Vì sao TP.HCM phải ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước Đất Dốc ở Côn Đảo?

Hồ chứa nước Đất Dốc là một trong những công trình thủy lợi quan trọng tại đặc khu Côn Đảo. Việc UBND TP.HCM ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Đất Dốc không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định pháp luật mà còn tạo cơ sở để khai thác hiệu quả nguồn nước ngọt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bảo đảm an toàn công trình và chủ động ứng phó thiên tai

Theo Quy trình vận hành được ban hành kèm theo quyết định của UBND TP.HCM, hồ chứa nước Đất Dốc là hồ chứa loại lớn, được xây dựng tại khu vực Đất Dốc thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo quản lý.

Việc ban hành quy trình vận hành nhằm xác lập đầy đủ các nguyên tắc quản lý, vận hành công trình trong mùa mưa lũ, mùa khô và các tình huống khẩn cấp. Trong đó, yêu cầu hàng đầu là bảo đảm an toàn công trình theo các chỉ tiêu phòng chống lũ thiết kế, đồng thời bảo vệ khu vực hạ du khi xuất hiện các hình thái thời tiết cực đoan.

Theo UBND TP.HCM, việc ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước Đất Dốc nhằm quản lý, vận hành công trình trong mùa mưa lũ, mùa khô và các tình huống khẩn cấp. Ảnh: CTV

Quy trình quy định rõ các phương án vận hành hồ trong điều kiện bình thường, khi xuất hiện lũ lớn, lũ vượt tần suất thiết kế hoặc các tình huống bất thường như động đất, sạt trượt lớn trong lòng hồ, sự cố kỹ thuật có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đập.

Đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa phải xây dựng kế hoạch tích nước, xả nước hằng năm; tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn; theo dõi diễn biến mực nước hồ; thực hiện thông báo, cảnh báo cho người dân vùng hạ du trước khi vận hành xả lũ.

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Đặc biệt, quy trình cũng xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý từ thành phố đến đặc khu Côn Đảo trong chỉ đạo, điều hành vận hành hồ khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao khả năng ứng phó thiên tai, hạn chế nguy cơ mất an toàn công trình và giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Bảo đảm nguồn nước ngọt cho sinh hoạt, du lịch và phòng chống cháy rừng

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an toàn hồ chứa, việc ban hành quy trình vận hành còn xuất phát từ yêu cầu quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước ngọt tại Côn Đảo.

Theo quy định, nhiệm vụ ưu tiên của hồ chứa nước Đất Dốc là bổ sung và tăng cường dự trữ nguồn nước ngọt trên đảo; tạo nguồn nước phục vụ phòng chống cháy rừng; hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho người dân địa phương và khách du lịch. Đồng thời, công trình còn góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan phục vụ phát triển du lịch.

Cũng theo UBND TP.HCM, công trình hồ chứa nước Đất Dốc còn góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan phục vụ phát triển du lịch cho Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: DV

Quy trình xác định rõ thứ tự ưu tiên sử dụng nước gồm phòng chống cháy rừng, tích nước tạo nguồn và hỗ trợ cấp nước sinh hoạt, du lịch. Các chế độ vận hành trong mùa khô được xây dựng nhằm bảo đảm nguồn nước dự trữ, hạn chế nguy cơ thiếu nước khi thời tiết bất lợi kéo dài.

Đơn vị quản lý, khai thác hồ phải lập phương án cấp nước trước mỗi mùa khô, theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước và điều chỉnh kế hoạch phân phối nước phù hợp. Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước hoặc ô nhiễm nguồn nước, cơ quan quản lý phải xây dựng phương án điều hòa, phân phối nguồn nước theo thẩm quyền.

Ngoài ra, quy trình cũng quy định việc duy trì dòng chảy tối thiểu về hạ lưu, tổ chức quan trắc chất lượng nước định kỳ và xây dựng hệ thống theo dõi, cảnh báo phục vụ công tác vận hành.

Việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Đất Dốc vì vậy không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với công trình thủy lợi trên địa bàn TP.HCM mà còn góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và phục vụ phát triển bền vững tại đặc khu Côn Đảo.