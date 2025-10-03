Vì sao phường Mạo Khê, Quảng Ninh đứng thứ 2 cả nước về số người vi phạm giao thông?

Lý giải về vấn đề này một cán bộ cảnh sát giao thông thuộc Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa bàn phường Mạo Khê do đội quản lý sau xác nhập gồm 4 phường là Mạo Khê, Yên Thọ, Xuân Sơn, Kim Sơn với tổng diện tích 46,55 km2, dân số trên 7,2 vạn người.

Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã tăng cường các biện pháp, tuần tra kiểm soát, phòng ngừa tai nạn, mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, vấn đề ý thức chấp hành của một bộ phận người dân còn chưa tốt, với nhiều lỗi cơ bản là không đội mũ bảo hiểm, xe không lắp gương, chạy quá tốc độ cho phép.

Đội CSGT Đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh) thường xuyên tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT. Ảnh Quang Sơn

Hơn nữa do đặc thù về vị trí địa lý và kinh tế của phường Mạo Khê, nằm trên tuyến quốc lộ 18 (QL18) huyết mạnh và là điểm giao cắt của nhiều tuyến vận tải quan trọng nên lưu lượng phương tiện lưu thông qua khu vực cực kỳ lớn.

Chị T.T.M, phường Mạo Khê cho biết: “Ở đây, đường QL18 qua Mạo Khê lúc nào cũng đông đúc xe cộ. Nhiều người vì sợ tắc đường, sợ bụi nên hay vội vàng. Bà con ở đây đi lại hay có thói quen không đội mũ bảo hiểm khi đi gần nhà hoặc chở hàng hóa cồng kềnh, CSGT đứng chốt là bị xử lý ngay”.

Có thể nói vi phạm giao thông tăng đột biến do sự kết hợp của nhiều yếu tố. Để giảm thiểu tình trạng vi phạm giao thông, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm minh, và có các giải pháp về quy hoạch, hạ tầng giao thông phù hợp.