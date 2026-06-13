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Thứ bảy, ngày 13/06/2026 16:40 GMT+7
Chủ đề: World cup 2026

Vì sao Paraguay từ bỏ lối chơi sở trường để rồi thua tan nát trước Mỹ?

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Trần Oánh Thứ bảy, ngày 13/06/2026 16:40 GMT+7
Bản sắc của Paraguay, thứ giúp họ quật ngã hoặc gây khó chịu cho nhiều đội bóng mạnh bấy lâu nay chính là lối đá phòng ngự phản công
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Paraguay trước Mỹ trả giá vì từ bỏ sở trường

Trận mở màn bảng D World Cup 2026 giữa đội chủ nhà Mỹ và đội bóng Paraguay đã diễn ra không giống với sự hình dung của người hâm mộ. Không chỉ về sự chênh lệch của tỷ số, ĐT Mỹ thắng với tỷ số 4 – 1, mà chênh lệch rõ ràng về thế trận, làm cho người xem, nếu chỉ quan sát từ trận đấu này, cảm giác rằng có một khoảng cách rất lớn về đẳng cấp giữa 2 đội bóng. Trong khi trên bảng xếp hạng của FIFA, ĐT Mỹ xếp thứ 17, còn Paraguay thấp hơn không quá xa, họ đứng thứ 40.

Đầu tiên phải khẳng định, đội tuyển Mỹ chơi trận này quá hay, quá khỏe, họ thi đấu với tốc độ cao, luân chuyển vị trí linh hoạt, khai thác tốt cả hai biên lẫn trung lộ. Paraguay rất khốn khổ chống đỡ các đợt pressing và chuyển trạng thái của Mỹ. Trong tập thể đá như lên đồng của đội chủ nhà như vậy, Folarin Balogun và Christian Pulisic là những ngôi sao nổi bật. Các cầu thủ Mỹ đá như thể họ là ứng cử viên vô địch vậy.

Paraguay (phải) thảm bại 1-4 trước Mỹ. Ảnh: AP.

Về phía đội Paraguay, họ đá như thi đấu thiếu người, không có sự hỗ trợ phòng ngự đầy đủ từ các tiền vệ, đặc biệt là ở 2 cánh, khiến các hậu vệ biên thường xuyên rơi vào tình huống 1 mình đối phó với 2 cầu thủ tấn công Mỹ. Hàng thủ thi đấu rời rạc. Các cầu thủ tấn công Mỹ liên tục khai thác vào 2 cánh Paraguay, 2 bàn thua đầu tiên của Paraguay giống hệt nhau ở việc nó bắt nguồn từ việc cánh phải bị thủng, tiền đạo Mỹ thoải mái căng ngang bóng vào trung lộ.

Trong khi hàng tiền vệ không hỗ trợ hiệu quả cho các hậu vệ trong việc phòng thủ, thì họ cũng không giúp được nhiều cho các tiền đạo trong việc gây áp lực lên hàng thủ Mỹ. Rất nhiều những pha chuyển đổi trạng thái của đội bóng đã bị các cầu thủ Mỹ phong tỏa và cướp lại bóng ngay trên phần sân Paraguay. Mặt khác, tuyến giữa Paraguay cũng không hưởng ứng một cách đồng bộ với các pha gây áp lực của tiền đạo khi không dâng lên theo trong các pha pressing, tạo ra những khoảng trống lớn để các cầu thủ Mỹ thoát pressing dễ dàng.

Khi nhìn lại đội Paraguay, ta thấy bản sắc của đội bóng này, thứ giúp họ quật ngã hoặc gây khó chịu cho nhiều đội bóng mạnh bấy lâu nay chính là lối đá phòng ngự phản công, là khả năng phòng ngự chặt chẽ với đội hình thấp, chuyển đối trạng thái nhanh và hiệu quả, chứ không phải lối đá kiểm soát, áp đặt. Vấn đề là tại sao trong trận đấu này, từ đầu đến cuối, họ lại cố gắng chơi kiểu đôi công, kiểm soát, đẩy đội hình cao hơn và để lộ nhiều khoảng trống phía sau, hay nói cách khác, họ đã từ bỏ thế mạnh, bản sắc của mình?

Có thể, đây là kết quả của một toan tính sai lầm của HLV Gustavo Alfaro. Có lẽ vị HLV người Aghentina này đã muốn gây bất ngờ, dành khoảng thời gian đầu của trận đấu để dồn lên, phủ đầu đối phương, rồi sau đó, nếu kiếm được bàn thắng thì tốt, nếu không cũng sẽ trở về với lối đá bản sắc của mình trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, bảo toàn kết quả. Điều ông không ngờ là đội bóng của ông có bàn thua quá sớm. Có thể ông cũng bị bất ngờ về cả việc các cầu thủ Mỹ đã thi đấu quá hay.

Khi bị dẫn bàn từ sớm, lại choáng váng trước cách các cầu thủ Mỹ chơi bóng, chưa kịp điều chỉnh gì, Paraguay nhận thêm 2 bàn thua nữa trong hiệp 1. Có thể ai đó sẽ cho rằng lẽ ra Paraguay phải điều chỉnh đội hình, điều chỉnh cách chơi để đối phó với ĐT Mỹ. Nhưng như đã nói ở trên, thế mạnh của đội bóng này là phòng ngự phản công, mà khi đã bị dẫn rồi thì cho dù có điều chỉnh gì chăng nữa thì tổng thể, họ cũng đang bị buộc phải đá theo lối đá không phải sở trường của họ, và thua thêm cũng là điều bình thường.

Trong bóng đá, người ta hay dùng câu: "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Ta đá hay hoặc không hay nhiều khi còn do đối phương. Cho nên chưa chắc ĐT Mỹ vừa đá hay như vậy ở trận ra quân có thể dễ dàng ăn được Thổ Nhĩ Kỳ hay ĐT Úc, và ngược lại với Paraguay cũng vậy.

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