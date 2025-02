Vì sao "ông lớn" ngành bia kéo dài chương trình trúng vàng 4 số 9?

Trả lời phóng viên báo Dân Việt về việc khách hàng mới đây đã phản ảnh có chuyện ngày sản xuất ghi trên lon bia Sài Gòn trong chương trình rơi vào thời điểm sau hạn chót của chương trình, đại diện Sabeco đã giải thích chi tiết.



Nhà máy Bia Sài Gòn Củ Chi của Sabeco tại huyện Củ Chi, TP.HCM. Ảnh: SAB

Theo đó, chương trình khuyến mãi được thực hiện từ ngày 15/4/2024 đến 30/7/2024 theo công bố ban đầu. Vì chương trình đã thu hút nhiều khách hàng quan tâm, nhãn hàng quyết định kéo dài thời gian khuyến mãi đến ngày 31/10/2024, nghĩa là tăng thêm 3 tháng.

Tuy nhiên, do thùng sản phẩm với thông tin khuyến mãi được sản xuất trước đó nên thông tin về thời gian khuyến mãi trên bao bì không thể điều chỉnh. Sabeco đã làm thủ tục đăng ký gia hạn chương trình khuyến mãi bia Sài Gòn và được chấp thuận bởi Cục Xúc tiến Thương mại.

Đồng thời, thông tin gia hạn khuyến mãi cũng được công bố trên trang chủ chính thức của nhãn hàng bia Sài Gòn và qua fanpage Facebook của nhãn.

Ngoài ra, tại các điểm bán, các nhân viên và người bán trong hệ thống công ty cũng chia sẻ thông tin gia hạn này cho người sử dụng.

Thay mặt Sabeco, đại diện của công ty nói: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc và xin lỗi nếu thông tin chưa cập nhật đến bạn".

Chương trình này do nhãn hàng Bia Sài Gòn thực hiện tại các tỉnh và thành phố: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, TP.HCM.

Các giải thưởng gồm: Giải Nhất (5 chỉ vàng 999.9), giải Nhì (tiền mặt 2 triệu đồng), giải Ba (tiền mặt 20.000 đồng), giải Tư (tiền mặt 10.000 đồng). Các giải này được in ở mặt trong của nắp chai hay của khoén lon.