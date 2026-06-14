Vì sao Nhã Phương vội trở lại showbiz sau khi sinh con thứ ba?

Trưa ngày 25/1, Nhã Phương hạnh phúc thông báo đã hạ sinh nhóc tỳ thứ ba an toàn và khỏe mạnh tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM.

Nhã Phương sinh con thứ 3.

Đáng chú ý, thay vì dành trọn thời gian ở ẩn để ở cữ như nhiều sản phụ khác, Nhã Phương lại khiến công chúng bất ngờ bởi tốc độ tái xuất thần tốc. Chỉ khoảng hai tuần sau khi sinh em bé, cô đã tự tin lộ diện tại buổi công chiếu phim mới để ủng hộ và "tiếp lửa" cho dự án của chồng.

Nhã Phương sau hơn 2 tuần sinh con thứ 3.

Không lâu sau đó, nữ diễn viên tiếp tục hâm nóng trang cá nhân bằng các video clip tập nhảy, vận động mạnh và thậm chí tham gia chuyến leo núi khắc nghiệt tại Yên Tử cùng hội bạn thân để rèn luyện thể lực.

Cô xuất hiện liên tục trong các chuyến đi cùng hội bạn.

Sự năng nổ của Nhã Phương ngay sau kỳ sinh nở không đơn thuần là sự ngẫu hứng, mà nó xuất phát trước hết từ lối sống kỷ luật thép cùng thói quen vận động nghiêm túc vốn có.

Từ trước đến nay, ngôi sao Tuổi thanh xuân luôn nổi tiếng là một mỹ nhân sở hữu chế độ ăn uống khoa học và lịch trình tập luyện nghiêm ngặt để giữ gìn vóc dáng.

Việc cô sớm quay lại với phòng tập nhảy hay đi dã ngoại thực chất là cách cô duy trì nhịp sống quen thuộc, giúp cơ thể giải phóng năng lượng và nhanh chóng phục hồi thể lực tốt nhất dưới sự kiểm soát an toàn.

Cô xuất hiện liên tục trong các chuyến đi và sự kiện.

Bên cạnh yếu tố cá nhân, có lẽ quyết định này còn xuất phát từ áp lực "giữ nhiệt" tên tuổi và những yêu cầu khắt khe của nghề nghiệp. Thực tế, môi trường giải trí luôn vận động và đào thải không ngừng, việc vắng bóng quá lâu có thể làm giảm sức hút của một ngôi sao, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ hội hợp tác hay hợp đồng quảng cáo giá trị. Thêm vào đó, áp lực vô hình từ công chúng luôn đòi hỏi các nghệ sĩ nữ phải nhanh chóng lấy lại phong độ và xuất hiện với diện mạo hoàn hảo nhất sau mỗi kỳ sinh nở.

Chính vì vậy, việc Nhã Phương tích cực lộ diện tại các sự kiện lớn và liên tục tham gia các hoạt động thể chất là một bước đi hoàn toàn chủ động để hâm nóng tên tuổi trên truyền thông.