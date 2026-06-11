Thực hiện Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý thôn, tổ dân phố, cùng chỉ đạo của UBND TP.HCM, UBND các xã trên địa bàn đang gấp rút hoàn thiện thu thập thông tin, trình dự thảo về việc sắp xếp thôn, ấp lên Sở Nội vụ Thành phố.

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Từ cơ sở dữ liệu gửi lên, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND TP.HCM, từ đó đưa ra phương án cuối cùng về sắp xếp thôn, ấp tại các xã thuộc TP.HCM.

Xã Thạnh An đề xuất giữ nguyên các ấp

Trao đổi với báo Dân Việt, ông Trần Văn Lợi - Phó chủ tịch UBND xã Thạnh An cho biết, địa phương đã gửi dự thảo về Sở Nội vụ về phương án sắp xếp thôn, ấp. Theo đó, xã Thạnh An đề xuất giữ nguyên các ấp như hiện nay, không sắp xếp hay sáp nhập.

Lý giải về điều này, ông Lợi cho biết, xã Thạnh An là một xã đảo nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 70km và hoàn toàn tách biệt với đất liền. Xã có vị trí địa lý đặc thù, chỉ có thể tiếp cận xã đảo bằng đường thủy.

Ông Trần Văn Lợi - Phó chủ tịch xã UBND Thạnh An. Ảnh: T.A





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Hiện xã đảo Thạnh An có diện tích khoảng 131 km², dân số hơn 4.200 người. Xã Thạnh An hiện có 3 ấp gồm: Thiềng Liềng, Thạnh Hòa và Thạnh Bình. Trong đó, ấp Thạnh Hòa và Thạnh Bình giáp nhau, riêng ấp Thiềng Liềng được xem như một ấp đảo biệt lập trong rừng ngập mặn.

Từ đất liền ra ấp đảo này không thể đi bằng đường bộ, mà phải theo đường thủy, len qua những tuyến sông rạch đặc trưng của vùng rừng ngập mặn Cần Giờ.

Ấp Thiềng Liềng có hơn 200 hộ dân, với khoảng trên dưới 1.000 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu bằng nghề làm muối, đánh bắt thủy hải sản, nuôi hàu ở cửa sông và một số nghề mưu sinh nhỏ lẻ khác.

Xã đảo Thạnh An nhìn từ trên cao. Xã Thạnh An đề xuất giữ nguyên các ấp như hiện nay, không sắp xếp hay sáp nhập. Ảnh: Q.D

Chính những chia cắt về vị trí địa lý giữa các ấp; sự hạn chế về diện tích và dân số nên UBND xã Thạnh An đề xuất địa phương không sắp xếp lại thôn, ấp.

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Trong đợt triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025, TP.HCM giảm còn 168 xã, phường. Riêng xã đảo Thạnh An là đơn vị hành chính cấp xã duy nhất giữ nguyên hiện trạng, không sáp nhập với xã, phường khác. Lý do phần lớn được đưa ra do xã Thạnh An có vị trí đặc thù, tách biệt đất liền.

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Thạnh An được Thủ tướng phê duyệt công nhận là xã đảo từ ngày 1/7/2021. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt thủy sản, làm muối.

Mới đây, tại cuộc họp kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6 năm 2026, lãnh đạo xã Thạnh An cho biết sản lượng đánh bắt trong 5 tháng đầu năm ước đạt 4.497 tấn, tăng 16% so với cùng kỳ. Riêng tháng 5 sản lượng đánh bắt đạt hơn 1.000 tấn.

Xã tiếp tục triển khai các giải pháp khai thác mặt nước, bãi bồi ven sông, ven biển và nuôi thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sản lượng thu hoạch tháng đạt 945 tấn, tăng 0,5% so với tháng trước, bằng 64% so với cùng kỳ.

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Đối với hoạt động sản xuất muối, dù có mưa trái mùa, diêm dân đã chủ động thu hoạch muối để kết thúc vụ, sản lượng đạt 8.580 tấn. Lũy kế 5 tháng đạt 26.130 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ và đạt 104,5% kế hoạch. Đã tiêu thụ 7.000 tấn với giá 1.600 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với cùng kỳ.

Người dân xã đảo Thạnh An sơ chế hải sản đánh bắt được. Ảnh: Quang Dương

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Hoạt động du lịch tại xã tiếp tục được duy trì, thu hút ngày càng đông du khách đến tham quan. Trong tháng, ước có 3.476 lượt khách, tăng 24% so với tháng trước; doanh thu đạt 2,52 tỷ đồng.

Toàn xã hiện duy trì 20 cơ sở lưu trú gồm nhà nghỉ, nhà trọ và 4 homestay với tổng cộng 109 phòng, đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch.

Về hành chính, UBND xã tiếp nhận 115 hồ sơ hành chính và đã giải quyết đúng hạn, trước hạn 151/151 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến đạt 99,12%, số hóa đạt 99,47%. Qua đánh giá, mức độ hài lòng của người dân đạt 100%, không phát sinh phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính.

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Nhờ vị trí địa lý độc đáo, xã đảo Thạnh An có không khí trong lành, đời sống dân dã. Nơi đây được biết đến là một địa điểm du lịch thú vị, có nhiều trải nghiệm “chữa lành”.

Để đến xã Thạnh An, người dân và du khách phải di chuyển đến bến tàu Cần Thạnh. Từ bến tàu, du khách mất thêm khoảng 45 phút di chuyển bằng đò (tàu gỗ cỡ nhỏ) sẽ đến được xã đảo Thạnh An. Mỗi người tốn khoảng 20.000 đồng cho lượt di chuyển này. Số lượt tàu trong ngày cũng giới hạn, do đó du khách cần tham khảo lịch tàu chạy để sắp xếp cho phù hợp.