ phiếu công nghệ hút hơn 611 tỷ đồng

Nga tung 'quái vật 3 đầu' diệt bầy 'sát thủ' Ukraine: Công nghệ 'đạn thông minh” khiến UAV không còn đường thoát

Nga tung "quái vật 3 đầu" diệt bầy "sát thủ" Ukraine: Công nghệ "đạn thông minh” khiến UAV không còn đường thoát

Bong bóng AI sắp nổ? Chuyên gia tiết lộ lý do Apple sẽ là kẻ sống sót cuối cùng, nhìn đối thủ 'cháy rụi'

Bong bóng AI sắp nổ? Chuyên gia tiết lộ lý do Apple sẽ là kẻ sống sót cuối cùng, nhìn đối thủ "cháy rụi"

Apple bất ngờ tung chương trình cho thuê iPhone, Mac với giá siêu hời khiến người dùng 'mở cờ trong bụng'

Apple bất ngờ tung chương trình cho thuê iPhone, Mac với giá siêu hời khiến người dùng "mở cờ trong bụng"

Công nghiệp công nghệ số đạt hơn 662.700 tỷ đồng doanh thu trong tháng 7/2026, xuất khẩu điện tử vượt 21 tỷ USD

Công nghiệp công nghệ số đạt hơn 662.700 tỷ đồng doanh thu trong tháng 7/2026, xuất khẩu điện tử vượt 21 tỷ USD

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nga tung "quái vật 3 đầu" diệt bầy "sát thủ" Ukraine: Công nghệ "đạn thông minh” khiến UAV không còn đường thoát

Trước các đợt tập kích bằng UAV ngày càng dày đặc trong chiến sự Nga - Ukraine, Moscow đang phát triển loại đạn đặc biệt có thể tách thành ba đầu đạn ngay sau khi rời nòng, nhằm tăng khả năng bắn trúng những mục tiêu nhỏ, bay nhanh và khó theo dõi trên không.

Nguyên nhân Mazda CX-5 tăng ưu đãi giảm giá không “phanh”, rẻ như Hyundai Creta

Khoa học Công nghệ
Nguyên nhân Mazda CX-5 tăng ưu đãi giảm giá không “phanh”, rẻ như Hyundai Creta

Nga tung “quái vật hạt nhân” công nghệ tối tân mạnh chưa từng thấy mang 40 tên lửa Kalibr, Ukraine "ngồi trên đống lửa"

Khoa học Công nghệ
Nga tung “quái vật hạt nhân” công nghệ tối tân mạnh chưa từng thấy mang 40 tên lửa Kalibr, Ukraine 'ngồi trên đống lửa'

Ảnh thực tế KIA Seltos 2026 đời mới về đại lý, giá bất ngờ

Khoa học Công nghệ
Ảnh thực tế KIA Seltos 2026 đời mới về đại lý, giá bất ngờ

Đọc thêm

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được bổ nhiệm lại chức Thứ trưởng Bộ Công Thương
Thời sự

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được bổ nhiệm lại chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thời sự

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định về việc bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền đạo Việt kiều Pháp cao 1m81
Thể thao

Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền đạo Việt kiều Pháp cao 1m81
6

Thể thao

Thép xanh Nam Định vừa chính thức đón thêm một tân binh chất lượng trên hàng công là tiền đạo Việt kiều Pháp Kalvin Luong cao 1m81, sinh năm 2002.

Israel rút quân, Hamas giải giáp: Ông Trump tuyên bố 'nóng' về thỏa thuận lịch sử cho Gaza
Thế giới

Israel rút quân, Hamas giải giáp: Ông Trump tuyên bố "nóng" về thỏa thuận lịch sử cho Gaza

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố một thỏa thuận hòa bình mang tính bước ngoặt, theo đó Hamas đã đồng ý giải giáp vũ khí để đổi lấy việc Israel tiến hành rút quân dần khỏi Dải Gaza theo một kế hoạch chi tiết gồm nhiều giai đoạn.

Đất đa mục đích mở cơ hội nhưng thiếu hướng dẫn, nhiều địa phương vẫn 'chưa dám ký'
Nhà đất

Đất đa mục đích mở cơ hội nhưng thiếu hướng dẫn, nhiều địa phương vẫn "chưa dám ký"

Nhà đất

Luật Đất đai 2024 mở đường cho sử dụng đất đa mục đích, tạo thêm dư địa phát triển. Tuy nhiên, thiếu hướng dẫn cụ thể khiến nhiều địa phương e ngại phê duyệt hồ sơ, doanh nghiệp vẫn khó triển khai.

Chủ tịch Đà Nẵng: Mọi nhiệm vụ đều phải có kết quả cụ thể và người chịu trách nhiệm
Thời sự

Chủ tịch Đà Nẵng: Mọi nhiệm vụ đều phải có kết quả cụ thể và người chịu trách nhiệm

Thời sự

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhấn mạnh mọi nhiệm vụ phải có kết quả cụ thể, mọi hồ sơ phải có thời hạn xử lý và mỗi công việc đều phải xác định rõ người chịu trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Loại quả dân dã sánh ngang thịt, đưa cơm: “Quét sạch” mỡ máu, mỡ gan
Món ngon

Loại quả dân dã sánh ngang thịt, đưa cơm: “Quét sạch” mỡ máu, mỡ gan

Món ngon

Đây là loại quả ăn rất "hao cơm" và được được ví ngon không kém gì thịt.

Trọng tài điều khiển chung kết World Cup 2026 Slavko Vinčić lên tiếng về Messi
Thể thao

Trọng tài điều khiển chung kết World Cup 2026 Slavko Vinčić lên tiếng về Messi

Thể thao

Trọng tài người Slovenia Slavko Vinčić, người vừa giải nghệ sau khi điều khiển trận chung kết FIFA World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha, đã dành nhiều lời khen cho Lionel Messi khi nhìn lại màn trình diễn của siêu sao này. Ông khẳng định đội trưởng Argentina luôn cư xử đúng mực và mang tinh thần thể thao, đồng thời từ chối tiết lộ nội dung các cuộc trao đổi giữa hai người trên sân.

Phú Quốc: Cưỡng chế, thu hồi hơn 247.000m² đất vi phạm trong 7 tháng
Thời sự

Phú Quốc: Cưỡng chế, thu hồi hơn 247.000m² đất vi phạm trong 7 tháng

Thời sự

Nhằm lập lại trật tự quản lý đất đai và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã quyết liệt triển khai hàng loạt biện pháp thu hồi đất. Tính từ đầu năm đến nay, địa phương đã thu hồi hơn 247.000m² đất vi phạm, tạo dư địa phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội.

Cổ phiếu công nghệ hút gần 500 tỷ đồng, trở thành điểm sáng trong phiên VN-Index giảm gần 9 điểm
Khoa học Công nghệ

Cổ phiếu công nghệ hút gần 500 tỷ đồng, trở thành điểm sáng trong phiên VN-Index giảm gần 9 điểm

Khoa học Công nghệ

Sau nhiều phiên lao dốc trong tháng 7, nhóm cổ phiếu công nghệ đã lấy lại sắc xanh trong phiên cuối tháng. Dòng tiền tiếp tục tập trung vào FPT, giúp ngành trở thành một trong số ít điểm sáng giữa bối cảnh VN-Index giảm gần 9 điểm.

MCK xin lỗi, cam kết không biểu diễn các tác phẩm âm nhạc trái quy định pháp luật
Văn hóa - Giải trí

MCK xin lỗi, cam kết không biểu diễn các tác phẩm âm nhạc trái quy định pháp luật

Văn hóa - Giải trí

MCK cho biết sẽ chịu trách nhiệm về những sai phạm liên quan tới album "HVL" và ngay lập tức triển khai các biện pháp khắc phục.

Giải ngân mới đạt 33%, Bộ Xây dựng tăng tốc các dự án trọng điểm
Kinh tế

Giải ngân mới đạt 33%, Bộ Xây dựng tăng tốc các dự án trọng điểm

Kinh tế

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu Ban QLDA Thăng Long cùng các đơn vị phải tập trung quan tâm thực hiện lựa chọn được tư vấn lập nghiên cứu khả thi, lựa chọn công nghệ.

Hộ kinh doanh nói gì về quy định mới trong kê khai thuế?
Kinh tế

Hộ kinh doanh nói gì về quy định mới trong kê khai thuế?

Kinh tế

Ngày 31/7 là hạn cuối để một số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai doanh thu quý II và thông báo tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh. Theo nhiều chủ hộ kinh doanh, việc thực hiện hồ sơ kê khai đúng yêu cầu không quá khó.

​Từ 1/8, các 'ông lớn' ngân hàng quốc doanh chính thức được giải tỏa áp lực huy động vốn nhờ quyết định mới của NHNN
Kinh tế

​Từ 1/8, các "ông lớn" ngân hàng quốc doanh chính thức được giải tỏa áp lực huy động vốn nhờ quyết định mới của NHNN

Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước đã chính thức nới dư địa cho hệ thống. Quy định cho phép tính 50% tiền gửi Kho bạc vào LDR áp dụng từ ngày 1/8, qua đó giúp nhóm Big4 ngân hàng giải tỏa áp lực huy động vốn.

Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, tin cập nhật mới nhất, miền Bắc cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn
Nhà nông

Hà Nội mưa lớn giờ tan tầm, tin cập nhật mới nhất, miền Bắc cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn

Nhà nông

Tin mưa lớn Hà Nội mới nhất, cơ quan khí tượng dự báo Hà Nội có mưa dông giờ tan tầm, miền Bắc cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn từ chiều tối nay tới ngày 1/8.

Mitchell Dijks tiết lộ quãng thời gian thi đấu tại Thép xanh Nam Định: “Có lẽ tôi đã ăn phải cả gián'
Thể thao

Mitchell Dijks tiết lộ quãng thời gian thi đấu tại Thép xanh Nam Định: “Có lẽ tôi đã ăn phải cả gián"

Thể thao

Mitchell Dijks thừa nhận mình muốn quên quãng thời gian khoác áo Thép xanh Nam Định, khi anh chỉ được đăng ký thi đấu tại AFC Champions League Two và Shopee Cup...

Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Thu hút gần hơn 14.000 lao động tìm việc
Xã hội

Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Thu hút gần hơn 14.000 lao động tìm việc

Xã hội

Sau 3 tháng vận hành thử nghiệm Sàn giao dịch việc làm quốc gia, đã có hàng chục lượt lao động đăng ký tìm việc và hàng trăm doanh nghiệp tuyển dụng.

Lửa trắng tập 14: Mai rơi vào bẫy ám sát, Sương gặp biến cố trong nhiệm vụ nằm vùng
Văn hóa - Giải trí

Lửa trắng tập 14: Mai rơi vào bẫy ám sát, Sương gặp biến cố trong nhiệm vụ nằm vùng

Văn hóa - Giải trí

Tập 14 Lửa Trắng: Mai gặp nguy hiểm khi rơi vào bẫy ám sát, Sương đối mặt biến cố trong nhiệm vụ nằm vùng đầy cam go.

DOJILAND tiếp tục ghi dấu ấn tại DOT Property Vietnam Real Estate Awards 2026
Nhà đất

DOJILAND tiếp tục ghi dấu ấn tại DOT Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Nhà đất

Ngày 30/7/2026, DOJILAND đã xuất sắc được vinh danh với 2 hạng mục giải thưởng quan trọng dành cho các dự án tại DOT Property Vietnam Real Estate Awards 2026, tiếp tục khẳng định vị thế của một nhà phát triển bất động sản hàng đầu với những dấu ấn khác biệt trên thị trường.

'Quyết tâm bằng mọi giá' - truyền thông đưa tin về động thái tuyệt vọng của ông Zelensky trong cuộc chiến Ukraine
Thế giới

"Quyết tâm bằng mọi giá" - truyền thông đưa tin về động thái tuyệt vọng của ông Zelensky trong cuộc chiến Ukraine

Thế giới

Nhà báo người Anh Martin Jay viết trong một bài báo trên cổng thông tin Strategic Culture rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tuyệt vọng cố gắng biến cuộc xung đột ở Ukraine thành một cuộc chiến toàn cầu để giữ vững quyền lực.

Tài tử Ben Affleck thắng 'Ai là triệu phú'
Văn hóa - Giải trí

Tài tử Ben Affleck thắng "Ai là triệu phú"

Văn hóa - Giải trí

Tài tử Ben Affleck vừa xuất sắc chinh phục giải thưởng cao nhất của chương trình "Who Wants to Be a Millionaire" bản Mỹ. Toàn bộ số tiền một triệu USD sẽ được nam diễn viên quyên góp cho quỹ từ thiện do chính anh đồng sáng lập.

Tòa tuyên tiêu hủy hàng trăm nghìn sản phẩm, nguyên liệu trong vụ án sữa giả MediUSA
Pháp luật

Tòa tuyên tiêu hủy hàng trăm nghìn sản phẩm, nguyên liệu trong vụ án sữa giả MediUSA

Pháp luật

Cấp sơ thẩm phạt tù Nguyễn Năng Mạnh cùng đồng phạm trong đường dây sản xuất thực phẩm giả tại MediUSA, xử lý hình sự nhóm cán bộ hải quan, công an, y tế giúp sức đồng thời tuyên tiêu hủy hàng trăm nghìn sản phẩm cùng nguyên liệu bị thu giữ.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Minh Hạc - người có những quyết sách đổi mới giáo dục - qua đời
Xã hội

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Minh Hạc - người có những quyết sách đổi mới giáo dục - qua đời

Xã hội

Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo nhân dân Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục qua đời vào 1h10 phút sáng ngày 31/7/2026.

Ban Bí thư chuẩn y 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên
Thời sự

Ban Bí thư chuẩn y 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên

Thời sự

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Vì sao HLV Kim Sang-sik rất khó để Lê Phạm Thành Long đá chính?
Thể thao

Vì sao HLV Kim Sang-sik rất khó để Lê Phạm Thành Long đá chính?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị đọ sức ĐT Singapore và cách sắp xếp trên hàng tiền vệ liên quan đến Lê Phạm Thành Long nhận được sự quan tâm đáng kể.

Phát hiện Salbutamol trên đàn lợn ở Đồng Nai, tạm giữ gần 1.800 con, Salbutamol nguy hiểm thế nào?
Nhà nông

Phát hiện Salbutamol trên đàn lợn ở Đồng Nai, tạm giữ gần 1.800 con, Salbutamol nguy hiểm thế nào?

Nhà nông

Kết quả mẫu xét nghiệm nhanh tại 2 trang trại lợn ở phường Dầu Giây (Đồng Nai) cho thấy đều dương tính với chất cấm Salbutamol. Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 1.800 con lợn. Được biết, Salbutamol là chất cấm trong chăn nuôi tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Khối STEM lên ngôi tại trường đại học hút gần 146.000 nguyện vọng ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Khối STEM lên ngôi tại trường đại học hút gần 146.000 nguyện vọng ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Mùa tuyển sinh 2026, Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT) ghi nhận lượng đăng ký ở các nguyện vọng top đầu tăng 1,5 lần so với năm ngoái, trong đó thí sinh đặc biệt ưu ái các ngành công nghệ, kỹ thuật.

Link xem trực tiếp Chung kết Miss Grand Vietnam 2026
Văn hóa - Giải trí

Link xem trực tiếp Chung kết Miss Grand Vietnam 2026

Văn hóa - Giải trí

Đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra vào tối nay (31/7), khép lại hành trình tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Miss Grand International 2026.

Tăng tốc thi công tuyến đường 'đắt nhất hành tinh' để về đích trước 2/9
Media

Tăng tốc thi công tuyến đường "đắt nhất hành tinh" để về đích trước 2/9

Media

Sau nhiều năm triển khai, tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội) đang được các đơn vị tăng tốc và thi công ngày đêm để chuẩn bị thông xe trước 2/9. Đây là dự án được ví "tuyến đường đắt nhất hành tinh" do chi phí giải phóng mặt bằng đặc biệt lớn: Khoảng 6.000 tỷ đồng.

Ấn định thời gian tang lễ BLV Trịnh Quốc Hưng, những lời tiễn biệt khiến nhiều người nghẹn lòng
Văn hóa - Giải trí

Ấn định thời gian tang lễ BLV Trịnh Quốc Hưng, những lời tiễn biệt khiến nhiều người nghẹn lòng

Văn hóa - Giải trí

Tang lễ của cựu cầu thủ, HLV/BLV Trịnh Quốc Hưng sẽ bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 3/8 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 số 13 phố Đội Nhân, Hà Nội.

Đề xuất linh hoạt chuyển đổi nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại TP.HCM: Người dân thêm cơ hội an cư
Chuyển động Sài Gòn

Đề xuất linh hoạt chuyển đổi nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại TP.HCM: Người dân thêm cơ hội an cư

Chuyển động Sài Gòn

Chính phủ đang đề xuất trao cho TP.HCM cơ chế chủ động chuyển đổi giữa nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và nhà tái định cư nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Nếu được thông qua, chính sách mới không chỉ góp phần tận dụng hiệu quả quỹ nhà sẵn có mà còn được kỳ vọng tăng nguồn cung, rút ngắn thời gian phát triển dự án và mở thêm cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân TP.HCM.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng "dựng đứng"

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng 'dựng đứng'

2

BLV Quang Huy bày tỏ nỗi xót xa trước sự ra đi đường đột của BLV Trịnh Quốc Hưng

BLV Quang Huy bày tỏ nỗi xót xa trước sự ra đi đường đột của BLV Trịnh Quốc Hưng

3

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích

4

Giá vàng hôm nay (31/7): Tiếp tục tăng cao

Giá vàng hôm nay (31/7): Tiếp tục tăng cao

5

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi