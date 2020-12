Vì sao Park Shin Hye chưa từng thất thế sau 17 năm?

The Call hiện là tác phẩm gây chú ý trên mạng Internet sau khi lên sóng. Sau gần 3 năm vắng bóng trên màn ảnh, Park Shin Hye có sự trở lại bùng nổ. Vai diễn Seo Yeon - cô gái trẻ vướng vào cuộc chiến với quá khứ và ác nữ Young Sook (Jeon Jong Seo đóng) được "nữ hoàng quảng cáo" hóa thân tròn vai.

Park Shin Hye được khen ngợi diễn xuất trong The Call.

Đây là lần thứ hai người đẹp thử sức với dòng phim kinh dị, giật gân. Tháng 6 vừa qua, cô cùng tài tử Yoo Ah In oanh tạc phòng vé Hàn Quốc với tác phẩm lấy đề tài xác sống #Alive.

"Park Shin Hye đã có một bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất", Naver bình luận sau khi chứng kiến thành công liên tiếp của nữ diễn viên.

13 tuổi thành danh

Theo Chosun Ilbo, diễn viên không phải là đích đến mà Park Shin Hye nhắm tới từ đầu khi bước chân vào ngành giải trí. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là nghệ sĩ saxophone, mẹ là nghệ sĩ chơi sáo ocarina, còn anh trai lại là tay guitar lão luyện, người đẹp sớm được kỳ vọng nối nghiệp gia đình.

Năm 12 tuổi, với năng khiếu âm nhạc thấm nhuần trong máu, Park Shin Hye dễ dàng vượt qua vòng thi tuyển Dream Factory để chính thức gia nhập lò đào tạo nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Nét đẹp ngây thơ của Park Shin Hye trong Nấc thang lên thiên đường.

Tuy nhiên, chưa kịp trở thành ca sĩ, cô đã sớm nổi tiếng, ghi dấu ấn với công chúng qua vai diễn thời niên thiếu của nhân vật Han Jung Su trong bộ phim kinh điển Nấc thang lên thiên đường.

Nét đẹp trong trẻo và diễn xuất tự nhiên của cô bé 13 tuổi lấy không ít nước mắt khán giả. Ngay lập tức, cái tên Park Shin Hye được xếp vào hàng ngũ diễn viên tiềm năng, ngôi sao sáng giá của màn ảnh xứ Hàn trong tương lai.

Từ đây, số phận ấn định người đẹp sinh năm 1990 với nghiệp diễn. So với nhiều đồng nghiệp cùng lứa, con đường của Park Shin Hye hanh thông và sớm có được danh tiếng vượt bậc. 16 tuổi, cô đã có được vai chính trong Cây thông trên thiên đường. Sau tác phẩm này, Park Shin Hye được khán giả mệnh danh là "nữ hoàng phim bi tuổi teen" vì giây phút nào cũng khiến người xem rơi lệ.

Năm 2009, đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Từ dòng phim tình cảm bi thương, cô rẽ hướng sang đóng phim thần tượng.

Thành công của Cô nàng đẹp trai, Cyrano Agency, Heartstrings và sau đó là Miracle in Cell No.7, The Heirs, Pinocchio, Doctors trở thành bàn đạp đưa tên tuổi của Park Shin Hye vượt khỏi đất nước Hàn Quốc. Cô trở thành nữ thần của thế hệ trẻ châu Á.

Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn được mệnh danh là "nữ hoàng bảo chứng rating" trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi khi chưa có phim nào thảm bại về chỉ số người xem lẫn truyền thông.

30 cú tát và tranh cãi về diễn xuất

Thời mới vào nghề, Park Shin Hye được đánh giá là diễn viên sẵn sàng lăn xả hết mình vì nhân vật. Cô từng chấp nhận việc bị đàn chị Lee Hwi Hyang tát 30 cái để đạt hiệu quả tốt nhất cho cảnh phim, trong khi theo kịch bản nữ diễn viên chỉ bị tát 4 cái.

Thái độ kính nghiệp của cô được các bậc tiền bối hết lời khen ngợi. Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp, Park Shin Hye cho hay lúc đó cô hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, chỉ biết nỗ lực hoàn thành tốt cảnh quay.

Làm nghề nghiêm túc, cống hiến hết mình cho vai diễn, song năng lực diễn xuất của người đẹp họ Park vẫn gây ra rất nhiều tranh cãi.

Diễn xuất của Park Shin Hye không được đánh giá cao.

"Phim của Park Shin Hye không bao giờ xịt rating, thậm chí cao ngất ngưởng, nhưng để đánh giá xuất sắc thì không có", một khán giả để lại bình luận dưới bài đăng của Dispatch. Nhận định này của khán giả là hoàn toàn có lý khi không ít lần cô bị truyền thông đưa vào nhóm diễn viên "lười" của giới giải trí.

Hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, các vai diễn của Park Shin Hye bị bó buộc trong duy nhất hình tượng "lọ lem đáng thương" rồi vùng mình phản kháng khi bị đẩy vào nghịch cảnh không lối thoát. Kỹ năng diễn xuất của cô bị đánh giá "giậm chân tại chỗ", thậm chí đơ không cảm xúc trong các phân đoạn tình cảm với đồng nghiệp khác giới.

Chính vì vậy, phim mới của người đẹp 30 tuổi mỗi lần lên sóng đều vấp phải nhiều tranh cãi, định kiến. Thậm chí nhiều người nhận xét gay gắt hiện tại cô đóng vai chính còn diễn kém xa thời đóng vai phụ. "Vài phút làm nên tên tuổi, còn hơn là mấy trăm, mấy nghìn phút chẳng làm được gì và chỉ toàn nhận về gạch đá", khán giả bình luận.

Năm 2013, Park Shin Hye từng giành được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc của Hiệp hội các nhà phê bình phim Hàn Quốc sau vai diễn chỉ xuất hiện vài phút trong Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7.

Tâm sự với truyền thông, người đẹp đồng tình với nhận định từ công chúng. "Khi còn trẻ, con người ta luôn có nhiều nỗi sợ kìm hãm bản thân. Tôi cũng vậy, vì thế tôi không dám thử thách chính mình", cô tâm sự.

Trong chương trình Knowing Bros, Park Shin Hye không giấu giếm việc bản thân khó nhập vai trong cảnh tình cảm. "Đó là điểm yếu cố hữu của tôi", nữ diễn viên nói. Cô cho biết thời mới vào nghề, từng bị đạo diễn quát mắng vì khóc luôn nhắm tịt hai mắt theo bản năng. Phải mất rất nhiều thời gian mới khắc phục được.

Dù vậy, Park Shin Hye vẫn duy trì được phong độ và danh tiếng. 17 năm vào nghề, cô chưa từng một lần "đánh rơi" tên tuổi. Người đẹp luôn nằm trong top những ngọc nữ đắt show bậc nhất showbiz.

Thăng hoa diễn xuất ở tuổi 30

Năm 2020, chứng kiến sự thăng hoa về diễn xuất và chuyển biến mạnh mẽ trong cách chọn vai của Park Shin Hye. Người đẹp chính thức rủ bỏ hình tượng trong sáng, thử sức với dạng vai gai góc, nhân vật có biến chuyển tâm lý phức tạp. Và cô có được thành công.

Trong The Call, sao nữ đóng vai Seo Yeon, một cô gái 28 tuổi phải đối đầu với kẻ giết người hàng loạt Young Sook, giằng xé nội tâm khi phải đứng giữa lựa chọn: một tiếp tay cho kẻ thủ ác để bảo toàn mạng sống cho gia đình, hai vùng dậy chống trả và mất đi người thân.

Bằng lối diễn tự nhiên, cô khắc họa trọn vẹn vẻ tức giận, đau đớn và tinh thần bất ổn của nhân vật. Đặc biệt nét mặt và ánh mắt ở các phân cảnh biểu đạt nội tâm của Park Shin Hye được nhận xét đem đến cho khán giả màn trình diễn thuyết phục, chân thực và dễ đồng cảm.

Nữ diễn viên chọn vai diễn có chiều sâu tâm lý hơn khi bước sang tuổi 30.

Trước đó, cô cũng từng khiến giới chuyên môn lẫn công chúng thay đổi cái nhìn với vai Yoo Bin - một cô gái bị mắc kẹt tại một cao ốc, phải tìm cách sinh tồn trước sự tấn công của xác sống trong #Alive.

Trải lòng với Naver về sự thay đổi ở tuổi 30, nữ diễn viên The Heirs cho biết: "Bây giờ, tôi không còn sợ nữa. Tôi muốn thử thách với nhiều dạng vai khác nhau. Thật tuyệt vời khi được liên tục thể nhiều nhiều khía cạnh khác của bản thân. The Call hay #Alive đã mở ra cho tôi một cánh cửa mới. Dám thay đổi chưa bao giờ là quá muộn".

Chuyện tình êm ấm với tài tử kém tuổi

Tham gia hàng chục phim, Park Shin Hye vướng tin đồn tình cảm với rất nhiều bạn diễn. “Đóng phim với ai, cô ấy cũng có tin đồn yêu nam chính”, một cư dân mạng nhận xét.

Những sao nam điển trai từng vướng tin yêu người đẹp sinh năm 1990 có thể kể đến Jang Geun Suk, Lee Min Ho, Lee Jong Suk, Jung Yong Hwa... Đối diện những ồn ào tình ái, Park Shin Hye thường lên tiếng phủ nhận kịch liệt.

Năm 2015, cô từng bị Dispatch tung ảnh hẹn hò với tài tử Lee Jong Suk sau khi hợp tác trong Pinocchio. Trước những chứng cứ xác thực từ phía trang săn tin hẹn hò hàng đầu Hàn Quốc, Park Shin Hye "phá vỡ" lịch sử khi trở thành cặp đôi đầu tiên bị phanh phui chuyện yêu đương, nhưng vẫn không thừa nhận.

Điều này khiến nữ diễn viên bị xếp vào nhóm những ngọc nữ đào hoa bậc nhất màn ảnh Hàn Quốc.

Park Shin Hye và Choi Tae Joon xác nhận hẹn hò sau 2 lần phủ nhận.

Tháng 3/2018, Park Shin Hye thừa nhận hẹn hò với nam diễn viên Choi Tae Joon. Thực chất tin đồn cặp sao có quan hệ tình ái đã xuất hiện râm ran từ tháng 5/2017, nhưng họ nhất mực phủ nhận.

Cặp đôi bén duyên khi Park Shin Hye tham gia vai diễn khách mời trong The King of Dramas. Ngay khi tin tức vừa được đăng tải, chuyện tình của họ gặp phải sóng gió. Choi Tae Joon bị nhận xét thua kém đẳng cấp và mờ nhạt hơn so với bạn gái. Tuy nhiên, họ vẫn cùng vượt qua mọi áp lực để vun đắp tình cảm.

Choi Tae Joon kém Park Shin Hye một tuổi. Theo Naver, họ trở nên thân thiết trong thời gian theo học tại trường Đại học Chung Ang. Hai diễn viên đều là người kín tiếng, hiếm khi nhắc đến đời tư trước truyền thông.

Theo lời chia sẻ của Park Shin Hye trong cuộc phỏng vấn mới đây, chuyện tình của họ vẫn diễn ra tốt đẹp. "Lúc đó, chúng tôi không hề có ý định công khai tình cảm, cứ lặng lặng yêu nhau cho bớt thị phi. Thế nhưng, chuyện cũng đã xảy ra và chúng tôi đến giờ vẫn tốt đẹp. Chúng tôi rất hạnh phúc”, sao nữ nói trong buổi họp báo ra mắt dự án The Call.