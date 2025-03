Đây là đợt tập trung mà Xuân Son vắng mặt, do đó gương mặt được HLV Kim Sang-sik lựa chọn là cuộc cạnh tranh giữa Tiến Linh, Tuấn Hải, Vĩ Hào và Thanh Bình. Trong số này, Nguyễn Tiến Linh chưa chắc ra sân bởi anh chưa có thể trạng tốt nhất. Do đó, cơ hội dành cho Tuấn Hải đang rất cao khi anh được đánh giá có chuyên môn vượt trội hơn so với Vĩ Hào và Thanh Bình.