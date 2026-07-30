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Thứ năm, ngày 30/07/2026 15:50 GMT+7

Vì sao Vietravel bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt gần 300 triệu đồng?

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Đình Việt Thứ năm, ngày 30/07/2026 15:50 GMT+7
Chậm công bố thông tin, công bố thông tin không đầy đủ và thực hiện các giao dịch hơn 3.400 tỷ đồng với người liên quan của người nội bộ nhưng không được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua, Vietravel bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tổng cộng 295 triệu đồng.
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Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố Quyết định số 406/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel (Vietravel; UpCom: VTR).

Vietravel có địa chỉ trụ sở chính tại số 190 Pasteur, phường Xuân Hoà, TP.HCM. Hiện nay, Chủ tịch HĐQT của Vietravel là ông Nguyễn Quốc Kỳ, còn Tổng Giám đốc là ông Trần Đoàn Thế Duy.

Theo quyết định của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vietravel bị phạt tổng số tiền 295 triệu đồng với 3 hành vi vi phạm.

Vietravel bị xử phạt tổng cộng 295 triệu đồng do nhiều vi phạm về công bố thông tin và thực hiện giao dịch với người có liên quan nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua. Ảnh: https://www.facebook.com/vietravel.

Vietravel bị phạt vì vi phạm thời hạn công bố và công bố thông tin không đầy đủ

Theo đó, Vietravel bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, Vietravel chậm công bố từ 15 ngày trở lên so với thời hạn quy định đối với các tài liệu như: Nghị quyết số 342-NQ/HĐQT-VP ngày 6/9/2024 thông qua việc vay vốn, bảo lãnh mở tại ngân hàng; Nghị quyết số 422-NQ/HĐQT-VP ngày 13/11/2024 về việc ký kết và sử dụng hạn mức tín dụng để thực hiện kế hoạch kinh doanh...

Vietravel còn bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ. Theo kết luận của cơ quan quản lý, Vietravel giải trình chưa đầy đủ nguyên nhân dẫn đến chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên.

Đồng thời, các báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025 và báo cáo quản trị cả năm chưa phản ánh đầy đủ danh sách công ty con, tổ chức liên quan đến người nội bộ. Trên thực tế, doanh nghiệp có 18 đơn vị thuộc diện phải công bố nhưng chỉ ghi nhận 9 đơn vị trong báo cáo.

Giao dịch hơn 3,4 nghìn tỷ đồng với người liên quan của người nội bộ nhưng không được thông qua

Đáng chú ý, Vietravel bị phạt 137,5 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính các năm 2024 và 2025 đã được kiểm toán cùng các tài liệu do công ty cung cấp, Vietravel đã thực hiện một số giao dịch với người có liên quan của người nội bộ. Tổng giá trị giao dịch trong các năm 2024 và 2025 lần lượt là hơn 1,8 nghìn tỷ đồng và hơn 1,6 nghìn tỷ đồng, nhưng không được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị công ty thông qua.

Tìm hiểu được biết, Vietravel hoạt động chính trong lĩnh vực điều hành tour du lịch nội địa và quốc tế. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có mảng xuất khẩu lao động, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, kinh doanh vận chuyển du lịch, đại lý vé máy bay.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, Vietravel hiện có 12 công ty con, 28 chi nhánh trên cả nước và hai công ty liên kết.

Năm 2026, Vietravel đặt mục tiêu doanh thu 8.071 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng và phục vụ khoảng 962.000 lượt khách.

Trong quý I/2026, Vietravel ghi nhận doanh thu hơn 1.519 tỷ đồng và lỗ trước thuế gần 23 tỷ đồng.

Vietravel được thành lập ngày 20/12/1995 theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải cũ, dưới sự sáng lập của ông Nguyễn Quốc Kỳ, có tên gọi ban đầu là Công ty Du lịch & Tiếp thị GTVT.

Đến tháng 8/2010, Vietravel chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Du lịch & Tiếp thị GTVT Việt Nam. Đầu năm 2014, Vietravel đổi tên thành Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam.

Năm 2025 Vietravel tiếp tục điều chỉnh tên doanh nghiệp từ Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam thành tên giao dịch chính thức là Công ty CP Du lịch Vietravel.

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