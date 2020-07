Video: Đập lớn ở TQ phải mở 14 cổng xả lũ, chịu thiệt hại hàng chục triệu USD

Video: Đập Trung Quốc mở 14 cổng xả lũ. Nguồn: Taiwan News

Theo Taiwan News, các tỉnh thành ờ phía tây nam Trung Quốc ghi nhận mưa lớn liên tục từ đầu tháng 6 và vành đai mưa đã mở rộng ra toàn bộ lưu vực sông Dương Tử. Trong 40 ngày, toàn bộ lưu vực sông Dương Tử ở trong cảnh ngập lụt nghiêm trọng.

Những ngày gần đây, mưa lớn xuất hiện trên khắp Trung Quốc và vành đai mưa di chuyển về phía bắc. Kết quả là lưu vực sông Hoàng Hà và sông Hoài bắt đầu ghi nhận lụt trên diện rộng.

Hơn 40 ngày qua, huyện Hoắc Khâu của tỉnh An Huy đã phải hứng chịu lượng mưa 813 mm, cao hơn 535,8 mm so với cùng kỳ năm ngoái, theo tờ Nhân dân Nhật báo.

Tính tới 20/7, mực nước một nhánh của sông Hoài đã tăng lên tới 27,65 mét, vượt mức cảnh báo 2,35 mét, tờ Anhui News đưa tin. Để giảm bớt áp lực cho sông Hoài, giới chức địa phương đã yêu cầu mở 14 cổng xả của con đập hồ Jiangtang lúc 13h ngày 20/7.

Theo truyền thông địa phương, 461 người ở 6 ngôi làng ở hạ lưu đã được sơ tán trước khi đập thủy điện xả lũ. Sau khi 14 cổng xả được mở, hơn 20 nghìn héc-ta đất nông nghiệp chìm trong nước lũ và thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính khoảng hàng chục triệu USD.

Tân Hoa xã hôm 22/7 đưa tin, số liệu mới công bố cho thấy thiệt hại về người và tài sản ở Trung Quốc do lũ lụt năm nay vẫn chưa bằng so với các năm trước. Cụ thể, con số 142 người chết hoặc mất tích do mưa lũ từ đầu tháng 6/2020, giảm 56,5% so với mức trung bình cùng kỳ trong 5 năm qua.

Lũ lụt trên khắp Trung Quốc đã phá hủy 35.000 ngôi nhà kể từ ngày 1/6/2020, giảm 72,4% so với trung bình 5 năm qua, theo dữ liệu của Bộ Ứng phó khẩn cấp Trung Quốc (MEM).

Ngoài ra, thiệt hại kinh tế trực tiếp do lũ lụt trong năm nay (116,05 tỷ nhân dân tệ, tương đương 16,65 tỷ USD, tính từ 1/6) giảm 5% so với trung bình 5 năm qua.

MEM kêu gọi các biện pháp ứng phó lũ lụt mạnh hơn ở các khu vực dọc sông Hoài từ ngày 23/7 tới ngày 25/7 khi những trận mưa lớn dự kiến xảy ra ở các khu vực tây bắc, tây nam và phía đông Trung Quốc trong thời gian này.

Nhiều tỉnh khác bao gồm Hồ Bắc, Hồ Nam và An Huy cũng được khuyến cáo tăng cường phòng ngừa mưa lớn, lũ lụt và lở đất vì mực nước vẫn cao ở các khu vực trung, hạ lưu sông Dương Tử, hồ Động Đình, hồ Bà Dương và hồ Thái Hồ.