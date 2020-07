Video: Anh 10 tuổi thả em xuống từ tầng 3 đang cháy ngùn ngụt rồi nhảy theo

Video: Anh thả em xuống từ tầng 3 đang cháy ngùn ngụt rồi nhảy theo. Nguồn: Daily Mail

Theo Daily Mail, vụ việc xảy ra tại quận Le Villeneuve, thành phố Grenoble, thuộc vùng Auvergne-Rhône-Alpes, đông nam nước Pháp hôm 21/7.

Athoumani Walid, sinh viên 25 tuổi chứng kiến sự việc, cho biết nghe thấy tiếng kêu cứu của 2 đứa trẻ và chạy tới nơi có tiếng kêu.

"Tôi nhìn thấy 2 đứa trẻ đang hoảng loạn ở cửa sổ tầng 3. Khói đen, lửa bao trùm và một số tiếng nổ phát ra từ bên trong căn hộ. 2 đứa trẻ khóc lóc vì không thể thoát ra.

Đứa trẻ 10 tuổi hét lớn: "Cửa bị khóa. Chúng cháu không có chìa khóa".

Khi khói đen ngày càng xuất hiện dày đặc ở cửa sổ, cậu bé 10 tuổi quyết định mạo hiểm: thả em trai 3 tuổi từ tầng 3 (cao gần 10 mét) xuống đất, nơi có đám đông đang chờ để đỡ.

Cậu bé 10 tuổi từ từ cho em ra ngoài cửa sổ và bắt đầu buông tay. Nhiều người đàn ông bên dưới đã đỡ được đứa trẻ 3 tuổi. Sau đó, cậu bé 10 tuổi trèo khỏi cửa sổ rồi nhảy xuống dưới và cũng được nhóm người đỡ. May mắn, cả 2 đều không bị thương do cú rơi mà chỉ bị ảnh hưởng do hít phải khói độc.

Tuy nhiên, 2 người giải cứu, trong đó có Athoumani, đã bị thương. Sinh viên 25 tuổi bị gãy tay phải, trong khi người còn lại bị nứt xương cánh tay. Cả 2 đều được đưa tới bệnh viện điều trị. Dù bị thương nhưng Athoumani vẫn cảm thấy vui: "Điều quan trọng là chúng tôi cứu được 2 đứa trẻ".

Nguyên nhân vụ cháy cũng như lý do bố mẹ nhốt 2 đứa trẻ trong nhà đang được điều tra.

Video về vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội Twitter và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên khắp nước Pháp. Phần lớn cư dân mạng ca ngợi hành động anh hùng của những người giải cứu 2 đứa trẻ.