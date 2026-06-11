Phó Giám đốc Sở NN&MT Hải Phòng: Cần tháo gỡ 2 "điểm nghẽn" để nhân rộng mô hình lúa phát thải thấp tại ĐBSH
Hải Phòng là một trong 3 tỉnh, thành phố đầu tiên tại miển Bắc triển khai thí điểm mô hình trồng lúa phát thải thấp trong khuôn khổ Dự án sử dụng phân bón đúng (Fertilize Right) với sự hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt tại hội thảo sơ kết mô hình, bà Lương Thị Kiểm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hải Phòng đã thông tin về hiệu quả thí điểm mô hình tại địa phương cũng như định hướng để nhân rộng mô hình canh tác xanh này trong thời gian tới.