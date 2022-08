Vì sao phim tiền truyện "Game of Thrones" thu hút khán giả?

Con số này đánh dấu mức tăng 2% so với tập đầu tiên, vốn đã đạt con số "khủng" là gần 10 triệu người xem, theo thống kê ban đầu của Warner Bros. Discovery. một ngày sau khi phát sóng. Tập đầu tiên có tên "Heirs of the Dragon" là buổi công chiếu lớn nhất mọi thời đại của HBO, tăng hơn gấp đôi lượng người xem đối với bộ phim tiền nhiệm là "Game of Thrones" được 4,2 triệu người theo dõi khi công chiếu vào năm 2011.



Vào cuối tuần trước, bộ phim đã sớm được "chốt" sẽ khởi quay phần 2. Lúc đó, HBO cho biết, lượng người xem tập đầu tiên đã tăng lên 20 triệu. Giờ đây, con số này đã chạm mức 25 triệu.

"House of the Dragon" được kỳ vọng lớn. (Ảnh: IT).

Lượng người xem "House of the Dragon" không bằng "Game of Thrones" phần 8 với 17,9 triệu lượt xem khi công chiếu và 10,3 triệu lượt với tập thứ hai. Tuy nhiên, khi đó "Game of Thrones" được xây dựng để trở thành loạt phim được xem nhiều nhất mọi thời đại của HBO trong suốt tám năm phát sóng. Những bản "hit" gần đây của mạng với ít năm ra mắt hơn sẽ là một sự so sánh công bằng đối với với phần đầu của "House of the Dragon". Mùa thứ hai của "Euphoria" đứng đầu danh sách đã chính thức trở thành bộ phim ăn khách thứ hai trong lịch sử của HBO vào tháng 2/2022.

Tập 2 phần 2 của "Euphoria" đã mang về 2,6 triệu người xem, ít hơn 292% so với "The Rogue Prince", tập 2 của "House of the Dragon". Trên thực tế, cả hai tập của "House of the Dragon" cho đến nay đã vượt qua lượng người xem của bất kỳ tập riêng lẻ nào của "Euphoria", đạt mức cao nhất loạt là 6,6 triệu với tập cuối phần 2.

Theo Screen Rant, "House of the Dragon" được khán giả đón xem bởi sức hút quá lớn của bộ phim tiền truyện "Game of Thrones". Cái kết được đánh giá không trọn vẹn và gây thất vọng cho người xem của bộ phim tiền truyện đã khiến "House of the Dragon" được kỳ vọng từ khán giả.

Phim tiền truyện "Game of Thrones" được kỳ vọng

Bộ phim "House of the Dragon" lấy bối cảnh 200 năm trước các sự kiện của "Game of Thrones", theo sau câu chuyện đầy biến động của Nhà Targaryen dưới sự cai trị của Vua Viserys I. Tất nhiên, có một mục tiêu trong tâm trí của mọi nhân vật đó là Ngai Sắt quý báu.

Dựa trên cuốn sách "Fire & Blood" của tác giả George R.R. Martin, "House of the Dragon" sẽ tiếp nối Dance of the Dragons, cuộc nội chiến Targaryen giữa anh chị em Aegon II và Rhaenyra, những người tranh giành ngai vàng sau cái chết của cha họ.

Chiến tranh khiến những ngôi nhà lớn của vùng đất Westeros bao gồm cả nhà Lannisters và nhà Starks chống lại nhau. Chính cuộc nội chiến đẫm máu này dẫn đến cái chết của những con rồng mạnh nhất của Nhà Targaryen. Phải mất hàng thế kỷ cho đến khi Westeros nhìn thấy một con rồng khác, tất cả là nhờ Daenerys Targaryen tức Khaleesi trong "Game of Thrones".

Trong khi có thông tin các loạt phim khác liên quan đến Westeros đang được phát triển nhưng "House of the Dragon" là chương trình duy nhất được xác nhận của "Game of Thrones" cho đến nay. Martin, người đã ký hợp đồng phát triển 5 năm với HBO đang giám sát việc phát triển các ý tưởng khác nhau, bao gồm "Tales of Dunk and Egg", "10.000 Ships", "9 Voyages" và "Flea Bottom".