Thái Lan sợ U22 Việt Nam dùng 5 cầu thủ Việt kiều dự SEA Games 33

Báo Thái Lan e ngại U22 Việt Nam vì lý do gì?

Mới đây, nước chủ nhà SEA Games 33 Thái Lan đã chính thức thông qua quyết định chỉ sử dụng cầu thủ U22 cho môn bóng đá nam. Quy định này ảnh hưởng không nhỏ tới lực lượng của các đội tuyển, bao gồm U22 Việt Nam. Khi đó, HLV Kim Sang-sik sẽ không thể gọi những cầu thủ trên 22 tuổi như Quang Hải, Hoàng Đức và đặc biệt là tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son gần đây làm "điên đảo" bóng đá khu vực khi anh thi đấu ở ASEAN Cup.

Dù U22 Việt Nam không có Xuân Son, nhưng Siam Sports vẫn e ngại dàn cầu thủ Việt kiều có thể góp mặt tại SEA Games như Andrej Nguyễn An Khánh

Tuy nhiên, không vì thế mà truyền thông Thái Lan bớt lo lắng về sức mạnh của U22 Việt Nam. Gần đây, tờ Siam Sport có bài viết: "Tập hợp các cầu thủ Việt kiều sẵn sàng cạnh tranh các danh hiệu".

Trong đó, trang báo thể thao hàng đầu Thái Lan nhấn mạnh: "Bên cạnh cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son, bóng đá Việt Nam còn nhiều cầu thủ Việt kiều đáng chú ý khác. Không ít người trong số họ thậm chí có thể tham dự SEA Games 2025, tổ chức vào cuối năm nay".

Những cái tên mà Siam Sports nhắc tới gồm: Trung vệ Zan Nguyễn (18 tuổi, người Mỹ gốc Việt), tiền đạo Aymeric Faurand-Tournaire (20 tuổi, Việt - Pháp), tiền vệ Viktor Lê (21 tuổi, Việt - Nga), tiền vệ Andrej Nguyễn An Khánh (19 tuổi, Việt - CH Séc) và tiền vệ Nguyễn Bá Khôi (23 tuổi, Việt - Australia).

Những sự bổ sung chất lượng cho U22 và ĐT Việt Nam

Hiện Zan Nguyễn, Aymeric Faurand-Tournaire, Viktor Lê và Andrej Nguyễn An Khánh vẫn đủ tuổi dự SEA Games. Trong đó, Viktor Lê thi đấu tại Việt Nam cho CLB Hà Tĩnh. Cầu thủ mang 2 dòng máu Việt - Nga đã có quốc tịch Việt Nam và sẵn sàng khoác áo các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

Andrej Nguyễn An Khánh, khoác áo CLB Trinec ở giải hạng 3 CH Séc, từng được HLV Philippe Troussier triệu tập vào U22 Việt Nam.

Dù quá tuổi dự SEA Games, Jason Quang Vinh Pendant và Nguyễn Bá Khôi hứa hẹn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho ĐT Việt Nam.

Sau quãng thời gian thi đấu ở giải hạng 2 Pháp cũng như CLB nổi tiếng của Mỹ New York Red Bulls, Jason Quang Vinh đã trở về Việt Nam khoác áo Công an Hà Nội. Trong khi đó, Nguyễn Bá Khôi có giai đoạn khoác áo CLB Brinje Grosuplje (Slovenia) và hiện là cầu thủ tự do.

3 kỳ SEA Games gần nhất, bóng đá Thái Lan đều giành huy chương bạc (thua Việt Nam và Indonesia) ở sân chơi của lứa U23, vì vậy, họ rất quyết tâm đòi lại "vàng" ở kỳ đại hội trên sân nhà. Rõ ràng, Siam Sports có lí do để lo lắng cho tham vọng này, nếu dàn cầu thủ Việt kiều hòa nhập nhanh chóng và sớm góp mặt trong thành phần U22 Việt Nam, bất chấp HLV Kim Sang-sik không có tiền đạo Xuân Son.