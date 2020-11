Vì sao nên học bằng lái xe B2 thay vì B1?

Có nên học bằng lái xe B2?

So sánh bằng lái B1 và B2

Giống nhau:

Đều cho phép chúng ta điều khiển xe ô tô từ 4-9 chỗ ngồi hoặc dưới 9 chỗ.

Xe ô tô tải có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

Khác nhau:

Bằng lái B2 được phép người lái hành nghề lái xe.

Bằng lái B1 không được phép hành nghề lái xe.

Với sự khác biệt trên, phần lớn người học sẽ có xu hướng chọn học bằng lái xe B2 hơn bằng B1, bởi việc được phép hành nghề lái xe khi có bằng lái B2 sẽ đem lại nhiều sự thuận tiện hơn.

6 lý do bạn nên học bằng lái xe B2

1. Kỹ năng khi học bằng lái xe B2

Dù là với xe máy hay xe hơi thì việc học lái xe đều có chung mục đích chính là giúp người học có được những kỹ năng, kiến thức nhất định trong ngành GTVT. Những kiến thức đã học từ lý thuyết kết hợp với những kỹ năng thực hành lái xe sẽ theo suốt bạn hết cả cuộc đời và khó có thể nào quên được.





Điều đương nhiên là việc học bằng lái B2 sẽ đòi hỏi học viên phải đạt được một số yêu cầu cao hơn so với bằng B1. Tuy nhiên, nếu xem xét vào những ưu điểm có được khi học bằng lái xe B2 thì người học cũng không cần quá do dự khi quyết định chọn sở hữu bằng B2.

2. Chủ động hơn trong cuộc sống khi bạn có bằng lái xe B2

Việc tận hưởng một chuyến du lịch cùng người thân và bạn bè sau những ngày cần cù trong công việc là một điều tuyệt vời mà nhiều người ao ước. Trong những lúc thế này, nếu đã sở hữu chiếc bằng lái xe B2 thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ dễ dàng và chủ động, hơn hết là sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ từ việc thuê tài xế cho mỗi chuyến đi.

Nếu như trước đây, người đàn ông luôn được mặc định là một "tài xế" thì ngày nay vị trí này dần có sự xuất hiện những hình bóng của nữ giới. Những người phụ nữ thành đạt là những người phụ nữ luôn biết chủ động đón nhận những tình huống có thể xảy ra. Họ chủ động là người đưa đón con đi học, chủ động tự lái xe đi làm và đi bất kỳ nơi nào mình muốn khi sở hữu bằng lái B2.

3. Sự tự tin

Với sự phát triển ngày nay, bằng lái B2 sẽ cho phép bạn tự tin hơn trong cuộc sống khi luôn đặt bạn trong tư thế chủ động trước mọi tình huống. Có thể, tại thời điểm học bạn chưa sở hữu cho riêng mình một chiếc xe ưng ý nhưng khi bạn đã có ý định học bằng B2 thì bạn đã có một suy nghĩa tích cực về một ước mơ, sự phấn đấu để có được một chiếc ô tô trong tương lai. Khi cảm thấy bản thân có nhu cầu thì việc học bằng lái B2 càng sớm càng tốt sẽ chúng ta tận dụng lợi thế của của tuổi trẻ về khả năng tiếp thu kiến thức cũng như sự đảm bảo về điều kiện về sức khỏe.

4. Nâng cao cơ hội nghề nghiệp với bằng lái B2

Sở hữu bằng lái B2 sẽ giúp những ai có ý định tìm kiếm việc làm là tài xế trong các công ty, hộ gia đình hay thậm chí là lái taxi để tăng thu nhập cho gia đình.

5. Phục vụ tốt hơn cho công việc

Bằng lái B2 cũng mang lại cho những người là công nhân viên chức đạt được nhiều thuận lợi hơn trong công việc tại cơ quan. Vì trong môi trường đó thường sẽ có rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra, và khi bạn đã chuẩn bị cho mình bằng lái B2 thì việc cầm vô lăng sẽ không còn là một trở ngại.

6. Sự an toàn

Sự an toàn khi tham gia giao thông chính là tiêu chí hàng đầu của người cầm lái. Liệu bạn có thật sự yên tâm khi đặt tính mạng của mình và những người thân vào tay lái của người khác trong những chuyến đi xa? Câu trả lời chắc chắn là không, chính vì vậy sự an toàn cũng là một trong những lý do mà bạn nên học bằng lái xe B2 khi bạn có nhu cầu.