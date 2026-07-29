VinFast VF5 được săn đón trên thị trường xe đã qua sử dụng

VinFast VF5 là một chiếc SUV hạng A được săn đón ở thị trường Việt Nam từ năm 2023 với những lợi thế riêng của ô tô điện. Sau 3 năm, VinFast VF5 không đối thủ ở phân khúc mà khiến nhiều dòng xe chạy dịch vụ như Toyota Vios, Hyundai Accent gặp khó.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, VinFast VF5 đạt doanh số đến 20.167 xe đến tay khách hàng trong nước. Doanh số trên bằng thời kỳ đỉnh cao của nhiều dòng xe sedan chạy dịch vụ bán cả năm, điều đó cho thấy sức hút của VF5 tại Việt Nam.

VinFast VF5 cũ đang được rao bán.

Trên thị trường xe cũ hiện nay, không khó để người dùng tìm kiếm một chiếc VinFast VF5 lướt với mức giá hấp dẫn.

Chiếc VinFast VF5 trong bài viết sau 3 năm mới chạy 4,8 vạn km chỉ có mức giá 310 triệu đồng. Nhiều người thắc mắc là tại sao giá VinFast VF5 cũ lại giảm sâu đến vậy khi chỉ ngang xe hatchback hạng A như Fadil cũ.

Nguyên nhân là bởi chiếc VinFast VF5 thuộc phiên bản thuê pin với mức giá 1,6 triệu đồng/tháng. Hiện nay, hãng xe điện Việt Nam không còn áp dụng thuê pin mà khách hàng sẽ mua kèm pin khi mua xe mới. Ngoài ra, những ai đang thuê pin cũng được hỗ trợ mua pin với giá rẻ và đã trừ khấu hao theo từng năm sử dụng.

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VinFast VF5 dù thuê pin nhưng vẫn được miễn phí sạc đến hết 30/6/2027 nên người dùng vẫn tiết kiệm khoản lớn tiền nhiên liệu trong vòng 1 năm tới để kinh doanh dịch vụ hay chạy gia đình đều phù hợp.

Về tổng thể, VinFast VF 5 có chiều dài, rộng, cao lần lượt là 3.965 x 1.720 x 1.580 (mm), có chiều dài cơ sở 2.513 mm

Ngoại hình của VinFast VF5 có điểm ấn tượng là hệ thống đèn Bi Halogen, dải đèn hình chữ "V" nhưng chỉ là chi tiết trang trí ở phần đầu. Mẫu A-SUV này dùng mâm 17 inch 1 tông màu, đèn hậu hạ thấp xuống bên dưới.

VinFast VF5 phù hợp kinh doanh dịch vụ khi miễn phí sạc còn 1 năm không giới hạn.

VinFast VF5 sở hữu khoang nội thất rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở lớn. Xe có những tiện nghi hấp dẫn như: Thiết lập, theo dõi, ghi nhớ hồ sơ người lái; Định vị vị trí xe từ xa; Chẩn đoán lỗi trên xe tự động; Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép; Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động…

VinFast VF5 vận hành nhờ một động cơ điện công suất tối đa 100 kW, mô-men xoắn cực đại 135 Nm, cùng hệ dẫn động cầu trước. Bộ pin lithium của VinFast VF 5 Plus có dung lượng 37,23 kWh, cho quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy lên tới hơn 300km (theo tiêu chuẩn NEDC). Với các thông số trên, VF 5 Plus có khả năng vận hành linh hoạt, mạnh mẽ và đặc biệt phù hợp với giao thông đô thị.

VinFast VF5 có những tính năng an toàn gồm: Giám sát hành trình cơ bản, Cảnh báo giao thông phía sau, Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, Hỗ trợ đỗ xe phía sau, Hỗ trợ phanh khẩn cấp, Hệ thống cân bằng điện tử, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Giám sát áp suất lốp…