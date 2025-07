Cốt truyện lan man, nhịp phim thiếu cao trào

“Squid Game 3” gồm sáu tập, tiếp nối hành trình của nhân vật Seong Gi Hun do Lee Jung Jae thủ vai. Nội dung lần này tập trung vào cuộc đối đầu giữa Seong Gi Hun và Front Man, nhân vật do Lee Byung Hun đóng, người đứng sau hệ thống trò chơi sinh tử. Bên cạnh đó, phim khơi lại tuyến truyện của cảnh sát Hwang Jun Ho, do Wi Ha Joon thủ vai, trong hành trình truy tìm tung tích hòn đảo nơi các trò chơi diễn ra.

Tuy nhiên, phần ba nhanh chóng khiến người xem hụt hẫng khi nội dung thiếu kịch tính và cao trào. Nhiều khán giả phản ánh nhịp phim chậm, không còn cảm giác nghẹt thở như hai phần trước. Theo đánh giá của khán giả trên Rotten Tomatoes, phim chỉ đạt 52% điểm hài lòng. Trên Metacritic, điểm trung bình của loạt phim cũng chỉ dừng lại ở mức 4,9 trên thang điểm 10.

Phần ba của loạt phim “Squid Game” ra mắt với kỳ vọng lớn từ khán giả, nhưng bị chê là thiếu kịch tính, nội dung rời rạc và nhân vật mờ nhạt. Netflix.

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều người nhận định phim giống một bản luận văn xã hội hơn là một trò chơi sinh tồn đúng nghĩa. Các chi tiết mang tính biểu tượng như búp bê Young Hee, Cheol Su hay trò chơi nhảy dây và chia đội trốn tìm đều không tạo được dấu ấn như bi lăn, kéo co hay tách kẹo ở các phần trước. Việc đưa vào tình tiết lính canh chăm sóc trẻ sơ sinh trong bối cảnh một trò chơi tử thần cũng bị xem là gượng ép, thiếu logic và làm giảm tính căng thẳng vốn có của chuỗi phim.

Một trong những điểm bị phê bình nặng nề là kịch bản có quá nhiều tuyến truyện phụ không cần thiết. Nhân vật cảnh sát Hwang Jun Ho sau thời gian mất tích không để lại nhiều dấu ấn khi trở lại. Việc thêm các nhân vật khách mời quan sát trò chơi cũng bị xem là thừa thãi, không đóng góp gì đáng kể cho diễn tiến câu chuyện.

Mất phương hướng trong thông điệp và phát triển nhân vật

Một trong những điểm gây tranh cãi nhiều nhất trong “Squid Game 3” là việc chuyển hướng khai thác nhân vật em bé trong trò chơi. Dù ý tưởng về một đứa trẻ sinh ra trong hệ thống chết chóc nhằm khơi gợi vấn đề nhân tính và tương lai thế hệ sau là khá táo bạo, nhưng cách triển khai lại rời rạc và không tạo được cảm xúc rõ rệt.

Biên kịch đặt câu hỏi về trách nhiệm của người lớn đối với trẻ em, đồng thời cố gắng mở rộng chủ đề phim sang tình cảm gia đình và sự tha hóa của con người trong môi trường khắc nghiệt. Tuy nhiên, phần lớn khán giả cho rằng các tình tiết thiếu chiều sâu, không tạo được sự đồng cảm. Thay vì cảm thấy giằng xé giữa sự sống và cái chết, người xem lại nhận ra khoảng cách giữa thông điệp được lồng ghép và hành động thực tế của các nhân vật.

Nhân vật Seong Gi Hun từng được yêu mến nhờ sự phản kháng hệ thống và hành trình chuyển hóa nội tâm đầy kịch tính. Nhưng trong phần ba, hình ảnh anh dần trở nên mờ nhạt khi bị cuốn vào cơn giận dữ và động cơ giành phần thưởng. Thay vì dẫn dắt một cuộc nổi dậy, Gi Hun lại trở thành một phần của trò chơi, đánh mất bản sắc vốn được xây dựng từ phần đầu.

Báo Hollywood Reporter nhận xét, phần ba của “Squid Game” là bước lùi rõ rệt so với hai phần trước, cả về nội dung lẫn cách xây dựng nhân vật. Sự đầu tư 100 tỷ won (khoảng 74 triệu USD) không thể cứu vãn được kịch bản thiếu điểm nhấn và các nhân vật không được phát triển đầy đủ. Phim khép lại mà không để lại dư âm hay tạo động lực để khán giả chờ đợi phần tiếp theo.

Sau thành công vang dội của “Squid Game” phần đầu vào năm 2021, loạt phim từng được xem là biểu tượng của truyền hình Hàn Quốc trên nền tảng toàn cầu. Tuy nhiên, với phần ba, khán giả bắt đầu đặt dấu hỏi về khả năng duy trì chất lượng và thông điệp nhân văn của loạt phim này. Nếu không có những đổi mới thực sự về nội dung và cách tiếp cận, “Squid Game” có thể đánh mất vị trí vốn có trong lòng người hâm mộ.