Vì sao sau lần đầu sủng ái Tiết Hoài Nghĩa, Võ Tắc Thiên lại không thể dứt ra?

Trong lịch sử Trung Hoa, nếu nói đến những câu chuyện thâm cung bí sử gây tranh cãi nhất, mối quan hệ giữa Võ Tắc Thiên và nam sủng Tiết Hoài Nghĩa chắc chắn là một trong những đề tài khiến hậu thế tò mò suốt hàng nghìn năm. Người là nữ hoàng đế duy nhất chính thức xưng đế trong lịch sử Trung Quốc, đứng trên đỉnh cao quyền lực nhưng cũng cô độc giữa biển người. Kẻ kia lại xuất thân thấp kém, từ một người bán thuốc rong nơi phố chợ Lạc Dương. Thế nhưng, chính người đàn ông ấy lại có thể khiến Võ Tắc Thiên say mê đến mức phong quan tiến chức, bất chấp sự phản đối của triều thần.

Điều gì đã khiến nữ nhân quyền lực nhất thiên hạ không thể dứt ra khỏi mối quan hệ ấy?

Võ Tắc Thiên.

Tiết Hoài Nghĩa vốn không mang họ Tiết. Theo nhiều ghi chép, tên thật của ông là Phùng Tiểu Bảo. Có thuyết cho rằng ông từng bán thuốc rong, có thuyết khác nói ông từng xuất gia tại chùa Cảm Nghiệp. Dù xuất thân thế nào, điểm chung trong các sử liệu là Phùng Tiểu Bảo sở hữu ngoại hình nổi bật: thân hình cao lớn, khỏe mạnh, khuôn mặt khôi ngô và đặc biệt là tài ăn nói vô cùng khéo léo.

Chính những ưu thế ấy đã thay đổi số phận của ông.

Một giai thoại kể rằng Thiên Kim công chúa phát hiện Phùng Tiểu Bảo có quan hệ tình cảm với một nữ tỳ trong phủ. Thay vì trừng phạt, bà lại giữ ông bên cạnh. Đúng lúc đó, Thiên Kim công chúa cần lấy lòng Võ Tắc Thiên để tránh những rắc rối chính trị đang bủa vây gia tộc. Người đàn ông trẻ tuổi, cường tráng ấy trở thành món quà hoàn hảo dâng lên nữ hoàng.

Võ Tắc Thiên vui vẻ tiếp nhận.

Phải hiểu rằng vào thời điểm ấy, Võ Tắc Thiên tuy nắm đại quyền nhưng cuộc sống riêng tư lại vô cùng cô quạnh. Bà từng là phi tử của Đường Thái Tông, sau đó trở thành hoàng hậu của Đường Cao Tông. Sau khi chồng qua đời, bà từng bước bước lên đỉnh cao quyền lực bằng những cuộc thanh trừng đẫm máu. Càng đứng cao, bà càng mất đi những người có thể thật lòng đối xử với mình.

Ở tuổi đã ngoài sáu mươi, giữa vô vàn âm mưu và sự chống đối của triều thần, sự xuất hiện của một người đàn ông trẻ trung, mạnh mẽ và biết cách chiều chuộng đã mang đến cho Võ Tắc Thiên cảm giác mà bà đánh mất từ lâu: cảm giác mình vẫn là một người phụ nữ.

Có lẽ đó là nguyên nhân đầu tiên khiến bà say mê Tiết Hoài Nghĩa.

Nhưng nếu chỉ dựa vào sắc đẹp và chuyện phòng the, một người từng trải như Võ Tắc Thiên khó có thể đặt niềm tin tuyệt đối vào một nam nhân xuất thân thấp hèn.

Thứ khiến Tiết Hoài Nghĩa trở nên đặc biệt còn nằm ở giá trị chính trị của ông.

Tiết Hoài Nghĩa - Người tình của Võ Tắc Thiên.

Từ khi lên ngôi, Võ Tắc Thiên luôn phải đối mặt với sự phản đối của giới sĩ tộc và các đại thần vốn cho rằng phụ nữ không thể xưng đế. Bà hiểu rằng mọi hành động của mình đều bị theo dõi và công kích.

Trong bối cảnh ấy, Tiết Hoài Nghĩa trở thành một "tấm bia đỡ đạn" hoàn hảo.

Nữ hoàng liên tục ban thưởng, phong chức cho ông. Từ một kẻ vô danh, Tiết Hoài Nghĩa được đưa lên vị trí thiếu tướng, tham gia vào nhiều công việc triều đình. Những lời chỉ trích của quan lại nhanh chóng chuyển hướng sang nam sủng này, giúp giảm bớt áp lực trực tiếp lên Võ Tắc Thiên.

Nói cách khác, bà không chỉ yêu ông mà còn sử dụng ông như một quân cờ chính trị.

Sự sủng ái ấy khiến Tiết Hoài Nghĩa dần đánh mất sự tỉnh táo.

Xuất thân bình dân khiến ông thiếu đi sự thận trọng của giới quý tộc. Được nữ hoàng chống lưng, ông ngày càng kiêu ngạo, ngang ngược. Có ghi chép cho rằng ông dám buông lời thị phi trong cung, can thiệp vào chính sự và xúc phạm không ít quan lại.

Đáng chú ý hơn, nhiều sử liệu còn quy trách nhiệm cho Tiết Hoài Nghĩa trong vụ cháy Minh Đường – công trình biểu tượng cho quyền lực và thiên mệnh của Võ Tắc Thiên.

Một số ghi chép khác lại kể rằng ông nảy sinh tình cảm với Thái Bình công chúa hoặc ghen tuông khi nữ hoàng sủng ái người khác. Từ đó, tình yêu chuyển thành oán hận, dẫn tới những hành động cực đoan.

Dù sự thật thế nào, có một điều không thể phủ nhận: Tiết Hoài Nghĩa đã vượt quá giới hạn của một nam sủng.

Tiết Hoài Nghĩa có cái kết bi thảm.

Và đó là sai lầm chí mạng.

Bởi đối với Võ Tắc Thiên, quyền lực luôn đứng trên tình cảm.

Người phụ nữ ấy từng không ngần ngại trừ khử đối thủ, thậm chí có những ghi chép cho rằng bà cũng không khoan nhượng với chính con ruột của mình nếu họ đe dọa địa vị. Một nam sủng dù được yêu chiều đến đâu cũng không thể trở thành ngoại lệ.

Ngày 25 tháng 12 năm 694, Võ Tắc Thiên bí mật ra lệnh phục kích Tiết Hoài Nghĩa trên đường đến Dao Quang Điện.

Người đàn ông từng được sủng ái bậc nhất bị giết ngay tại chỗ.

Thi thể ông được đưa đến chùa Bạch Mã hỏa táng. Theo một số ghi chép dân gian, tro cốt của ông còn bị trộn vào bùn để xây chùa, như thể nữ hoàng muốn xóa sạch mọi dấu vết về cuộc tình từng khiến bà say mê.

Nhìn lại câu chuyện này, có thể thấy nguyên nhân khiến Võ Tắc Thiên khó dứt khỏi Tiết Hoài Nghĩa không đơn thuần là dục vọng hay sự mê đắm sắc đẹp. Đó là sự cộng hưởng giữa nỗi cô độc của một người đứng trên đỉnh quyền lực, nhu cầu được yêu thương như một người phụ nữ bình thường và tính toán chính trị lạnh lùng của một bậc đế vương.

Tiết Hoài Nghĩa vừa là người tình, vừa là công cụ.

Còn Võ Tắc Thiên, ngay cả khi yêu cuồng nhiệt nhất, vẫn không quên mình là hoàng đế.

Trong thâm cung Đại Chu, tình yêu chưa bao giờ thuần túy là tình yêu. Nó luôn song hành với quyền lực, nghi kỵ và những toan tính sinh tử. Và cũng chính vì thế, mối tình giữa Võ Tắc Thiên và Tiết Hoài Nghĩa mới trở thành một trong những bí sử gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử Trung Hoa: bắt đầu bằng sự say mê mãnh liệt, nhưng kết thúc bằng một mệnh lệnh giết chóc lạnh lùng từ chính người phụ nữ từng yêu ông nhất.