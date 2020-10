Video: “Ác điểu” MQ-9 Reaper thổi bay khủng bố IS ở Iraq bằng bom dẫn đường nặng 220kg

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, một nhóm những kẻ cực đoan đã tấn công lực lượng an ninh địa phương ở tỉnh Anbar, phía tây thủ đô Baghdad, Iraq, theo Daily Mail.

Máy bay không người lái của không quân Anh, nằm trong liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu, được lệnh tấn công. Chiếc MQ-9 Reaper đem theo bom dẫn đường bằng laser nặng 220kg, tấn công chính xác nhằm vào khủng bố IS.

Những tên khủng bố còn sống sót sau đòn không kích liền vội vàng tháo chạy.

“Chiếc Reaper đã phát hiện vị trí của khủng bố, lựa chọn thời điểm phù hợp, tung đòn không kích mà không đe dọa đến tính mạng của lực lượng đồng minh hay dân thường”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Máy bay không người lái mang vũ khí MQ-9 Reaper.

Vũ khí mà “ác điểu” MQ-9 Reaper sử dụng là bom dẫn đường GBU-12. Lực lượng an ninh Iraq sau đó thông báo mối đe dọa đã bị triệt tiêu.

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận không quân nước này thực hiện các sứ mệnh bằng máy bay có người lái và không người lái trên bầu trời Iraq và Syria.

Hôm 20.7, “ác điểu” MQ-9 Reaper cũng phóng tên lửa hellfire (lửa địa ngục) nhằm vào mục tiêu xuyên sâu trong hang động ở cách Kirkuk, phía bắc Iraq khoảng 136km.

Các chiến đấu cơ và máy bay không người lái của liên quân cũng dội bom mục tiêu IS trong ngày 26.8.

“Ác điểu” MQ-9 Reaper là mẫu máy bay không người lái (UAV) tầm trung, sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát và chiến đấu. Mẫu UAV này hoạt động ở tầm cao 15.000 mét, đạt tốc độ tối đa 460 km/giờ, có thể hoạt động liên tục trong 12 giờ khi mang theo vũ khí.

Vũ khí tiêu chuẩn trang bị cho “ác điểu” MQ-9 Reaper là hai quả bom dẫn đường bằng laser GBU-12 và 4 tên lửa AGM-114 Hellfire.